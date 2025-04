Mąka kokosowa powstaje z pozostałości po produkcji oleju i mleczka kokosowego z miąższu orzecha kokosowego. W zależności od stopnia zmielenia mąka może mieć postać drobnego, białego proszku lub lekko grudkowatą postać.

Mąka kokosowa jest neutralna w smaku, ma lekki kokosowy posmak i zapach, ale nie jest słodka. Z tego powodu mąki kokosowej można używać zarówno w przepisach na wypieki słodkie, jak i słone.

Mąka kokosowa właściwości

Dwie najważniejsze cechy mąki kokosowej ważne z żywieniowego punktu widzenia, które wyróżniają ją na tle innych mąk:

mąka kokosowa jest bezglutenowa , dlatego poleca się ją osobom na diecie bezglutenowej;

, dlatego poleca się ją osobom na diecie bezglutenowej; mąka kokosowa zawiera bardzo dużo błonnika pokarmowego. W 100 g mąki kokosowej jest aż 40 g błonnika. Dla porównania 100 g mąki żytniej typ 2000 (im wyższa cyfra typu tym mniej oczyszczone ziarno i więcej błonnika) dostarcza 12,8 g tego związku, 100 g mąki owsianej pełnoziarnistej 11 g, zaś 100 g mąki pszennej typ 500 tylko 2,3 g.

Nie ma drugiej mąki o tak wysokiej zawartości błonnika pokarmowego. W jaki sposób wpływa to na właściwości mąki kokosowej? Błonnik pokarmowy zmniejsza tempo przyswajania węglowodanów zwalniając tempo ich wchłaniania z przewodu pokarmowego. To sprawia, że każde danie z użyciem mąki kokosowej będzie się charakteryzowało niższym indeksem glikemicznym, niż gdyby użyto innej mąki np. pszennej. Dzięki temu mąka kokosowa może być stosowana przez osoby z cukrzycą i insulinoopornością.

Błonnik pokarmowy sprawia także, że ciasteczka, czy placki z mąki kokosowej są znacznie bardziej sycące. Błonnik w żołądku wchłania wodę i powiększa objętość, przez co słodkie wypieki z jej zastosowaniem nie wywołują wilczych ataków głodu w krótkim czasie po ich spożyciu.

Mąka kokosowa, dzięki niezwykle wysokiej zawartości błonnika pokarmowego stabilizuje także pracę jelita grubego zapobiegając zaparciom i wspomaga rozwój korzystnej mikrobioty.

Mąka kokosowa kalorie i wartość odżywcza

Mąka kokosowa ma porównywalną ilość kalorii (kcal) do innych mąk, w jej składzie jest nieznacznie więcej białka. Tłuszcz w mące kokosowej składa się w większości z kwasów tłuszczowych nasyconych. Kokos jest bowiem wyjątkiem w świecie roślinnym, tłuszcze w nim obecne to tłuszcze nasycone. W innych gatunkach orzechów dominują jedno i wielonienasycone kwasy tłuszczowe.

100 g mąki kokosowej to:

313 kcal

16,2 g białka

12,0 g tłuszczu

15 g węglowodanów przyswajalnych

40 g błonnika pokarmowego

Źródło: „Tabele składu i wartości odżywczej żywności”, wydawnictwo PZWL, 2017

Mąka kokosowa zastosowanie

Mąka kokosowa ze względu na to, że jest bezglutenowa ma inne właściwości wypiekowe. W mąkach pszennej i żytniej gluten odpowiada za elastyczność ciasta. Ciasta z mąką kokosową będą miały inną strukturę, gorzej wyrosną. Wysoka zawartość błonnika pokarmowego wymaga także użycia większej ilości wody. Te dwa powody sprawiają, że osoby, które do tej pory nie miały styczności z mąką kokosową powinny stopniowo dołączać ją do przepisów, aby nauczyć się doboru odpowiednich proporcji.

Pięć zasad stosowania mąki kokosowej

Na każdą łyżkę mąki kokosowej dodawaj łyżkę wody. 1 szklankę mąki pszennej zastępuj 1/3 szklanki mąki kokosowej. W przepisach z zastosowaniem wyłącznie mąki kokosowej dodawaj jajka, które zlepią ciasto. Dodatek banana do wypieków, placków, naleśników z mąką kokosową sprawi, że ciasto będzie bardziej wilgotne.

Do czego używać mąki kokosowej?

Do wszystkich wypieków ciast, ciastek, babeczek, muffinów, ale także do placków i naleśników. Na mące kokosowej można upiec chleb, czy spód do pizzy. Mąkę kokosową warto dodawać do panierek, z jej pomocą można też zagęszczać zupy i sosy.

Ponieważ mąka kokosowa z łatwością wchłania duże ilości wody trzeba ją przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, aby nie wchłaniała wilgoci np. w trakcie, gotowania z unoszącej się pary. Cena kilograma mąki kokosowej waha się od około 15 zł do 40 zł.

