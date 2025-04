Jedzenie majonezu w ciąży budzi kontrowersje. W końcu ten pyszny, kremowy sos robi się z jaj, a z jajami w ciąży należy uważać i jeść je wyłącznie po obróbce termicznej. Tymczasem majonez robi się według tradycyjnej receptury z żółtek jaj surowych. I to właśnie może sugerować, że w ciąży z majonezu należy zrezygnować.

Tak, majonez ze sklepu w ciąży jest w pełni bezpieczny. Produkuje się go ze składników w 100% niegroźnych dla ciężarnych, bo pozbawionych bakterii, w tym Salmonelli, którą można się zakazić, jadając surowe jaja. W ciąży najlepiej wybierać majonez z dobrym składem.

Niestety z domowego majonezu w ciąży lepiej zrezygnować. Wyjątkiem jest domowy majonez wegański.

Nie ma żadnych przeciwwskazań do spożywania majonezu w ciąży, o ile jest on przygotowany w sposób bezpieczny i przechowywany prawidłowo. Dobrze jest jednak spożywać go z umiarem, ponieważ może zawierać dużo kalorii, tłuszczu i soli, a tych w diecie ciężarnej nie powinno być w nadmiarze.

Czy w ciąży można jeść sałatki z majonezem?

Sałatki z majonezem sklepowym są w ciąży dozwolone. W ciąży można więc jeść np. sałatkę jarzynową. Upewnij się jednak, że majonez nie jest domowy, szczególnie jeśli jesz sałatkę z majonezem w gościach lub restauracji.

W domowym majonezie są surowe jajka, do przygotowania majonezu używa się surowych żółtek. Jednak w majonezie ze sklepu jaja zostały wcześniej poddane pasteryzacji, czyli działaniu wysokiej temperatury, która unieszkodliwia chorobotwórcze bakterie, w tym bakterie salmonelli. Niestety w domowych warunkach nie da się najpierw jaja ugotować, a potem zrobić z niego majonez – takie cuda udają się tylko w przemysłowej produkcji.

fot. Sałatki z majonezem można jeść w ciąży/ Adobe Stock, Esin Deniz

Domowy majonez w ciąży odpada, pozostają więc do dyspozycji jedynie majonezy dostępne w sklepach. Majonez Kielecki w ciąży, majonez Winiary w ciąży, a także wszystkie inne dostępne w sklepach majonezy są dla ciężarnej bezpieczne. Można zatem przy ich wyborze kierować się indywidualnymi preferencjami dotyczącymi, smaku, konsystencji, ceny, czy składu. Oczywiście najzdrowsze są majonezy z krótkim składem.

Każdy majonez trzeba po otwarciu przechowywać w lodówce i zjeść przed upłynięciem daty przydatności do spożycia. Niewłaściwe przechowywanie może bowiem spowodować, że produkt zmieni kolor, zacznie kwaśno pachnieć, zacznie się łuszczyć lub pleśnieć. Którakolwiek z tych oznak powinna wykluczyć jedzenie takiego majonezu w ciąży i nie tylko wtedy, ale zawsze.

