W cukrzycy najzdrowszy jest majonez z niskim indeksem glikemicznym, o niewielkiej zawartości cukru i nasyconych kwasów tłuszczowych. Wybór odpowiedniego majonezu to jeden z dylematów przy przygotowywaniu Wielkanocy dla cukrzyka. Okazuje się, że to nie takie trudne, jeśli wiesz, jakich zasad przestrzegać czytając etykiety produktów. Oto wszystko, co musisz wiedzieć o indeksie glikemicznym i wpływie majonezu na poziom cukru we krwi. Wskazówki sprawdzą się dla osób z cukrzycą typu II, przy cukrzycy ciążowej, a także przy insulinooporności.

Reklama

Spis treści:

Majonez to emulsja tłuszczowa, nie zawiera on zbyt dużo węglowodanów, więc jego indeks glikemiczny (IG) jest naturalnie niski. Szacuje się, że IG majonezu wynosi ok. 0. Indeks glikemiczny majonezu z cukrem może być wyższy i sięgać ok. 10.

Indeks glikemiczny majonezu ze sklepu

Sklepowe majonezy mają podobny indeks glikemiczny bliski wartości 0. Majonez Kielecki, majonez Winiary, majonez Hellman's i inne popularne marki majonezów mają niski IG ok. 0.

Indeks glikemiczny majonezu domowego

Indeks glikemiczny majonezu domowego zależy od tego, jakich składników wykorzystasz. Jeśli zrobisz domowy majonez bez cukru i miodu, jego IG będzie bliski 0. Jeśli dodasz do majonezu cukier lub miód, indeks glikemiczny nieznacznie wzrośnie.

Pomiary indeksu glikemicznego majonezu

Pomiar indeksu glikemicznego majonezu nie ma zbyt wiele sensu, bo mierzy się go, podając zdrowym osobom porcję produktu, która zawiera 50 g cukrów. W przypadku majonezu oznacza to, że ochotnicy musieliby zjeść na raz prawie 2,5 kg majonezu, by potem sprawdzać u nich wpływ takiej porcji na glukozę we krwi. Jak się domyślasz, taki eksperyment jest mało miarodajny, za IG majonezu przyjmuje się więc wartość bliską 0, ale to dane szacunkowe.

Majonez - ładunek glikemiczny

Wszystkie osoby zaznajomione doskonale z dietą cukrzycową i dietą w insulinooporności wiedzą, że indeks glikemiczny nie jest aż tak istotny, jak ładunek glikemiczny. Ładunek glikemiczny (ŁG) określa realny wpływ, jaki porcja spożytego produktu ma na glukozę we krwi. Majonez ma niski ŁG wynoszący ok. 0,2 na porcję majonezu (łyżkę). Porcja majonezu nie podbija więc znacząco cukru we krwi.

Majonez jest naturalnie produktem niskowęglowodanowym, jednak dokładna zawartość cukrów w majonezie zależy od wykorzystanej receptury. Sprawdzaj zawartość cukrów w majonezie w tabeli wartości odżywczych na opakowaniu majonezu i poszukuj majonezu z dobrym składem dla cukrzyka. Zazwyczaj majonez zawiera ok. 2 g cukrów na 100 g - to niewiele i nawet cukrzycy nie powinni się tą zawartością przejmować.

Oto zawartość węglowodanów i cukrów w majonezach kilku najpopularniejszych marek dostępnych w polskich sklepach:

Majonez Kielecki - węglowodany i cukry

Węglowodany/ 100 g: 2,3 g

Cukry/ 100 g: 2 g

Majonez Pudliszki - węglowodany i cukry

Węglowodany/ 100 g: 2,8 g

Cukry/ 100 g: 2,8 g

Majonez Winiary - węglowodany i cukry

Węglowodany/ 100 g: 2,9 g

Cukry/ 100 g: 2,3 g

Majonez Roleski - węglowodany i cukry

Węglowodany/ 100 g: 5,4 g

Cukry/ 100 g: 5,4 g

Majonez Madero - węglowodany i cukry

Węglowodany/ 100 g: 2,9 g

Cukry/ 100 g: 2,6 g

Majonez Kania - węglowodnay i cukry

Węglowodany/ 100 g: 2,9 g

Cukry/ 100 g: 2,3 g

Majonez jest produktem, który cukrzycy mogą umieścić w swojej diecie. Kobiety z cukrzycą ciążową też mogą jeść majonez. Ma on jednak zarówno wady, jak i zalety i nie powinno się przesadzać z jego porcją.

Zalety majonezu dla cukrzyków

Ma niewiele węglowodanów i cukrów - nie podbija glukozy gwałtownie.

- nie podbija glukozy gwałtownie. Ma niski indeks i ładunek glikemiczny .

. Zawiera tłuszcze i białko - może obniżać ładunek glikemiczny posiłku , jeśli dodasz go do niego.

, jeśli dodasz go do niego. Można z łatwością przygotować domowy majonez z wykorzystaniem olejów najbardziej polecanych przy cukrzycy.

Wady majonezu dla cukrzyków

Jest produktem wysokokalorycznym , a wielu cukrzyków zmaga się z nadwagą i otyłością - może nie sprzyjać chudnięciu.

, a wielu cukrzyków zmaga się z nadwagą i otyłością - może nie sprzyjać chudnięciu. Zawiera pewną dawkę cholesterolu , który cukrzycy powinni ograniczać.

, który cukrzycy powinni ograniczać. Majonez sklepowy bazuje na rafinowanych olejach, którym niektóre dane przypisują prozapalne działanie (szczególnie olejowi słonecznikowemu i kukurydzianemu).

fot. Majonez dla cukrzyka/ Adobe Stock, volff

Czy cukrzyk może jeść majonez?

Cukrzycy oczywiście mogą jeść majonez, ale nie powinni przesadzać z jego porcją. Cukrzycy, którzy nie zmagają się z nadmierną masą ciała, mogą pozwolić sobie na wyższą dawkę majonezu. Osoby z cukrzycą, które mają też nadmiarowe kilogramy, powinny ograniczyć korzystanie z majonezu lub rozważyć zamianę klasycznego sosu majonezowego na fit majonez o niższej kaloryczności.

Majonez z nerkowców: przepis na zdrowszy, lżejszy i przepyszny wege majonez bez jajek i oleju

Czy majonez podnosi cukier?

Majonez nie podnosi cukru w znaczącym stopniu, jednak ma minimalny wpływ na poziom glukozy. Ważniejsze we wpływie majonezu na poziom cukru we krwi jest jednak to, z czym go zjesz. Posiłek: majonez na kanapce z białego pieczywa z szynką, podniesie cukier szybciej i mocniej, niż np. samo jajko z majonezem i sałatką.

Majonez a cukrzyca ciążowa

Majonez jest też produktem polecanym i dozwolonym w diecie przy cukrzycy ciążowej. Przyszła mama może jeść majonez bez obaw o podbicie cukru. Wszystkie omówione wskazówki dotyczące majonezu w diecie cukrzyka mają zastosowanie także przy cukrzycy ciążowej.

Idealny majonez dla cukrzyka ma niewiele cukrów, bazuje na oleju rzepakowym lub lnianym, ma niewiele soli i niską zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych. Spoglądaj na etykiety majonezu i porównuj te wartości, by wybrać najlepszy majonez dla cukrzyka i oszacować jego indeks glikemiczny.

Zawartość cukru w majonezie dla cukrzyka

Kupując majonez dla cukrzyka, zerknij na etykietę i upewnij się, że nie zawiera on za wiele cukru. Cukier może pojawić się w składzie, ale jego dokładna zawartość umieszczona jest w tabeli wartości odżywczych w polu „cukry". Maksymalna zawartość cukrów w majonezie dla cukrzyków powinna wynosić 5 g/ 100 g. Majonezy z wyższą zawartością cukru są rzadko spotykane, ale też dostępne na polskim rynku - raczej je omijaj.

Rodzaj wykorzystanego tłuszczu w majonezie dla cukrzyka

Majonez jest produktem tłustym, warto upewnić się, że wykorzystany tłuszcz jest zdrowy, działa przeciwzapalnie i prozdrowotnie dla osób zmagających się z problemami z cukrem. Najlepsze dla cukrzyków (i tak naprawdę dla każdego) są majonezy bazujące na: oleju rzepakowym, oleju lnianym, oliwie z oliwek, oleju z awokado. To np. majonez: Kielecki, Pudliszki, Winiary, Roleski, Pomorski, Madero, Kania.

Lepiej unikać majonezów na bazie oleju słonecznikowego, kukurydzianego, z orzechów arachidowych, z pestek winogron - mają mniej zdrowych kwasów omega 3, a więcej omega 6 o potencjalnie prozapalnym działaniu.

Zawartość soli w majonezie dla cukrzyka

Cukrzycy należą do grupy osób ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. Cukrzycy powinni więc ograniczać sól. Jeśli jednocześnie występuje nadciśnienie, to wręcz obowiązek. Wybierając majonez dla cukrzyka warto zerknąć na zawartość soli - im mniej, tym lepiej. Wybierz majonez z zawartością soli niższą niż 1 g na 100 g - wybór na polskim rynku jest duży!

Nasycone kwasy tłuszczowe w majonezie dla cukrzyka

Cukrzycy powinni ograniczać spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie. Nie powinno być ich więcej niż 7% energii - czyli ok. 15 g dziennie (dla diety 2000 kcal). Lepiej nie wykorzystywać dziennego limitu kwasów tłuszczowych nasyconych na majonez. Wybieraj produkty, które mają ich jak najmniej, czyli maksymalnie ok. 5 g/ 100 g majonezu.

Jaki majonez nie ma cukru?

Na rynku są też dostępne majonezy bez cukru, choć ich wybór nie jest koniecznością dla cukrzyków - w klasycznym majonezie cukru jest i tak bardzo mało. Jeśli jednak szukasz majonezu całkowicie pozbawionego cukru, na półkach sklepowych wyszukuj tych marek. Mają zerowy indeks glikemiczny i nie zawierają cukru:

majonez keto firmy Roleski (dostępny w Lidlu);

majonez Develey Premium bez cukru;

majonez Bio Bandits bez cukru.

fot. Majonez bez cukru Roleski/ Materiały prasowe

Jeśli chcesz mieć pewność, że serwujesz osobie z cukrzycą najzdrowszy możliwy majonez, możesz zrobić go w domu z najwyższej jakości składników. Dodatkowy plus to fakt, że koszt przygotowania domowego majonezu jest niższy, niż cena majonezu w sklepie. Nawet jeśli korzystasz z najwyższej jakości składników. Oto idealny przepis na domowy majonez dla diabetyka:

Składniki:

2 żółtka,

200 ml oleju lnianego (nierafinowanego z ciemnej butelki),

200 ml oleju rzepakowego - najlepiej nierafinowanego,

łyżeczka dowolnej musztardy,

łyżka soku z cytryny,

szczypta soli,

szczypta cukru lub erytrolu,

opcjonalnie dodatki: pieprz, czosnek granulowany, papryka chili, ocet.

Sposób przygotowania:

Przed przygotowaniem majonezu dla cukrzyków wszystkie składniki wyciągnij z lodówki i połóż na blacie na ok. 30 minut. Do naczynia dodaj żółtka, wymieszaj je łyżką i dopraw solą i cukrem. Ubijaj żółtka blenderem typu żyrafa, powoli, partiami i cienką strużką dodając oleje. Pod koniec ubijania dodaj musztardę i sok z cytryny.

Reklama

Czytaj także:

Jakie mięso w cukrzycy jest najbardziej polecane? Najlepsze rodzaje mięsa dla cukrzyków + ich przygotowanie

Co cukrzyk może zjeść z grilla bez obaw o zdrowie? Szaszłyki, kiełbasa i inne grillowe potrawy diabetyka

Prosty obiad dla cukrzyków - 10 smacznych propozycji na obiad, który nie podniesie cukru