Jak pokazują ostatnie badania ankietowe, dotyczące nawyków polskich pracowników w kontekście posiłków w pracy, to właśnie brak czasu i konieczność wcześniejszego kupienia składników zniechęcają do samodzielnego przygotowania wartościowego pożywienia1. Dlatego w pracy coraz chętniej sięgamy po dania gotowe – 30% ankietowanych spożywa je już co najmniej raz w tygodniu. A kolejnych 80% pytanych stwierdza, że najbardziej ceni w nich szybkość przygotowania. To pokazuje diametralną zmianę modelu konsumpcji, która dawniej opierała się na wielogodzinnym planowaniu zakupów, długim gotowaniu, a następnie spożywaniu głównych posiłków w domu, w gronie rodzinnym.

Dzisiejszy konsument jest także bardziej wymagający, świadomy znaczenia właściwego odżywiania i dobrej kondycji psychofizycznej. Jak podkreśla dietetyk Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska „nie jest wskazane spożywanie dwóch obiadów w ciągu dnia np. w pracy i w domu, które mają zbliżoną wartość kaloryczną. Jeżeli jemy obiadokolację z rodziną po przyjściu z pracy, to w ciągu dnia lepiej zjeść lekki lunch” – mówi ekspert w dziedzinie żywienia.

„Zasada talerza” – czyli jak powinien wyglądać idealny obiad

Pomocną wskazówką jeśli chodzi o to, jak powinien być skomponowany główny posiłek obiadowy, jest „zasada talerza”. Dietetyk, M. Jarzynka wyjaśnia jej reguły:

Składniki na talerzu należy podzielić na dwie części, gdzie połowę mają stanowić warzywa (surowe, gotowane lub pieczone), a drugą dzielimy jeszcze na ćwiartki. Jedną z nich przeznaczamy na pokarmy białkowe (np. ryby, jajka, mięso, warzywa strączkowe), a kolejną na węglowodany, w tym m.in. kasze czy ryż. Idealny obiad powinien być urozmaicony i uwzględniający różne grupy produktów – podkreśla dietetyk M. Jarzynka

Wśród dań gotowych jest duży wybór produktów, które łączą wysoką jakość z wygodą ich spożywania, jak dania typu kaszotta i risotta, zawierające warzywa. Takie dania pojawiły się ostatnio w ofercie marki Łowicz. Smakosze kasz i ryżu mają do wyboru cztery zestawy: kaszotto z kaszą bulgur, papryką i czerwoną fasolą; kaszotto z kaszą pęczak, kukurydzą i fasolką szparagową; kaszotto z kaszą gryczaną, cebulą i suszonymi podgrzybkami oraz risotto z ryżem, jarmużem i suszonymi pomidorami.

Na co zwracać szczególną uwagę, kupując dania gotowe?

Na rynku jest wiele produktów w kategorii dań gotowych, także w nowych formach, które pojawiły się ostatnio w sprzedaży. Jak odnaleźć wśród tylu produktów te najbardziej wartościowe? Najważniejsza jest jakość produktu i jego skład.

Zawsze zwracajmy uwagę na pierwsze pięć składników, które wymieniane są na opakowaniu. Lista składników powinna być adekwatna do tego, z czego to danie ma się składać” – mówi dietetyk. I dodaje, że ważne jest by „wśród pierwszych pięciu składników nie było soli ani cukru w żadnej postaci, zwłaszcza jeżeli mówimy o daniach obiadowych. Na początku tej listy są te składniki, których w produkcie jest najwięcej. Te, których gramaturowo jest najmniej, znajdują się na końcu tej listy” – zaznacza Jarzynka.

Dania gotowe, dobre jakościowe z tzw. czystą etykietą, stanowią idealny komponent naszej diety, po który możemy sięgać w tygodniu pracy. Jak wiadomo, właściwe odżywianie ma istotny wpływ na jakość naszej pracy, dlatego wielu producentów w odpowiedzi na oczekiwania klientów, rozwija ofertę dostosowaną do aktualnych kierunków żywieniowych.

Coraz więcej producentów myśli o zdrowotnym trendzie i oferuje dania z naturalnych składników. Niedawno Łowicz wprowadził na rynek produkt skrojony dla pracownika – kaszotto lub risotto, zapakowane tak, by mieściły się łatwo do torby. To przykład nowoczesnego rozwiązania na szybki i wartościowy obiad w biurze” – mówi Rafał Jędrzejewski, ekspert ds. HR, z firmy Executive & Friends.

Analiza wyborów konsumenckich potwierdza, że pracownicy poszukują wartościowych posiłków. Wspomniane badania na temat nawyków żywieniowych w pracy pokazują, że połowa badanych oczekuje, by ich obiad był wartościowy. Jedna czwarta zwraca natomiast uwagę, aby posiłek zawierał warzywa.

1. Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna, Raport z badania: Posiłki Polaków w pracy, kwiecień 2019 r.

