Łosoś w ciąży? Jasne, dlaczego nie, ale jednak w nie za dużych ilościach. Łosoś hodowlany jest obecnie podobno jedną z najbezpieczniejszych ryb dla ciężarnych, matek karmiących piersią i wszystkich innych. Jednak zwłaszcza będąc w ciąży łososia trzeba sobie dawkować, nie należy jeść go w zbyt dużych ilościach. Choć to z natury zdrowa dla człowieka ryba, to skażone środowisko i warunki hodowli powodują zanieczyszczenie jego mięsa. Od poziomu tego skażenia zależy, czy ryba, zwłaszcza jadana regularnie i w większych ilościach, przysłuży się zdrowiu ciężarnej i płodowi.

Spis treści:

Czy można jeść łososia w ciąży? Można. W 2021 roku opublikowano wyniki holenderskich badań i zalecenia Holenderskiego Ministerstwa Zdrowia dotyczące tego, które ryby w ciąży można jeść, w jakich ilościach, a których unikać. Łosoś znalazł się w grupie ryb najbezpieczniejszych dla ciężarnych i na tym etapie życia można bez obaw zjadać go w ilości 200 g tygodniowo. Dotyczy to także łososia hodowlanego.

Naukowcy przekazali takie rekomendacje, bazując na badaniach dotyczących zanieczyszczeń chemicznych rybiego mięsa — zawartość dioksyn, rtęci, PFAS. Wszystkie te substancje mogą być obecne w mięsie łososia, ale regułą jest, że występują w nim w niedużych ilościach, zwłaszcza w porównaniu do innych gatunków ryb, np. dorsza.

W Polsce obowiązują nadal wytyczne mówiące o spożywaniu 300 g rybiego mięsa tygodniowo. Zatem 2/3 tej ilości może stanowić łosoś jedzony przez kobietę w ciąży.

Warto sprawdzać, skąd pochodzi łosoś hodowlany. W Europie obowiązują dość restrykcyjne normy dotyczące zanieczyszczenia żywności szkodliwymi substancjami. Nie wszędzie na świecie są one stosowane. Dlatego lepiej kupować hodowlanego łososia z hodowli europejskich, a nie np. pochodzącego z Chile.

Najwyraźniej od 2004 roku wiele się zmieniło, bo wtedy w europejskim łososiu hodowlanym stwierdzano więcej zanieczyszczeń niż w tym z hodowli prowadzonych u wybrzeży obu Ameryk, a niektórzy naukowcy ostrzegali przed jedzeniem hodowlanego łososia w ciąży i zalecali, aby ograniczać się do jedzenia go najwyżej raz w miesiącu w porcji do 227 g.

Teoretycznie najmniej zanieczyszczony jest łosoś pochodzący z połowów, który ma też nieco lepszy profil odżywczy od hodowlanego – zobacz w materiale: Czy łosoś jest zdrowy? Rozpoznasz go po oznaczeniu MSC na opakowaniu.

Ważne: W ciąży nie należy jeść łososia surowego! Pieczony, gotowany jest na pewno bezpieczny, jeśli chodzi o skażenie pasożytami.

Obecnie badania nie potwierdzają dużego skażenia łososia hodowlanego, a korzyści płynące z jedzenia jego mięsa znacząco wykraczają poza ryzyko związane z jego jedzeniem. Niemniej jednak w przypadku ciężarnych najlepiej ograniczyć się do spożywania do 200 g łososia tygodniowo, a mięso poddawać obróbce w wysokiej temperaturze.

Istnieją dwa sposoby wędzenia łososia – na zimno i na ciepło. Różnią się one temperaturą, jaką uzyskuje powietrze i mięso ryby podczas wędzenia. Różnica jest na tyle znaczącą, że istnieją inne wytyczne dotyczące jedzenia wędzonego łososia w ciąży dla ryby wędzonej na zimno i na ciepło. Zanim jednak omówimy te różnice, należy zaznaczyć, że w łososiu wędzonym zazwyczaj jest większa zawartość soli. Dlatego niezależnie od sposobu wędzenia takie mięso może nie być dobrym wyborem dla ciężarnych cierpiących na nadciśnienie.

Ciężarne mogą jeść łososia wędzonego na gorąco, ale jego spożycie warto ograniczyć do porcji 100 g na tydzień. Nie ma przy tym znaczenia, czy ryba pochodzi z hodowli, czy z połowów.

Temperatura stosowana w czasie wędzenia na gorąco (inni nazywają to wędzeniem na ciepło), która wynosi 70 stopni, pozwala wyeliminować większość zagrożeń związanych z ewentualnym skażeniem bakteriami czy pasożytami. Zatem pod względem biologicznym wędzony na ciepło łosoś w ciąży jest bezpieczny.

Jednak nadal pozostaje ryzyko związane z zawartością szkodliwych chemikaliów w mięsie i wysoką zawartością soli, stąd ograniczenie ilości spożywania takiej ryby w ciąży do 100 g tygodniowo (100 g wędzonego łososia może zawierać więcej szkodliwych substancji niż 100 g surowego, a takie mięso badano).

Wędzonego na zimno łososia w ciąży lepiej nie jeść. Stosowana do wędzenia temperatura 10-20 stopni nie ogranicza ryzyka związanego z bakteriami czy pasożytami. Pasożyty da się wyeliminować przed wędzeniem za pomocą prostego triku: wystarczy rybę zamrozić, a przed wędzeniem rozmrozić.

Nie we wszystkich krajach producenci łososia wędzonego mają obowiązek rybę mrozić przed wędzeniem. W Polsce teoretycznie powinny na rynek trafiać łososie przemrożone przed wędzeniem.

Nie mamy natomiast gwarancji, że proces ten przebiegał prawidłowo, dlatego lepiej dmuchać na zimne i nie jeść wędzonego na zimno łososia w ciąży. Po prostu trzeba go traktować jak surowe mięso, które w ciąży jest zakazane. Z tego względu np. trzeba unikać sushi i innych potraw z dodatkiem surowych ryb, w tym surowego czy wędzonego na zimno łososia.

Jest jednak jeden wyjątek: jeśli łosoś wędzony na zimno zostanie potem upieczony lub ugotowany, to takie mięso jest bezpieczne dla ciężarnych.

W kartach restauracji czy jadłodajni można czasem spotkać potrawy, które mogą zawierać surowego lub wędzonego na zimno łososia. Tych potraw nie powinny jeść ciężarne:

gdyż nie można mieć pewności, czy mięso zostało poddane procesom niezbędnym do eliminacji ryzyka zagrożenia zakażeniem pasożytami czy bakteriami.