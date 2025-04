Przygotowanie łososia na parze jest bardzo proste. Wystarczy odrobina przypraw i dopilnowanie, aby ryby nie „przegotować”. Dlatego zaglądaj do niej i sprawdzaj, czy jest już odpowiednia – ugotowane mięso jest wyraźnie bledsze i łatwo się rozchodzi. Łososia ugotowanego na parze najlepiej solić już na talerzu, dzięki czemu zachowuje więcej naturalnego smaku i aromatu. Czasami, jeśli jest dobrze przyprawiony, nawet nie trzeba go solić – wystarczy parę kropli soku z cytryny.

Jak zrobić łososia na parze? To naprawdę proste. Wystarczy 10-25 minut, jednak czas gotowania trzeba dopasować do kawałka łososia:

nieduże pokrojone filety – 5-12 minut ,

, filety w całości – 12-15 minut ,

, grubsze płaty – 20-25 minut.

Im grubsze kawałki łososia, tym więcej czasu potrzebują, aby temperatura zdążyła wniknąć głębiej i mięso nie pozostało w środku surowe. Najlepiej jest w trakcie gotowania sprawdzać w najgrubszym fragmencie kawałka, czy mięso jest już w środku ugotowane i jak tylko okaże się, że nie jest surowe, zakończyć gotowanie. Tak przyrządzony łosoś jest zdrowy i najbardziej soczysty. Zbyt długie działanie wysokiej temperatury może go nieco podsuszyć, co nie każdemu przypada do gustu.

Oczywiście przed gotowaniem łososia na parze warto natrzeć filet przyprawami lub włożyć w marynatę, którą można dowolnie sobie wybrać.

Do gotowania na parze w termomiksie najlepiej mieć przystawkę Varoma, która pozwala ugotować na raz całe danie obiadowe, np. łososia na parze, ziemniaki i warzywa. Ziemniaki gotuje się w koszyczku w naczyniu, warzywa na dolnym poziomie przystawki, a łososia na wkładzie przystawki, a całość przykrywa się przykrywką.

Aby zachować „sok” z łososia, najlepiej wyłożyć wkład przystawki papierem do pieczenia. W tym celu warto odrysować kształt wkładu na papierze do pieczenia, wyciąć go, zwilżyć wodą, a na koniec wyściełać nim wkład przystawki i na papierze umieścić łososia.

Czas gotowania łososia na parze wraz z warzywami i ziemniakami wynosi zwykle 20 minut. Gdy gotujesz samego łososia, a kawałki są grubsze, możesz czas wydłużyć do 25 minut. Poniżej przykładowy przepis 1 na porcję obiadową.

Składniki:

500 ml wody,

150 g ziemniaków,

100-120 g świeżego fileta z łososia bez skóry,

120 g brokułów albo cukinii,

100 g kalafiora albo papryki słodkiej,

łyżka oliwy,

szczypta pieprzu mielonego,

szczypta rozmarynu,

2 spore szczypty soli.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz i pokrój na kawałki o boku ok. 2 cm. Cukinię i paprykę umyj, osusz. Brokuła i kalafiora podziel na nie za duże różyczki. Jeśli używasz cukinii i papryki — cukinię pokrój w kosteczkę o boku 1-1,5 cm. Paprykę wydrąż i pokrój w kawałki, np. słupki. Do naczynia miksującego wlej wodę, włóż koszyczek i wsyp ziemniaki, dodaj szczyptę soli. Nałóż dolną część przystawki Varoma i wyłóż do niej warzywa. Skrop oliwą i oprósz rozmarynem. Nałóż wkład wyłożony papierem do pieczenia i ułóż na nim łososia. Oprósz go pieprzem i solą. Przykryj pokrywką. Całość gotuj na parze przez 20 minut/Varoma/obr.1.

fot. Łosoś na parze z warzywami z Thermomix/ Adobe Stock, Nata Bene

Nie musisz mieć żadnego specjalistycznego, drogiego sprzętu, aby ugotować łososia na parze. Wystarczy specjalny koszyczek nakładany na garnek, w którym umieścisz rybę, nie zanurzając jej w wodzie. W czasie gotowania całość musi być przykryta pokrywką, aby para nie uciekała.

Jeśli masz duży koszyk do gotowania na parze, możesz jednocześnie gotować warzywa i łososia.

Poniżej prosty przepis na łososia z pesto z rukoli dla 2 osób. Możesz je zjeść z ugotowanym ryżem lub ziemniakami.

Składniki:

2 filety z łososia po 130-150 g bez skóry lub ze skórą,

150 g rukoli,

20 g orzeszków pinii,

3 łyżki oliwy,

3 filety anchovis,

łyżeczka soku z cytryny,

sól do smaku,

szczypta pieprzu.

Sposób przygotowania:

Wlej wodę do garnka i zagotuj ją. Umieść koszyczek do gotowania na parze w garnku, a do niego włóż kawałki łososia oprószone pieprzem. Najlepiej, aby kawałki ryby nie dotykały się. Zmniejsz ogień pod garnkiem, nałóż przykrywkę i gotuj 15-20 minut. W międzyczasie zblenduj rukolę z anchovis, orzeszki pinii, sok z cytryny i oliwę. Dopraw solą do smaku. Ugotowanego łososia przełóż na talerze i posmaruj zielonym pesto. Smacznego!

fot. Łosoś na parze z pesto/ Adobe Stock, Stepanek Photography

Jeśli nie masz pomysłu na marynatę do łososia na parze, skorzystaj z naszej podpowiedzi. Przepis wystarcza na 2 filety po ok. 150 g.

Składniki:

1 łyżeczka sosu sojowego,

2 łyżeczki soku z cytryny albo limonki,

1 łyżeczka oliwy,

1 łyżeczka płynnego miodu,

szczypta pieprzu ziołowego.

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki marynaty bardzo dokładnie wymieszaj w miseczce. Nałóż marynatę pędzlem na filety z łososia, a rybę wstaw pod przykryciem do lodówki na 30 minut. Gotuj łososia na parze przez ok. 15-20 minut.

fot. Marynata do łososia na parze/ Adobe Stock, New Africa

100 g łososia na parze bez marynaty dostarcza ok. 120-170 kcal w zależności od jakości ryby. Dodatek przypraw w postaci pieprzu, papryki, soli czy innych ziół nie zmienia kaloryczności potrawy.

Łosoś na parze marynowany może być bardziej kaloryczny, a ostateczna zawartość kalorii zależy od tego, z czego została zrobiona marynata. Im więcej w niej tłuszczu, tym bardziej kaloryczna cała potrawa.

Aby pokazać ci, jak zmienia się kaloryczność łososia marynowanego, obliczyliśmy kaloryczność proponowanej przez nas marynaty:

sos sojowy (1 łyżeczka, 5 ml): około 5 kcal

sok z cytryny lub limonki (2 łyżeczki, 10 ml): około 3 kcal

oliwa (1 łyżeczka, 5 ml): około 40 kcal

płynny miód (1 łyżeczka, 5 ml): około 25 kcal

szczypta pieprzu ziołowego: 0 kcal

Zatem całość dostarcza 73 kcal, a to porcja na 2 kawałki łososia. Czyli każdy z nich zyska ok. 36,5 kcal. To oznacza, że każdy kawałek łososia ważący 100 g i przygotowany z taką marynatą dostarczy ok. 156,5-206,5 kcal, a ważący 150 g – od 216 do 291,5 kcal.

