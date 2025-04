Lody wegańskie stają się coraz bardziej popularne. Sięgają po nie ci, którzy stosują dietę wegańską, wegetariańska lub osoby, które dopiero przymierzają się do rezygnacji z produktów pochodzenia zwierzęcego ze względów czy to zdrowotnych, czy ideowych. Oczywiście lody wegańskie smakują nieco inaczej, ale są sposoby na to, by były pyszne i kremowe.

Reklama

Spis treści:

Lody wegańskie przygotowuje się bez użycia jakichkolwiek składników pochodzenia zwierzęcego, takich jak mleko, śmietanka, jajka czy miód. Do najpopularniejszych składników, które można użyć do przygotowania lodów wegańskich, należą:

„Mleko” roślinne : sojowe, migdałowe, kokosowe, ryżowe, orzechowe lub konopne. Mleko roślinne stanowi bazę lodów wegańskich zamiast tradycyjnego mleka krowiego i śmietanki.

: sojowe, migdałowe, kokosowe, ryżowe, orzechowe lub konopne. Mleko roślinne stanowi bazę lodów wegańskich zamiast tradycyjnego mleka krowiego i śmietanki. Śmietanka roślinna : wykorzystuje się ją do nadania lodom bogatego i kremowego smaku, gdyż produkt zawiera więcej tłuszczu niż „mleka” roślinne. A to właśnie połączenie tłuszczu z cukrem (czy zamiennikami cukru) pozwala uzyskać tak pożądany smak i konsystencję.

: wykorzystuje się ją do nadania lodom bogatego i kremowego smaku, gdyż produkt zawiera więcej tłuszczu niż „mleka” roślinne. A to właśnie połączenie tłuszczu z cukrem (czy zamiennikami cukru) pozwala uzyskać tak pożądany smak i konsystencję. Masa awokado : awokado jest naturalnie kremowe i bogate w zdrowe tłuszcze, dlatego może być używane jako bazowy składnik lodów wegańskich.

: awokado jest naturalnie kremowe i bogate w zdrowe tłuszcze, dlatego może być używane jako bazowy składnik lodów wegańskich. Banany : mocno dojrzałe banany można zgnieść lub zmiksować, aby uzyskać kremową konsystencję lodów wegańskich.

: mocno dojrzałe banany można zgnieść lub zmiksować, aby uzyskać kremową konsystencję lodów wegańskich. Syropy słodzące : poza zwykłym cukrem do przygotowania lodów można użyć dowolnego zamiennika cukru lub keto słodzika. W lodach wegańskich sprawdzą się też: syrop klonowy, syrop z agawy, syrop z daktyli, erytrytol, ksylitol,

: poza zwykłym cukrem do przygotowania lodów można użyć dowolnego zamiennika cukru lub keto słodzika. W lodach wegańskich sprawdzą się też: syrop klonowy, syrop z agawy, syrop z daktyli, erytrytol, ksylitol, Owoce : świeże owoce, a także mrożone, mogą dodać smaku i koloru każdym lodom, także tym przeznaczonym dla wegan.

: świeże owoce, a także mrożone, mogą dodać smaku i koloru każdym lodom, także tym przeznaczonym dla wegan. Naturalne aromaty : ekstrakty wanilii, kakao i inne roślinne.

: ekstrakty wanilii, kakao i inne roślinne. Dodatki: nasiona, orzechy, suszone owoce czy inne roślinne dodatki mogą być dodawane do lodów wegańskich dla dodatkowej tekstury i smaku.

Połączenie tych składników pozwala na stworzenie pysznych i kremowych lodów, które są wolne od produktów pochodzenia zwierzęcego. Dodatkowo lody wegańskie mogą być również bogate w składniki odżywcze, takie jak zdrowe tłuszcze, błonnik, witaminy i minerały, w zależności od użytych składników.

Jak się robi wegańskie lody?

Lody wegańskie robi się dokładnie tak samo jak tradycyjne. Można użyć maszynki do lodów lub przygotować je ręcznie. W tym drugim przypadku w przypadku większości lodów ważne jest, aby co jakiś czas wyjąć je z zamrażalnika, zanim całkiem stężeją, i zmiksować. To sprawi, że będą bardziej puszyste i kremowe.

Najprostszy na świecie patent na lody wegańskie to: zmiksuj zamrożone banany z mlekiem, masłem orzechowym i syropem klonowym lub z agawy i wstawić na 15 minut do zamrażalnika. Użyj tylko tyle mleka, by powstała gęsta, gładka masa.

Czy lody wegańskie są zdrowe?

Generalnie lody wegańskie są zdrowe, zwłaszcza te domowej roboty, które zawierają wyłącznie naturalne składniki. Ale nawet kupione w sklepie wegańskie lody są mniej kaloryczne niż te tradycyjne i nie zawierają laktozy. Jedynie dodatek tłuszczu kokosowego sprawia, że takie lody zawierają nasycone kwasy tłuszczowe. Natomiast te przygotowane z innymi olejami roślinnymi są bogactwem nienasyconych kwasów tłuszczowych. Najlepsze do lodów to oleje niemal bez smaku, np. rzepakowy czy słonecznikowy.

Poniżej sprawdzamy skład lodów wegańskich różnych producentów. 2 marki obecne są w Lidlu i Biedronce, pozostałe, o które najczęściej pytają internauci, nie są związana z żadnym z marketów. Wszystkie mają czysty, wegański skład.

Grycan lody wegańskie

Vanilla vegan ice cream jako bazę zawierają napój kokosowy i ryżowy oraz wodę. Napój ryżowy zawiera też tłuszcz – olej słonecznikowy. W składzie znajduje się też tłuszcz kokosowy, pasta z nerkowców i tapioka.

Główną substancją słodzącą jest syrop z agawy, a aromat uzyskano dzięki wykorzystaniu laski wanilii i naturalnego aromatu waniliowego.

Z dodatków w składzie są także:

błonnik rozpuszczalny,

emulgator,

mączka chleba świętojańskiego,

guma guar,

karoteny,

sól.

Lody wegańskie Biedronka

W Biedronce w markecie najczęściej dostępne są lody Marletto wegańskie. Podajemy, z czego zrobiono lody wegańskie tej marki o smaku Salted Caramel. Ich głównymi składnikami są:

woda,

cukier trzcinowy,

tłuszcz kokosowy ,

, sos karmelowy,

wsad owsiany (mąka owsiana pełnoziarnista i woda).

Dodatki w tych wegańskich lodach to:

karmelizowane orzechy makadamia,

błonnik kukurydziany,

inulina z cykorii,

kawałki karmelu,

białko grochu,

syrop cukru skarmelizowanego,

mono - i diglicerydy kwasów tłuszczowych;

mączka chleba świętojańskiego,

guma guar,

sól,

aromat,

karoteny.

Lody wegańskie Lidl

Vemondo lody wegańskie – obecne w Lidlu. Przyjrzeliśmy się składowi lodów Vegan Icecream Vanilla & Forest Fruits. Głównymi składnikami tych lodów są:

woda,

cukier,

syrop z owoców,

owoce w syropie.

Dodatkami są:

kwas cytrynowy,

mąka ryżowa,

olej kokosowy,

pasta z migdałów,

białko grochu,

mączka chleba świętojańskiego,

guma guar,

laska wanilii,

karoteny,

pektyny,

naturalny aromat,

mono - i diglicerydy kwasów tłuszczowych.

Wegańskie lody Ben&Jerry's

Skład lodów wegańskich tego producenta analizujemy na podstawie lodów Ben & Jerry's Netflix & Chilll'd Wegańskie lody. Ich głównymi składnikami są:

woda,

cukier,

syrop glukozowy,

tłuszcz kokosowy,

olej sojowy i rzepakowy,

mąka pszenna i słodowa jęczmienna.

Do uzyskania smaku i odpowiedniej konsystencji użyto:

pasty migdałowej,

orzeszków ziemnych,

kakao,

soli,

gumy guar,

mączki chleba świętojańskiego,

ekstraktu wanilii,

drożdży,

lecytyny sojowej,

wodorotlenku sodu,

Wodorowęglanu sodu.

Poniżej 3 sprawdzone przepisy na lody wegańskie domowej roboty. Większość wykonuje się na bazie „mleka” kokosowego, ale można je zastąpić wegańską śmietaną lub mleczkiem kokosowym.

Wegańskie lody z mleka kokosowego

Składniki:

400 ml gęstego mleka kokosowego,

½ szklanki świeżych lub mrożonych owoców (mogą być maliny, jagody, jeżyny, truskawki, owoce egzotyczne, np. mango),

½ szklanki cukru drobnego,

1,5 łyżki skrobi kukurydzianej,

2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Odłóż ½ szklanki mleka kokosowego na bok. Do rondelka włóż resztę mleka kokosowego, sól i cukier. Wstaw na niewielki ogień. Podgrzewaj i mieszaj, aż cukier się rozpuści. Dodaj ekstrakt waniliowy i wymieszaj. Wmieszaj w odłożone mleko kokosowe, skrobię kukurydzianą, a następnie całość dodaj do mieszanki stojącej na ogniu. Doprowadź do wrzenia, cały czas mieszając. Gotuj 5 minut, nie przestając mieszać. Zdejmij z ognia. Owoce pokrój na drobne kawałki lub zblenduj z odrobiną wody i wmieszaj w ostudzoną już mieszankę na lody. Przełóż całość do pojemnika i wstaw do zamrażalnika na 4 godziny. Wyjmij, wymieszaj i ponownie wstaw do zamrażalnika na minimum 4 godziny. Podawaj lody tak jak lubisz – z dodatkami, np. owocami, lub bez nich.

fot. Wegańskie lody z mleka kokosowego/ Adobe Stock, nadin333

Wegańskie lody czekoladowe

Składniki:

2 szklanki czekoladowego „mleka” sojowego (lub innego roślinnego),

¾ szklanki cukru drobnego,

3 łyżki kakao,

1,5 szklanki orzechów nerkowca,

1,5 łyżeczki ekstraktu waniliowego,

1 łyżeczka oleju rzepakowego.

Sposób przygotowania:

Wrzuć nerkowce do garnuszka z wodą, zagotuj i gotuj 10 minut. Następnie je odcedź i spłucz bieżącą wodą. Włóż do kielicha blendera nerkowce, dolej czekoladowe „mleko” roślinne, dodaj cukier, olej, kakao i ekstrakt waniliowy. Całość bardzo dokładnie zblenduj. Przelej masę do pojemnika, w którym wstawisz ją do lodówki na 2 godziny. Po tym czasie krótko zblenduj masę ręcznym blenderem i ponownie wstaw do lodówki. Jeszcze 2-3 razy powtórz blendowanie w odstępach co 2 godziny. Po 2 godzinach od ostatniego mieszania lody będą gotowe i kremowe.

fot. Wegańskie lody czekoladowe/ Adobe Stock, Alex

Wegańskie lody bez cukru

Składniki:

szklanka śmietanki wegańskiej lub gęstego mleka kokosowego,

¼ szklanki erytrytolu,

2 świeże awokado,

½ łyżeczki aromatu waniliowego,

łyżka posiekanych listków mięty,

1/2 limonki.

Sposób przygotowania:

Przekrój awokado, wyjmij pestkę i wyłuskaj łyżką miąższ. Włóż go do blendera, dodaj mleko kokosowe, aromat, słodzik, listki mięty i sok z połówki limonki. Całość dokładnie zblenduj na gładką masę. Przelej do pojemnika, w którym będziesz mrozić lody i wstaw do zamrażalnika na 2 godziny. Po tym czasie krótko zblenduj masę ręcznym blenderem i ponownie wstaw do lodówki. Jeszcze 2-3 razy powtórz blendowanie w odstępach co 2 godziny. Po 2 godzinach od ostatniego mieszania lody będą gotowe i kremowe.

fot. Wegańskie lody bez cukru/ Adobe Stock, RHJ

Reklama

Czytaj także:

Tiramisu bez jajek i nabiału – prosty przepis

Sernik bez sera – przepis na wegański sernik

Wegańskie śniadania – 7 fajnych przepisów