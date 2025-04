Lody dla cukrzyka nie są przekąską całkowicie zakazaną, jednak ich wybór może mieć olbrzymie znaczenie. Podajmy przykład: lody tiramisu w 100 g zawierają aż 29 g cukru, sorbet z pomarańczy – 27 g cukru, a np. lody kokosowe o połowę mniej – 14 g. Warto więc wiedzieć, jakie lody są najgorsze i najlepsze dla cukrzyka i jakim wymiennikom węglowodanowym oraz wymiennikom węglowodanowo-białkowym odpowiadają. Dobra wiadomość jest taka, że są sposoby na to, by lody znalazły miejsce w diecie cukrzycowej.

Znaczenie przy wyborze lodów dla cukrzyka ma nie tylko rodzaj lodów, ale też to, kiedy będą zjadane. Aby ich wpływ na organizm był najmniej niekorzystny, najlepiej jadać je po głównym posiłku dnia, zwykle po obiedzie. Trzeba też ograniczać ich ilość, żeby nie przekroczyć liczby WW (wymienniki węglowodanowe) przeznaczonych na posiłek.

To, co ma znaczenie przy wyborze rodzaju lodów dla diabetyka, to zawartość cukru i tłuszczu, których ilość przelicza się na jednostki WW oraz WBT (wymienniki białkowo-tłuszczowe), które pozwalają określić ilość insuliny, jaka będzie potrzebna po spożyciu takiego posiłku, aby nie wystąpiły objawy cukrzycy.

Poniżej tabelka z wybranymi, popularnymi rodzajami lodów i sorbetów, w której można zobaczyć, jak różnią się poszczególne rodzaje tych deserów, jeśli chodzi o zawartość cukrów. Na czerwono zaznaczyliśmy najgorsze lody dla cukrzyków, a na zielono, najlepsze ich rodzaje.

Tabela z zawartością WW i węglowodanów w lodach. Opracowanie własne na podstawie mp.pl

Przyjrzeliśmy się też popularnym lodom jednoporcjowym i podpowiadamy, które z nich zawierają najmniej cukru, a których lepiej unikać przy cukrzycy. Podpowiadamy też jakim wartościom WW i WBT one odpowiadają.

Ile kcal ma gałka lodów? Który smak lodów ma najwięcej, a który najmniej kcal?

Najlepsze lody ze sklepu dla cukrzyków:

Big Milk w polewie czekoladowej: 11,4 g cukrów, WW – 1,1, WBT – 1,5

Big Milk śmietankowy: 13 g cukrów, WW – 1,3, WBT – 0,4

Lody z karmelem Mars – 16 g cukrów, WW – 1,6, WBT – 0,8.

Najgorsze lody ze sklepu dla cukrzyków:

McFlurry Lion (McDonald): 54,2 g cukrów, WW – 5,4, WBT – 1,2

Chocolat Vanilla Milka: 30,7 g węglowodanów, WW – 3,1, WBT – 1,2

rożek Kit Kat: 29,2 g cukrów, WW – 2,9, WBT – 1.

Domowe lody dla cukrzyka to chyba najlepszy pomysł, bo szykując je samodzielnie, można ograniczyć zawartość węglowodanów do minimum. W dodatku przygotowuje się je bez żadnych dodatków – polepszaczy czy barwników. Z pewnością będą więc zdecydowanie najlepszym wyborem jeśli chodzi o lody dla diabetyków. Cukrzycy mogą też śmiało skorzystać z większości przepisów na lody ketogeniczne.

Przepis na lody waniliowe dla diabetyków

Składniki:

szklanka mleka migdałowego (niedosładzanego),

3 łyżki miękkiego sera śmietankowego,

2 ¼ szklanki gęstej śmietany,

⅓ szklanki allulozy lub ¼ szklanki słodzika z inuliną,

½ łyżeczki ekstraktu ze stewii w proszku,

1 ½ łyżki syropu alulozowego lub proszku alulozowego,

dokładnie pokruszona laska wanilii,

nasiona wanilii z tejże laski,

łyżeczka gumy ksantanowej,

szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Napełnij dużą miskę lodowatą wodą. W innej dużej misce ubij ser śmietankowy, aż będzie gładki. W dużym rondlu połącz mleko migdałowe, śmietanę, proszek alulozowy, ekstrakt ze stewii w proszku, syrop alulozowy i nasiona wanilii. Doprowadź mieszaninę do wrzenia i gotuj na umiarkowanym ogniu przez około 4 minuty. Wmieszaj gumę ksantanową. Stopniowo wmieszaj ser śmietankowy i sól. Umieścić miskę w lodowatej kąpieli wodnej i odstaw na 20 minut, mieszając od czasu do czasu. Wlej mieszaninę na lody śmietankowe dla cukrzyków do pojemnika i wstaw do zamrażalnika na ok. 4 godziny.

fot. Domowe lody dla cukrzyków – waniliowe/ Adobe Stock, New Africa

Przepis na lody czekoladowe dla diabetyków

Składniki:

300 ml schłodzonej śmietanki 30% tłuszczu,

szklanka odtłuszczonego i schłodzonego mleka,

4 łyżki erytrytolu,

tabliczka gorzkiej czekolady,

pół tabliczki czekolady mlecznej.

Sposób przygotowania:

Połowę śmietanki przelej do rondelka i dodaj słodzik. Podgrzewaj na średnim lub niewielkim ogniu, mieszając. Do mocno ciepłej masy dodaj połamaną na kawałki czekoladę, resztę śmietanki i mleko. Podgrzewaj mieszając, aż czekolada się rozpuści. Przelej masę do maszynki do lodów i postępuj zgodnie z zaleceniami jej producenta. Jeśli nie masz maszynki, przelej lody do plastikowego pojemnika i wstaw do zamrażarki na 30 minut. Wyjmij masę z zamrażalnika i zblenduj. Mrożenie i blendowanie powtórz 3 razy. Po ostatnim blendowaniu wstaw do zamrażalnika i odczekaj godzinę.

fot. Lody dla cukrzyków – czekoladowe/ Adobe Stock, Brent Hofacker

Lody owocowe dla diabetyków (wegańskie)

Składniki:

pół banana,

szklanka malin, lub mieszanki owoców jagodowych,

3/4 szklanki mleka migdałowego (niesłodzonego),

3-4 łyżki erytrytolu,

mała szczypta soli.

Sposób przygotowania:

Wlej mleko do wysokiego naczynia, dodaj banana, maliny lub inne owoce jagodowe, erytrytol i dokładnie zmiksuj. Przelej masę do plastikowego pojemnika, zamknij i wstaw do zamrażalnika na 30 minut. Wyjmij masę z zamrażalnika i zblenduj. Mrożenie i blendowanie powtórz 3 razy. Po ostatnim blendowaniu wstaw do zamrażalnika i odczekaj godzinę.

fot. Lody dla cukrzyków – owocowe/ Adobe Stock, exclusive-design

Źródło: mp.pl

