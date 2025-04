Liście malin mają wiele prozdrowotnych właściwości, są zupełnie inne niż właściwości malin. Dobrze znają je kobiety, które interesowały się naturalnym wsparciem wywoływania porodu. Liście malin działają jednak nie tylko w ciąży. Herbatę z liści malin poleca się do picia kobietom i mężczyznom w każdym wieku, na wsparcie różnych schorzeń i poprawę zdrowia.

Omawianie właściwości liści malin zacznijmy od ich najpopularniejszego zastosowania: w ciąży. Picie herbaty z liści malin zdecydowanie jest przeciwwskazane w pierwszym trymestrze. Wyciągi z liści malin mogą powodować skurcze macicy i doprowadzić do poronień. Nawet drugi trymestr to może być za wcześnie na wprowadzenie do rytuałów kobiet ciężarnych herbaty z liści malin.

Liście malin działają rozkurczowo, dlatego można pić herbatę z liści malin w końcówce ciąży. Liście malin:

pomagają w wywołaniu porodu,

skracają czas jego trwania,

zmiękczają szyjkę macicy,

przeciwdziałają porodowym komplikacjom.

Herbatę z liści malin według badań najlepiej zacząć pić w 32 tygodniu ciąży, ale najlepiej skonsultować to z lekarzem. To metoda polecana przez położne i potwierdzona naukowo oraz przede wszystkim: bezpieczna dla kobiety i dziecka. Liście malin realnie mogą ułatwiać poród.

Liście malin działają rozkurczowo i przeciwbólowo. Zawierają fragarynę, cząstkę pomagającą w regulacji skurczów mięśni miednicy. Liście malin doskonale radzą sobie z bólami miesiączkowymi. Herbata z liści malin pozwala pozbyć się napięcia w podbrzuszu i w plecach, które jest częste przy bolesnych miesiączkach. Dodatkowo liście malin łagodzą objawy PMS.

Przygotuj napar z liści malin i wypij go, gdy tylko poczujesz pierwsze objawy nadchodzącej miesiączki. Im szybciej zastosujesz liście malin, tym mniejsze szanse na jej bolesny przebieg.

Liście malin działają także przeciwbiegunkowo. Napar z liści malin potrafi skutecznie zapobiegać biegunkom. Jak działają liście malin na biegunki? Przede wszystkim zapobiegają adhezji (przyleganiu) bakterii i wirusów do ścian jelita i przewodu pokarmowego. Łagodzą w ten sposób wszelkie stany zapalne w jelitach.

Anemia dotyka kobiety znacznie częściej niż mężczyzn. Jest kilka powodów tego stanu: utrata żelaza z miesiączkami, ciąża i mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne kobiet. Liście malin są świetnym źródłem żelaza. Porcja do przygotowania naparu (14 g liści malin) dostarcza aż 1,8 mg żelaza. To świetny bezkaloryczny dodatek tego pierwiastka do jadłospisu. Nie zapewnisz sobie dziennego zapotrzebowania na żelazo, pijąc wyłącznie herbatę z malin (do naparu nie przechodzi całe żelazo), ale możesz w ten sposób „naturalnie suplementować żelazo”.

Herbata z liści malin ma też działanie poprawiające trawienie. Działa bardzo delikatnie żółciopędnie: pobudza woreczek do wydzielania żółci. Jest to konieczne do prawidłowego trawienia tłuszczu. Jeśli twój woreczek żółciowy nie działa do końca prawidłowo, herbata z liści malin może być wybawieniem. Wypij napar z liści malin po obfitym posiłku, a od razu poczujesz się lepiej.

Liście malin mają delikatne właściwości odkażające i przeciwbakteryjne. Picie herbaty z liści malin pozwala zachować właściwą higienę jamy ustnej.

Napar z liści malin przyda się do płukania ust i gardła, jeśli zmagasz się z:

aftami jamy ustnej,

zapaleniem gardła,

powiększonymi migdałkami,

nieprzyjemnym zapachem z ust.

Pierwsze trymestry ciąży: przeciwwskazanie do picia herbaty z liści malin

Głównym przeciwwskazaniem do picia herbaty z liści malin jest ciąża, a dokładniej pierwsze trymestry ciąży. Co prawda niektóre dane naukowe dopuszczają picie 1 filiżanki herbaty z liści malin już od początku ciąży, ale lepiej nie ryzykować.

Hormonozależne nowotwory: przeciwwskazanie do picia herbaty z liści malin

Poza tym, herbaty z liści malin nie powinno się pić przy nowotworach, które są wrażliwe na estrogeny. Herbata z liści malin może zachowywać się w podobny do estrogenów sposób. Nie pij naparów z liści malin jeśli masz lub miałaś:

nowotwór piersi,

nowotwory macicy,

nowotwory jajników,

Mięśniaki macicy: przeciwwskazanie do picia herbaty z liści malin

Ze względu na wpływające na żeńskie hormony właściwości liści malin, nie warto ryzykować picia herbaty z liści malin przy mięśniakach macicy. To tkanka wrażliwa na zmiany hormonalne. Nie jest pewne, że picie naparów z liści malin jest zagrożeniem, ale dla pewności lepiej go unikać.

Endometrioza: przeciwwskazanie do picia herbaty z liści malin

Herbata z liści malin jest też przeciwwskazana kobietom z endometriozą. Dieta w endometriozie to dieta przeciwzapalna. Teoretycznie picie ziół i naparów powinno pomagać w endometriozie, ale musisz szczególnie zwracać uwagę na to, jakie są to zioła. Liście malin mogą zachowywać się jak estrogeny, a to może pogarszać objawy endometriozy. Lepiej nie ryzykuj.

Liście malin, jak większość potężnych naturalnych substancji, mogą wchodzić w interakcje z niektórymi lekami. Uważaj na napary z liści malin, jeśli przyjmujesz któryś z dwóch typów leków:

Leki antykoagulajycje : herbata z liści malin może spowalniać krzepnięcie krwi. Jeśli stosujesz leki przeciwkrzepliwe, nie pij naparów z liści malin, bo wzmagasz ich działanie.

: herbata z liści malin może spowalniać krzepnięcie krwi. Jeśli stosujesz leki przeciwkrzepliwe, nie pij naparów z liści malin, bo wzmagasz ich działanie. Leki przeciwcukrzycowe: herbata z liści malin może dodatkowo wzmagać ich działanie. Zaobserwowano przypadek groźnie niskiego cukru we krwi po piciu herbaty z malin u kobiety z cukrzycą ciążową. Skonsultuj pomysł picia naparów z liści malin z lekarzem, jeśli masz cukrzycę.

Liście malin możesz kupić lub zebrać. Jeśli masz zamiar samemu zbierać liście malin na herbatę i napary, pamiętaj o kilku ważnych zasadach:

Zbieraj młode, zielone liście bez przebarwień;

bez przebarwień; Wybieraj krzewy malin rosnące w czystym otoczeniu, unikaj takich rosnących niedaleko dróg szybkiego ruchu i autostrad;

i autostrad; Podążaj za właściwą procedują suszenia i przechowywania liści malin.

Liście malin zbieraj latem, gdy są soczyście zielone. Najlepszy moment na zbiory liści malin to okres od maja do sierpnia.

fot. Liście malin gotowe do zbioru/ Adobe Stock, schankz

Susz liście malin w zaciemnionym miejscu, by nie dopuścić do powstania przebarwień. Możesz wyłożyć liście na płaskiej powierzchni, np. blaszce do pieczenia i odstawić w zacienione i suche miejsce. Liście malin możesz też przymocować do nici lub sznurka i rozwiesić.

Gdy masz już suche liście malin, zrobienie herbaty i naparu z tych liści, będzie banalnie proste. Na szklankę naparu wykorzystaj ok. 2 łyżeczki suszonych liści malin. Zalej je gorącą wodą, odstaw na ok. 10 minut do zaparzenia, a następnie wypij napar. Możesz wcześniej oddzielić liścia od naparu.

