Liście dyni można jeść na surowo i po ugotowaniu. Mają ok.19 kcal/ 100 g i zastąpią ci inną zieleninę w zupach i sałatkach. Właściwości i wartości liści dyni są zupełnie inne, niż właściwości dyni, ale to także bardzo zdrowy produkt, który można umieścić w jadłospisie.

Liście dyni są jak najbardziej jadalne. Można jeść je na surowo i po ugotowaniu. Nie obrywaj wszystkich liści dyni naraz z rośliny, która jeszcze owocuje. Postępuj zgodnie z zasadami uprawy dyni. Pamiętaj, że aby wyhodować pokaźną dynię, potrzebujesz liści: to w nich odbywa się proces fontosyntezy, który dostarcza dyni składników niezbędnych do wzrostu. Nie ma jednak przeciwwskazań, by zjeść liście, które obrywasz przy kształtowaniu dyni, by jak najlepiej rosła. Najsmaczniejsze są mniejsze, jasnozielone liście dyni, ale większe też są jadalne.

Nie pomyl liści dyni z innymi liśćmi roślin, które mogą okazać się niejadalne. Liście dyni są podobne do liści cukinii, ale wprawne oko zauważy między nimi różnice.

fot. Duże liście dyni. Najlepiej jeść je po ugotowaniu, bo są twarde/ Adobe Stock, Michael

fot. Przebarwione liście dyni lepiej omijać i nie jeść ich na surowo: mogą być zaatakowane przez szkodniki/ Adobe Stock, svetlanafoto

fot. Młode liście dyni są jadalne i najsmaczniejsze/ Adobe Stock, elen31

Liście dyni są niskokaloryczne, a ich wartości odżywcze można przyrównać do innych liściastych warzyw. Są bogate w żelazo, potas i kwas foliowy (zestaw dobry na płodność i dla ogólnego zdrowia kobiet). Do tego liście dyni mają sporo białka w porównaniu do innych roślin liściastych. Warto jeść je także ze względu na witaminę A i wiele witamin z grupy B. Ponadto właściwości liści dyni są mocno powiązane ze zdrowymi antyoksydantami zamkniętymi w zielonych warzywach liściastych, które uznaje się za najzdrowsze warzywa świata. Niewątpliwie liście dyni są zdrowe i wzbogacą każdy jadłospis.

Liście dyni - makroskładniki

100 g liści dyni dostarcza następujących składników odżywczych:

Energia: 19 kcal

Białko: 3,15 g

Tłuszcz: 0,4 g

Węglowodany: 2,33 g

Liście dyni - minerały

W 100 g liści dyni znajduje się:

Wapń: 39 mg

Żelazo: 2,22 mg

Magnez: 38 mg

Fosfor: 104 mg

Potas: 436 mg

Sód: 11 mg

Cynk: 0,2mg

Miedź:0,133 mg

Mangan: 0,355mg

Selen: 0,9 µg

Liście dyni - witaminy

Liście dyni to też potężne źródło witamin. W 100 g jest:

Witamina C: 11 mg

Witamina B1: 0,094 mg

Witamina B2: 0,128 mg

Witamina B3: 0,92 mg

Witamina B5: 0,042 mg

Witamina B6: 0,207 mg

Foliany: 36 µg

Witamina A: 97 µg

Liście dyni możesz traktować w kuchni tak, jak traktujesz każdą inną zieleninę. Wszystko, co robisz ze szpinaku, możesz zrobić też z liści dyni. Oto kilka inspiracji na kulinarne wykorzystanie dyniowych liści:

Liście dyni dodaj do zupy warzywnej , by wzbogacić ją w witaminy i minerały.

, by wzbogacić ją w witaminy i minerały. Niewielką garść liści dyni dodaj do koktajlu lub zielonego smoothie.

lub zielonego smoothie. Uduś liście dyni na patelni z dodatkiem przypraw, a potem dodaj jajka, by otrzymać nietypową jajecznicę.

Dodaj siekane liście dyni do potrawy typu stir-fry , np. duszonych na patelni warzyw.

, np. duszonych na patelni warzyw. Dodaj liście dyni do sosu do makaronu .

. Posiekaj młode liście dyni i wymieszaj z inną zieleniną w sałatce.

W niektórych krajach afrykańskich liście dyni są popularne i często wykorzystywane w kuchni. Są np. bazą jednej z bardzo znanych, tradycyjnych potraw w Zimbabwe, nazywanej mumboora. Duszone liście dyni z cebulą i pomidorami stanowią odrębną przekąskę, albo je się je z ryżem lub innymi węglowodanowymi dodatkami na obiad. Oto przystosowany do polskich warunków przepis na tradycyjne danie z duszonych liści dyni prosto z Zimbabwe: Muboora.

Składniki:

ok. 20 liści dyni średniej wielkości,

cebula,

duży pomidor,

łyżka oleju rzepakowego,

60 ml śmietanki 30%,

pół łyżeczki sody oczyszczonej,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Umyj dokładnie liście dyni i pozbaw je twardych głąbów. Pokrój liście dyni w cienkie paski. Zagotuj w garnku ok. litr posolonej wody z dodatkiem sody oczyszczonej. Do gotującej się wody wrzuć liście dyni i podgotuj je przez ok. 5 minut. Odcedź liście z wody. Posiekaj cebulę i pomidora. W garnku rozgrzej olej. Dodaj cebulę i pomidory i podsmażaj je do zeszklenia cebuli. Dopraw solą i pieprzem. Dorzuć liście dyni i duś wszystkie składniki przez ok. 5 minut, do ich zmięknięcia. Możesz zaprawić potrawę śmietanką.

fot. Afrykańska potrawa z duszonych liści dyni/ Adobe Stock, Fanfo

