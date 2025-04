Makaron dla cukrzyka to jedna sprawa. Drugą jest jego sposób przygotowania oraz dodatki, z jakimi zostanie podany. W potrawie makaron jest tylko jego częścią, natomiast indeks glikemiczny całej potrawy oraz tempo, w jakim podniesie ona poziom cukru we krwi, zależy od wszystkich składników dania. Dlatego ważny jest nie tylko wybór odpowiedniego makaronu, ale też cały przepis, w jakim ma zostać użyty.

Zanim odpowiemy na to pytanie, podzielimy się dobrą wiadomością: wybór wcale nie ogranicza się do jednego rodzaju makaronu. Nawet te nieco mniej korzystne, o nieco wyższym IG można używać do szykowania posiłków dla cukrzyka, jeśli zostaną okraszone odpowiednia porcja białka i błonnika.

Ranking makaronów dla cukrzyka

Poniżej porządkujemy różne rodzaje makaronu, zaczynając od tego o najniższym IG, a kończąc na tym z indeksem glikemicznym najwyższym:

makaron pszenny durum pełnoziarnisty – IG 34 (ładunek glikemiczny 17,4 dla 100 g),

– IG 34 (ładunek glikemiczny 17,4 dla 100 g), makaron orkiszowy pełnoziarnisty – IG 40 (ładunek glikemiczny 24,4 dla 100 g),

makaron pszenny pełnoziarnisty – IG 40 (ładunek glikemiczny 24,7 dla 100 g),

makaron soba (gryczany) – IG 46 (ładunek glikemiczny 30,1 dla 100 g),

makaron żytni pełnoziarnisty – IG 50 (ładunek glikemiczny 31,1 dla 100 g),

makaron ryżowy – IG 50 (ładunek glikemiczny średni: 56-69),

makaron pszenny zwykły – IG 70 (ładunek glikemiczny 47,7 dla 100 g).

Jak widać, jeśli chodzi o sam makaron, najniższe IG mają makarony pszenne durum pełnoziarniste. Pozostałe, poza zwykłym białym makaronem, mają IG niskie, czyli nieprzekraczające 55. Jeśli tylko cukrzyk nie ma alergii na gluten, może śmiało sięgać po razowe makarony pszenne. W przypadku celiakii czy nadwrażliwości na gluten, do dyspozycji są makaron ryżowy oraz gryczany.

Na rynku są jeszcze inne rodzaje makaronów przyjaznych dla cukrzyka. Są to makarony bezglutenowe z ciecierzycy (IG 29) oraz z soczewicy (IG 26). Jak widać, pod względem indeksu glikemicznego są naprawdę atrakcyjne.

Czy cukrzyk musi pożegnać się z jasnym makaronem?

Okazuje się, że nie. Na rynku znaleźliśmy jasny makaron o niskim indeksie glikemicznym. Niższym nawet niż makaron pszenny pełnoziarnisty durum! Mowa o produkcie, którego IG wynosi jedynie 38. To makaron fusilli o niskim indeksie glikemicznym (Pol-Mak). Producent zastrzega, że taki indeks glikemiczny produkt osiąga w przypadku gotowania przez 7 minut zgodnie z instrukcją.

Jaki makaron do rosołu dla cukrzyka?

Można odpowiedzieć – byle nie zwykły, biały. Na szczęście bez problemu udaje się kupić razowe makarony w kształtach typowych dla rosołu: krótkich niteczek lub tasiemek.

Jeśli rosół podawany jest bez kawałków mięsa, najlepiej sięgać po makarony o jak najniższym indeksie glikemicznym, gdyż wyższego IG w zupie nie obniży białko ani błonnik. Co prawda zupa dostarcza nieco tłuszczu, który także spowalnia wchłanianie się glukozy do krwi, ale zwykle nie jest to zbyt duża ilość.

Jak gotować makaron dla cukrzyka?

Zawsze al dente. Dzięki temu będzie on miał niższy IG niż wtedy, gdybyś ugotowała go na miękko. Zawsze czytaj instrukcję gotowania i sprawdzaj, ile czasu trzeba gotować, aby makaron pozostał jędrny i lekko twardawy. Ustawiaj timer, aby nie przegapić tego czasu.

Poniżej 2 przepisy, które możesz śmiało wykorzystać, aby przygotować danie z makaronu dla cukrzyka.

Sos do makaronu dla cukrzyka

Podajemy przepis na sos warzywny do makaronu. Nie stoi nic na przeszkodzie, aby użyć go do makaronu podawanego z kawałkami mięsa, np. kurczaka. Wtedy w całej potrawie będzie jeszcze ekstra porcja białka, które także spowolni wchłanianie się glukozy do krwi i obniży IG potrawy. I prosty obiad dla cukrzyka gotowy!

Składniki:

1 łyżka oliwy z oliwek,

1 mała cebula, drobno posiekana,

2 ząbki czosnku, drobno posiekane,

1 czerwona papryka, pokrojona w kostkę,

1 zielona papryka, pokrojona w kostkę,

1 średnia marchewka, starta,

2 szklanki świeżych pomidorów, pokrojonych w kostkę (lub 1 puszka pomidorów bez dodatku soli),

1/2 szklanki bulionu warzywnego (bez dodatku soli),

łyżeczka suszonego oregano,

łyżeczka suszonej bazylii,

1/2 łyżeczki suszonego tymianku,

szczypta soli i pieprzu do smaku,

1/4 szklanki posiekanej świeżej bazylii (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

W dużej patelni lub garnku rozgrzej oliwę z oliwek na średnim ogniu. Dodaj posiekaną cebulę i smaż przez około 5 minut, aż będzie miękka i lekko złocista. Dodaj posiekany czosnek i smaż przez kolejną minutę, aż będzie pachnący. Dodaj pokrojoną w kostkę czerwoną i zieloną paprykę oraz startą marchewkę. Smaż warzywa przez około 5-7 minut, aż będą miękkie. Dodaj pokrojone pomidory (lub pomidory z puszki) oraz bulion warzywny. Wymieszaj wszystko razem. Dodaj suszone oregano, bazylię, tymianek oraz sól i pieprz do smaku. Gotuj na małym ogniu przez około 15-20 minut, aż sos zgęstnieje i wszystkie smaki się połączą. Jeśli używasz, dodaj posiekaną świeżą bazylię tuż przed podaniem.

fot. Sos do makaronu dla cukrzyka/ Adobe Stock, FomaA

Makaron ze szpinakiem dla cukrzyka

Każdy zna danie makaronowo-szpinakowe, więc proponujemy przepis na makaron ze szpinakiem wzbogacony o dodatkowy, zdrowy składnik, który zwiększy zawartość błonnika w potrawie. Mowa o brokułach. Spróbuj, zobaczysz, że takie połączenie jest naprawdę pyszne.

Składniki:

200 g makaronu pełnoziarnistego lub makaronu z ciecierzycy,

łyżka oliwy z oliwek,

mała cebula, drobno posiekana,

2 ząbki czosnku, drobno posiekane,

2 garście świeżego szpinaku (lub 200 g mrożonego),

300-400 g brokułów, pokrojonych na mniejsze kawałki,

½ puszki zielonego groszku, odcedzonego,

szklanka mleka roślinnego (np. migdałowego, sojowego bez cukru) lub niskotłuszczowego mleka krowiego,

1/4 szklanki niskotłuszczowego sera feta, pokruszonego,

1/4 szklanki startego parmezanu (opcjonalnie),

łyżeczka soku z cytryny,

łyżka nasion słonecznika,

sól i pieprz do smaku,

szczypta gałki muszkatołowej (opcjonalnie),

1/4 szklanki posiekanej świeżej pietruszki do dekoracji.

Sposób przygotowania:

W dużym garnku zagotuj wodę z dodatkiem odrobiny soli. Dodaj makaron i gotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu, aż będzie al dente. Na ostatnie 3 minuty gotowania dodaj brokuły. Odcedź i odstaw na bok. W dużej patelni rozgrzej oliwę z oliwek na średnim ogniu. Dodaj posiekaną cebulę i smaż przez około 5 minut, aż będzie miękka i lekko złocista. Dodaj posiekany czosnek i smaż przez kolejną minutę, aż będzie pachnący. Dodaj świeży szpinak i smaż, mieszając, aż zwiędnie (około 3-4 minuty). Dodaj mleko roślinne (lub krowie) i wymieszaj. Gotuj na małym ogniu przez około 5 minut, aż sos lekko zgęstnieje. Dodaj pokruszony ser feta i (opcjonalnie) starty parmezan. Mieszaj, aż ser się rozpuści i połączy z sosem. Dodaj sok z cytryny, sól, pieprz i gałkę muszkatołową (jeśli używasz). Gotuj przez kolejne 2-3 minuty, aż sos będzie gładki i kremowy. Dodaj ugotowany makaron z brokułami do sosu szpinakowego oraz groszek i dobrze wymieszaj, aby makaron był równomiernie pokryty sosem. Podgrzewaj przez 2-3 minuty, aż makaron będzie dobrze ciepły. Przełóż potrawę na talerze i posyp posiekaną świeżą pietruszką i ziarnami słonecznika.

fot. Makaron ze szpinakiem dla cukrzyka/Adobe Stock, yuliiaholovchenko

