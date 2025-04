Spis treści:

Liczi, a dokładniej liczi chińskie (śliwka chińska) to owoc rozmiarów orzecha włoskiego. Pochodzi z Chin, ale uprawia się go także w wielu innych miejscach świata – w Wietnamie, Kambodży, Tajlandii, na Filipinach i Madagaskarze. Pokrywa go pomarańczowo-brązowa chropowata skorupka, a pod nią znajduje się biały miąższ z pestką w środku. Liczi rośnie na drzewie, na gałązkach, w formie przypominającej grona.

Smak owocu liczi jest porównywany do winogrona z wyczuwalnymi nutami kwiatowymi. Miąższ śliwki chińskiej jest niezwykle soczysty, zawiera aż 82% wody, dlatego świetnie sprawdza się w upalne dni.

Liczi bywa mylone z rambutanem, choć to zupełnie inny owoc. Rambutan jest podobny w wyglądzie, ale bardziej „owłosiony”, trudniej oddzielić w nim pestkę od miąższu.

Dojrzałe liczi obiera się z łatwością. Jeśli skórka jest miękka, możesz oderwać końcówkę i wycisnąć biały miąższ. Powinien „wyskoczyć” w całości. Następnie natnij delikatnie miąższ lub rozdziel palcami i wyjmij znajdującą się w środku pestkę.

Jeśli zewnętrzna skorupka wciąż jest lekko twarda, możesz naciąć ja nożem i obrać owoc jak jajko na twardo.

Owoc liczi w kuchni

Owoc liczi najlepiej smakuje surowy. Można go także kupić w syropie (w puszce) lub pod postacią soku.

Śliwkę chińską dodawaj do:

sałatek owocowych,

koktajli,

lodów.

Owoc ten bardzo dobrze komponuje się smakowo także z mięsem, rybami i owocami morza. Sprawdź, co zrobić z liczi.

Jak kupować śliwkę chińską?

Zwracaj uwagę przede wszystkim na skórkę. Nie może być zbyt miękka, twarda świadczy o niedojrzałości. Liczi dość szybko się psuje, w temperaturze pokojowej wytrzyma tylko 2-3 dni, zaś w lodówce do 5. Nie jedz owoców z żółtym miąższem, może to świadczyć o popsuciu się owoców.

Cena owocu liczi

Choć to owoc egzotyczny, to bez problemu kupisz go w większości polskich supermarketów. Sezon na liczi przypada na okres październik do kwietnia, wtedy jego cena jest najniższa i wynosi około 10-20 zł za kilogram. Poza sezonem za śliwkę chińską zapłacisz dużo więcej, bo nawet 35-50 zł.

fot.Adobe Stock

Porównując kaloryczność liczi do innych owoców, należy uznać go za owoc średniokaloryczny. 100 g dostarcza 66 kalorii (kcal). Stugramowa porcja jest świetnym źródłem witaminy C i pokrywa 119% dobowego zapotrzebowania.

Śliwka chińska ma w składzie także polifenole należące do grupy flawonoidów. Związki te wykazują silne działanie antyoksydacyjne, które w połączeniu ze zdrową dietą i trybem życia mogą wykazywać działanie przeciwnowotworowe. Liczi jest także źródłem potasu i miedzi.

Wszystkie składniki odżywcze łącznie witamina C, polifenole, potas i miedź chronią naczynia krwionośne przed zmianami miażdżycowymi.

Ze względu na dość wysoką zawartość cukrów prostych (ok. 3 łyżeczek w 100 g) osoby z cukrzycą powinny zachować ostrożność włączając owoc do menu. Najlepiej jest w takich przypadkach łączyć liczi ze źródłami błonnika pokarmowego, który opóźnia wchłanianie glukozy do krwi.

Wartość odżywcza liczi (w 100 g):

wartość energetyczna: 66 kcal,

węglowodany: 16,5 g, w tym cukry: 15,2 g,

tłuszcz: 0,4 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone: 0,1 g,

białko: 0,8 g,

błonnik: 1,3 g.

fot. Adobe Stock

W internecie możesz natknąć się na informację, że liczi jedzone na pusty żołądek jest niebezpieczne. W latach 1960-2017 odnotowano ponad 200 przypadków niebezpiecznych incydentów związanych ze spożyciem śliwki chińskiej, głównie w Indiach, wśród dzieci w wieku od roku do 9 lat.

Liczi jedzone na pusty żołądek może wywołać niebezpieczne spadki glukozy we krwi, które wynikają z zablokowanie specyficznych szklaków metabolicznych w organizmie. Z tego powodu owoc liczi warto spożywać w ciągu dnia, po śniadaniu.

