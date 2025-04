Sok z czerwonej porzeczki to cenne uzupełnienie zdrowej diety czy nawet diety odchudzającej, o ile jego kaloryczność zostanie włączona do kaloryczności dziennego menu. Jest smaczny, choć ze względu na wyraźnie wyczuwany smak kwaśny, nie każdemu będzie odpowiadał. Wtedy, aby skorzystać z jego prozdrowotnego działania, warto mieszać go z innymi rodzajami soków, zamiast dosładzać cukrem czy miodem.

Spis treści:

Sok z czerwonej porzeczki jest słodko-kwaśny, bardziej wyrazisty niż sok z białej porzeczki i nieco „lżejszy” niż sok z czarnej porzeczki.

Ponieważ brakuje precyzyjnych danych dotyczących wartości odżywczych soku z czerwonej porzeczki, aby ocenić jego przydatność w diecie, trzeba przyglądać się wartościom odżywczym owoców czerwonej porzeczki. Sok w porównaniu z nimi będzie zawierał na pewno mniej błonnika, jednak wszystkie cenne składniki znajdą się także w soku.

100 g czerwonych porzeczek dostarcza:

Owoce i sok z czerwonej porzeczki są nieco mniej kaloryczne od owoców i soku z czarnych porzeczek, zawierają też nieco mniej węglowodanów, wapnia, magnezu, fosforu, potasu i witamin.

Właściwości porzeczek przenoszą się na sok z tych owoców. To dlatego regularne spożywanie soku z czerwonych porzeczek może przynieść korzyści zdrowotne. Wynikają one z tego, co już wiadomo o działaniu pewnych substancji na ludzki organizm. Natomiast nie badano dokładnie wpływu samego soku.

Sok z czerwonych porzeczek, ze względu na mniejszą niż w owocach zawartość błonnika, jest nieco mniej skuteczny od owoców we wspieraniu zdrowia układu pokarmowego. Błonnik odżywia bakterie jelitowe, dlatego nie warto ograniczać się do samego soku, lecz jadać też porzeczki w całości.

Czerwone porzeczki są bogate w antocyjany. Zawierają ich 12-22 mg w 100 g. Dostarczają też flawonoidów i polifenoli, a dokładniej — kwasów fenolowych:

Są to przeciwutleniacze o działaniu antyoksydacyjnym, które mogą zmniejszać nasilenie stanów zapalnych w organizmie. Dzięki temu zmniejszają ryzyko rozwoju niektórych chorób przewlekłych, w tym układu krążenia.

Ze względu na wysoką zawartość witaminy C, czerwone porzeczki mogą wspierać układ odpornościowy, pomagając w walce z infekcjami. Najlepiej witamina C działa jako element profilaktyki (a nie leczenia) infekcji.

Witamina C i antyoksydanty w czerwonych porzeczkach mogą wspomagać produkcję kolagenu, co korzystnie wpływa na zdrowie i wygląd skóry, ale wspomaga też zdrowie stawów (chrząstek stawowych).

Ponieważ owoce i sok z czerwonych porzeczek dostarczają sporą ilość potasu, działają lekko odwadniająco, co wspomaga redukcję obrzęków i pomaga obniżać zbyt wysokie ciśnienie krwi.

Czerwone porzeczki dostarczają kwasu jabłkowego oraz bursztynowego, mogą korzystnie wpływać na mięśnie, ułatwiając produkcję energii do ich pracy.

Indeks glikemiczny (IG) soku z czerwonych porzeczek nie jest podawany w wiarygodnych naukowych źródłach. Wiadomo natomiast, że same czerwone porzeczki mają IG niski: 25.

W związku z tym, że wyciskanie soku pozbawia go części zawartości błonnika, należy przyjmować, że sok ma indeks glikemiczny wyższy niż owoce. Najprawdopodobniej wynosi on 40-50, co nadal plasuje go w grupie soków o niskim indeksie glikemicznym. Zawsze jednak warto pamiętać, że zdrowiej jest jeść całe owoce niż pić wyciskane z nich soki, gdyż dostarczają więcej błonnika, który spowalnia wchłanianie cukrów do krwi.

Dzienną zalecaną dawkę 200 ml warto podzielić na 2 i spożywać między posiłkami. Będąc na diecie odchudzającej, należy kaloryczność soku wliczyć do kaloryczności całego menu.

Sok z czerwonych porzeczek nie jest wskazany w następujących przypadkach:

Nie ma przeciwwskazań do picia soku z czerwonych porzeczek w ciąży, które wynikałyby z samej ciąży. Obowiązują te wymienione wyżej.

Jeśli mimo braku ogólnych przeciwwskazań po wypiciu soku z czerwonych porzeczek wystąpią u ciebie objawy alergii lub dolegliwości ze strony układu pokarmowego, odstaw ten napój i skonsultuj się z lekarzem.