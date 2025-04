Lekkostrawny obiad z cukinią – 4 przepisy na zupę, zapiekankę, sos i leczo

Lekkostrawny obiad z cukinią to dobry pomysł na główny posiłek w diecie lekkostrawnej. Cukinia w większości składa się z wody, nie zawiera dużych ilości białka, tłuszczu i węglowodanów. W 100 g cukinii jest 1 g błonnika. Aby obiad z cukinią był lekkostrawny, nie należy dodawać do potrawy zbyt dużych ilości tłuszczu, warto natomiast wzbogacić go jajkami lub mięsem drobiowym oraz innymi warzywami, aby był pełnowartościowy.