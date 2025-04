Lekkostrawne śniadanie to idealny początek dnia. Nie obciąży układu pokarmowego, nie spowoduje wzdęć, za to dostarczy energii i pozwoli spokojnie dotrwać do pory obiadowej bez pojadania. Oto pomysły, co jadać na śniadania w ramach jadłospisu lekkostrawnej diety.

Spis treści:

Większość lekkostrawnych śniadań można szybko przygotować, zwłaszcza jeśli wcześniej podda się obróbce cieplnej warzywa czy owoce i przechowa się je w lodówce. Oto pomysły na lekkostrawne śniadania:

kanapki z białego pieczywa, chudej szynki drobiowej i drobno posiekanej natki pietruszki;

z białego pieczywa, chudej szynki drobiowej i drobno posiekanej natki pietruszki; kasza manna ugotowana na wodzie z dodatkiem jogurtu naturalnego, z pieczonym jabłkiem i cynamonem;

ugotowana na wodzie z dodatkiem jogurtu naturalnego, z pieczonym jabłkiem i cynamonem; jajo na miękko z białym pieczywem, odrobiną masła i purée z marchwi;

z białym pieczywem, odrobiną masła i purée z marchwi; białe pieczywo z pastą z jaja na miękko i chudego twarogu;

na miękko i chudego twarogu; jogurt naturalny (częściowo odtłuszczony) z musem bananowym przygotowanym z przegotowanego banana;

przygotowanym z przegotowanego banana; twaróg odtłuszczony z pozbawionymi skórki owocami z kompotu, tost pszenny cienko posmarowany masłem;

z pozbawionymi skórki owocami z kompotu, tost pszenny cienko posmarowany masłem; maślanka z płatkami kukurydzianymi i łyżeczką miodu;

kukurydzianymi i łyżeczką miodu; smoothie z jogurtu odtłuszczonego, białego gotowanego ryżu i pieczonej dyni z łyżeczką miodu.

fot. Lekkostrawne śniadanie: kasza manna z pieczonym jabłkiem. Adobe Stock, Olga Miltsova

Lista lekkostrawnych produktów wcale nie jest krótka. Jednak nawet z lekkostrawnych produktów można zrobić ciężkostrawny posiłek, jeśli zastosuje się niektóre techniki kulinarne, np. smażenie. Dlatego nie wystarczy sięgać po lekkie produkty. Żeby przygotować lekkostrawne śniadanie, trzeba trzymać się zdrowego sposobu przyrządzania dań na ciepło.

Lekkostrawne produkty przydatne w przygotowaniu śniadania:

gotowane lekkostrawne warzywa i owoce,

białe pieczywo lub graham,

drobne kasze,

drobne makarony,

ryż biały,

drobne płatki zbożowe,

jajka na miękko,

jogurty i inne naturalne produkty mleczne,

chude mięso (indyk, kurczak, królik, chuda wołowina),

chude ryby (dorsz, mintaj, pstrąg).

Czy jajecznica jest lekkostrawna?

Tak, jajecznica jest lekkostrawna, o ile została przyrządzona na parze i nie zawiera cebuli lub innych ciężkostrawnych dodatków, np. boczku. Jeśli masz dość zwykłej jajecznicy, dodawaj do niej drobno pokrojonego pomidora bez skórki, koperek, szczypiorek czy cukinię. Daj im czas, aby mogły się chwilę podusić w jajecznicy i sosie, który wypuszczą.

Czy można jeść jajka przy biegunce? Tak, ale tylko przygotowane w ten sposób

Zasady doboru produktów są w przypadku lekkostrawnego śniadania dla dziecka takie same jak dla osoby dorosłej. Wiadomo jednak, że dzieci lubią śniadania ze słodką nutką. Poniżej podpowiedzi, jak zrobić dziecku lekkostrawne śniadanie na słodko i nie tylko:

jajecznica na parze z gotowaną marchewką i koperkiem,

tosty pszenne z pastą z jaja gotowanego na miękko i chudego twarogu,

kasza manna z owocami bez skórki z kompotu,

bez skórki z kompotu, płatki ryżowe na mleku z łyżeczką miodu i musem z podgotowanego banana,

maślanka z pokruszonymi płatkami kukurydzianymi i zagotowanymi brzoskwiniami bez skórki.

Wiesz już, jak przygotować lekkostrawne śniadanie i jakie składniki warto do niego wykorzystać. Poniżej znajdziesz gotowe przepisy na kilka szybkich fit śniadań, jak owsiane smoothie czy pasta z buraka na kanapki.

Lekkostrawna owsianka i owsiane smoothie - szybkie śniadanie

Ze względu na cenne właściwości zdrowotne nazywana jest królową śniadań, do tego odpowiednio przygotowana owsianka jest lekkostrawna. Uważaj, bo łatwo sprawić, że będzie bardziej obciążała układ pokarmowy np. przez niewłaściwe dodatki, takie jak niedojrzałe owoce w skórce, czekolada, cukier czy niektóre tłuszcze. Lepiej przyrządzać ją według tego przepisu, jeżeli zależy ci na lekkostrawnej wersji:

6 łyżek płatków owsianych gotuj w 250 ml mleka lub wody na wolnym ogniu, aż całość nabierze kleistej konsystencji. Przełóż owsiankę do miski. Dodaj dużą szczyptę cynamonu, garść posiekanych migdałów bez skórki i pokrojonego w plastry banana albo pieczone/gotowane jabłko bez skórki.

Ciekawą propozycją na ekspresowy poranny posiłek, który usprawni pracę jelit, jest owsiane smoothie. Wystarczy zmiksować ze sobą składniki do uzyskania gładkiej konsystencji:

1 szklanka mleka (może być roślinne, np. migdałowe lub sojowe, bez cukru),

3 łyżki płatków owsianych błyskawicznych (będą łatwiejsze do strawienia, gdy wcześniej je namoczysz w gorącej wodzie),

1 banan,

0,5 -1 łyżka masła orzechowego,

szczypta kardamonu i cynamonu.

Wypróbuj też przepisu na nocną owsiankę w wersji fit albo owsiankę na słono.

fot. Lekkostrawne śniadanie – szybkie owsiane smoothie / Adobe Stock, Dmitrii

Lekkostrawna pasta na kanapki

Jest mnóstwo pomysłów na lekkostrawne pasty kanapkowe, które świetnie sprawdzą się jako dodatek do pieczywa. Nasza propozycja to pasta z buraka. Aby ją przyrządzić, wystarczy, że rozgnieciesz i wymieszasz (albo zmiksujesz) ze sobą te składniki:

gotowane buraki,

chudy twaróg,

czosnek,

odrobinę soku z cytryny,

chrzan, sól i pieprz do smaku.

fot. Szybkie lekkostrawne śniadanie – kanapki z pastą z buraka / Adobe Stock, nata_zhekova

Lekkostrawny chia pudding z owocami na śniadanie

To śniadanie jest zbawienne dla układu pokarmowego i superzdrowe, jednak nie zrobisz go bez uprzedniego odstawienia nasion chia do napęcznienia. Dlatego przygotuj bazę do tego śniadania dzień wcześniej wieczorem. Oto przepis:

3 łyżki nasion chia wymieszaj z 200 ml mleka roślinnego bez cukru w szklance lub pucharku. Dodaj 0,5 łyżeczki pasty z wanilią. Wymieszaj i odstaw na noc do lodówki (tak naprawdę wystarczą 2 h, aby nasionka szałwii hiszpańskiej napęczniały, a całość zgęstniała). Bezpośrednio przed zjedzeniem, połóż na wierzch świeże owoce, np. maliny, borówki, truskawki, oraz pokrojonego w plastry banana. Możesz dodać mus z gotowanych jabłek i posypać siekanymi migdałami.

fot. Lekkostrawne śniadanie – chia pudding z owocami / Adobe Stock, fahrwasser

Zielony lekkostrawny koktajl na śniadanie

Koktajl z płatkami jaglanymi na śniadanie przygotujesz błyskawicznie. Polubią go również dzieci, ponieważ jest słodki. Jest też sycący. Zmiksuj składniki:

garść szpinaku,

4 łyżki płatków jaglanych,

1 dojrzała gruszka,

szklanka mleka roślinnego.

fot. Lekkostrawne śniadanie – szybki koktajl ze szpinakiem i gruszką / Adobe Stock, Olga

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 03.02.2023 r.

