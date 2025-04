Laktoza może być obecna nie tylko w produktach mlecznych i z mleka wytwarzanych. Bardzo często dodaje się ją do innych produktów spożywczych, np. przetworzonego mięsa czy konserw owocowo-warzywnych. Dlatego każdy, kto ma nietolerancję laktozy, powinien dokładnie czytać etykiety produktów i szukać na nich nie tylko laktozy, ale i jej innej nazwy: cukru mlecznego.

Spis treści:

Laktoza (cukier mleczny) to związek z grupy węglowodanów. W przewodzie pokarmowym człowieka cukier mleczny musi zostać rozłożony do pojedynczych cząsteczek za pomocą enzymu o nazwie laktaza. Zatem:

Właściwości laktozy:

Np. w czekoladzie zastosowanie laktozy pozwala uzyskać delikatniejszy smak, odpowiednią teksturę i ułatwia krystalizację czekolady (zestalanie się). Laktoza jest też dobrym nośnikiem barwników i aromatów.

Pod względem chemicznym to dwucukier zbudowany z dwóch cząsteczek cukrów prostych – glukozy i galaktozy.

Laktoza, choć jest dwucukrem i nadaje mleku słodkawy smak, jest mniej słodka od np. sacharozy czy glukozy.

Laktoza jest potrzebna na wczesnym etapie życia. U niemowląt i innych ssaków (poza lwami morskimi i morsami) w wieku wczesno-dziecięcym cukry są głównym źródłem węglowodanów i dostarczają im ok. 40% energii z mleka. Lecz dostarczanie energii to nie jedyna zaleta laktozy. Ułatwia ona wchłanianie wapnia, a po tym jak laktoza ulega fermentacji w jelitach, tworzy się kwas masłowy, który jest cenną odżywką dla zdrowych bakterii jelitowych i komórek jelit.

W dorosłości laktoza nie jest już organizmowi potrzebna, nie jest niezbędna, ponieważ węglowodany dostarczane są mu z innym pożywieniem aniżeli z mlekiem. Cukier mleczny zastępowany jest węglowodanami i cukrami z owoców, warzyw i produktów zbożowych.

W mleku ludzkim jest od 5,5 do 7,5 g laktozy w 100 g mleka. W krowim mleku natomiast jest ok. 4,9 g laktozy w 100 g mleka. Laktoza w mleku matki powstaje w gruczole mlekowym w piersi matki. Jest tam produkowana z glukozy i galaktozy, które dostarczane są do gruczołu wraz z krwią matki.

Laktoza zjadana przez matkę nie trafia do jej mleka, zatem modyfikacja diety i przejście na produkty bez laktozy nie zmniejszy zawartości laktozy w mleku matki. Z resztą najczęściej nie ma takiej potrzeby, gdyż nietolerancja laktozy u niemowląt i dzieci przez 3. rokiem życia jest niezwykle rzadka.

Laktoza to aż 98,5% węglowodanów, jakie dziecko otrzymuje z mlekiem matki, co świadczy o tym, że jest ona bardzo istotnym składnikiem mleka.

W dzieciństwie laktoza wspomaga rozwój dziecka poprzez dostarczanie mu energii, oraz wspieranie układu pokarmowego. Podczas porodu naturalnego dziecko otrzymuje od matki wyprawkę w postaci bakterii, które mają skolonizować jego jelita. Laktoza z mleka matki jest dla nich pożywką, dzięki której się namnażają i stają ważnym elementem układu odpornościowego dziecka.

Z kolei fakt, że cukier mleczny ułatwia wchłanianie wapnia, pozwala stwierdzić, że laktoza wspomaga także rozwój kości dziecka, które rosnąc potrzebuje wapnia do mineralizacji kości.

Natomiast galaktoza, która jest składnikiem laktozy jest niezbędna do syntezy galaktolipidów, w tym cerebrozydów, które są niezwykle istotne do budowy tkanki mózgowej dziecka.

Te same funkcje może pełnić cukier mleczny w diecie osoby dorosłej. Jeśli jednak cierpi ona na nietolerancję laktozy, cukier ten przestaje być dla takiego człowieka zdrowy.

W jelicie cienkim po wpływem laktazy laktoza ulega rozbiciu na glukozę i galaktozę, które są wchłaniane do organizmu i stają się dla niego źródłem energii. Laktaza występuje w przewodzie pokarmowym niemowląt (mleko kobiece zawiera jej 7%), ale wraz z czasem zdolność do jej wydzielania może zanikać. Wtedy rozwija się nietolerancja laktozy.

Duża część dorosłych osób na świecie nie ma zdolności do trawienia laktozy. Wyjątkiem jest populacja europejska, szczególnie mieszkańcy północnej Europy. Z czego to wynika? Około 7,5-10 tysięcy lat temu w Europie doszło do mutacji genetycznej, w wyniku której dorosłe osoby zachowują możliwość trawienia cukru mlecznego. Na terenie tego kontynentu odsetek osób, które cierpią na nietolerancję laktozy wynosi około 15-30% podczas, gdy w innych rejonach świata dochodzi do 70-80%. W Polsce odsetek osób z nietolerancją laktozy szacuje się na 17-37%.

Laktoza występuje w mleku ssaków i produktach mlecznych. Związek ten jest w składzie mleka krowiego, koziego i owczego. W fermentowanych produktach mlecznych część cukru mlecznego, przy udziale bakterii, zostaje sfermentowana do kwasu mlekowego. Nie oznacza to jednak, że w jogurtach, kefirach czy maślankach laktozy nie ma w ogóle. Jest, ale w mniejszych ilościach.

Cukier mleczny znajdziesz także w dość zaskakujących produktach:

Laktoza jest otrzymywana na przemysłową skalę z serwatki mleka i wytwarza się z niej koncentrat laktozowy, który wykorzystywany jest nie tylko w przemyśle spożywczym, lecz także w farmaceutycznym i innych. Laktoza jest używana jako wypełniacz, rzadziej jako słodzik (jest zbyt mało słodka). Bardzo często z wykorzystaniem laktozy uzyskuje się wymagane stężenie substancji czynnej w leku i za jej pomocą łączy się wszystkie składniki leku w stabilną postać pigułki.

Laktoza, jako dodatek do żywności (np. w piwie) musi być wymieniona w składzie produktu. Wyjątkiem jest sytuacja, w której jednym z surowców w żywności jest produkt mleczny, gdzie laktoza występuje naturalnie. W tym przypadku cukier mleczny ujęty jest w tabeli wartości odżywczej pod określeniem „cukry”. Tu jednak pojawia się problem, bowiem znakowanie nie wymaga by oddzielić np. zwykły cukier dodany od laktozy i wartość dla obu substancji podawana jest łącznie.

Laktoza jest uznawana za produkt wegetariański, koszerny i halal (dozwolony w diecie muzułmanów).

Zobacz, ile laktozy jest w najpopularniejszych produktach mlecznych:

Jak dotąd Unia Europejska nie dokonała ostatecznych regulacji, które pozwoliłyby oznaczać w ujednolicony sposób, np. zatwierdzonym symbolem, produkty niezawierających laktozy. Wyjątkiem są produkty dla dzieci, które można oznaczyć jako wolne od laktozy, jeśli zawierają mniej niż 10 mg laktozy na 100 kcal pochodzących z danego produktu.

Obecnie dozwolone jest oznaczanie produktów w kontekście zawartości laktozy:

Tradycyjne produkty zawierające laktozę można zastępować ich odpowiednikami lub zamiennikami. I tak:

Hasło „bez laktozy” oznacza, że w produkcie praktycznie nie ma laktozy, a tak dokładniej – jest jej mniej niż 0,1 g na 100 g lub 100 ml. Zatem minimalna ilość laktozy w takim produkcie jest dozwolona, ale jest jej tak mało, że nie spowoduje objawów nietolerancji.

W produktach bez laktozy cukier mleczny został niejako już strawiony, czyli rozbity na cukry, z których laktoza jest zbudowana (glukoza i galaktoza). Cukry te nie wywołują objawów nietolerancji laktozy mimo tego, że wchodzą w jej skład.

Jak pisaliśmy, laktoza nie jest specjalnie słodkim cukrem. W mleku bez laktozy nie ma cukru mlecznego, są za to słodsze od laktozy: glukoza i galaktoza, czyli cząsteczki cukrów, z których składa się cukier mleczny. To dlatego produkty bez laktozy (czyli z rozłożoną laktozą) są słodsze od produktów z laktozą.

Nietolerancja laktozy wynika z niedoboru enzymu laktazy, który trawi cukier mleczny. Jej najważniejszymi objawami są:

Nietolerancję laktozy diagnozuje się na podstawie obserwacji i tzw. wodorowego testu oddechowego.

Większość osób, nawet tych, które mają problemy z trawieniem cukru mlecznego dość dobrze toleruje niewielkie jego ilości. Za bezpieczną dawkę przyjmuje się około 11-12 g laktozy. Dla osób z nietolerancją laktozy przeznaczona jest szeroka gama produktów „bez laktozy”.

Jeśli cierpisz na nietolerancję cukru mlecznego nie musisz eliminować z diety wszystkich produktów mlecznych. Możesz także skorzystać z preparatów z apteki. Są to tabletki z laktazą – brakującym enzymem. Wystarczy go przyjmować przed zjedzeniem produktu zawierającego laktazę, aby nie narazić się na wystąpienie objawów nietolerancji. Dawkowanie podane jest na opakowaniu tabletek.

Picie zwykłego mleka czy spożywanie produktów z laktozą w przypadku osób z jej nietolerancją może prowadzić do:

Dlatego bardzo ważne jest, aby zdiagnozować problem i stosować odpowiednie żywienie lub tabletki z laktazą.

Poniewa laktoza jest dwucukrem, cukrzycy nie powinni spożywac dużych ilości produktów zawierających laktozę. Indeks glikemiczny (IG) laktozy wynosi 46. Cukier mleczny szybciej podnosi poziom cukru we krwi, jeśli pochodzi z produktów odtłuszczonych – mleka, jogurtów itp. o obnizonej zawartości tłuszczu. Laktoza zawartoa w pełnotłustym mleku i jego przetworach, dzieki zawartości tłuszczu, wolniej podnosi poziom glukozy we krwi.

Diabetycy nie powinni spożywać mlecznych śniadań. Pacjent leczony insuliną taki posiłek może spożyć ok. 20-30 minut po podaniu insuliny.

Indeks glikemiczny mleka bez laktozy jest niski i wynosi od 15 do 30 lecz jest nieco wyższy od IG zwykłego mleka. Jednak indeks insulinowy takiego produktu jest wysoki, co oznacza, że powoduje dość duży wurzut insuliny.

Dla cukrzyków najlepsze jest mleko bez laktozy, ale o wysokiej zawartości tłuszczu, który spowalnia wchłanianie cukru do krwi i wzrost jego poziomu.