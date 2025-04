Ciągłe zmęczenie nieustępujące po odpoczynku, bóle głowy, wypryski na twarzy i obrzęki na nogach. Co łączy ze sobą te pozornie różne dolegliwości? Otóż okazuje się, że są to objawy, które mogą świadczyć o zaburzeniu równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie. W obecnych czasach najczęściej jest on zakwaszony. I nie chodzi tu wcale o to, że jemy zbyt dużo kwaśnych potraw (jest bardzo wiele produktów, które mimo kwaśnego smaku działają zasadotwórczo – truskawki, kefir, czarne porzeczki). Problem jest bardziej skomplikowany.

Do prawidłowego funkcjonowania organizmu niezbędna jest równowaga pomiędzy kwasami i zasadami, zapewniająca optymalne pH krwi – 7,4 (czyli odczyn lekko zasadowy). Natura wyposażyła nas wprawdzie w mechanizmy, dzięki którym całkiem nieźle radzimy sobie z usuwaniem nadmiaru kwasów bądź zasad, np. wydalając je przez płuca, czy nerki. Niekiedy jednak owe mechanizmy zawodzą i nie możemy pozbyć się wszystkich niepotrzebnych substancji. Te zaś gromadzą się w organizmie wywołując uciążliwe dolegliwości.

O efektach nadmiernego zakwaszeniu organizmu

Pierwszą oznaką nieprawidłowości są: cienie pod oczami, nalot na języku, gorycz w ustach, zmęczenie, bóle głowy, niestrawność, zapalenie śluzówki jamy ustnej, ziemisty kolor skóry, wypryski, opuchnięcie ciała wywołane zatrzymaniem wody w organizmie. Odczuwane są także: bóle stawów, spadek odporności, zaburzenia snu, czy wypadanie włosów.

Przyczyny zakwaszenia organizmu to wszechobecny stres, a oprócz tego niewłaściwa dieta, otyłość, przewlekłe schorzenia wątroby, nerek oraz kory nadnerczy. Przy długotrwałym zakwaszeniu rośnie ryzyko cukrzycy, chorób serca i kłopotów z przewodem pokarmowym oraz nadwagi. A to nie wszystko! Nadmiar kwasów w ciele może zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów, zaburzeń odporności czy artretyzmu.

O efektach nadmiernej zasadowości

Gdy pH krwi wzrasta sporo powyżej 7,4 mamy do czynienia z zasadowicą. Prowadzi ona do pojawienia się bólu mięśni, nadmiernej senności, astmy, hipotermii (obniżenia temperatury ciała poniżej 35°C). Nadmiar zasad jest dużo rzadszy, zwykle występuje u osób które mają częste biegunki, uporczywe wymioty, są niedożywione lub przyjmują leki moczopędne (diuretyki), np. z powodu nadciśnienia.

Jak zadbać o idealną równowagę?

Sposób jest dość prosty, choć od osób żyjących w ciągłym pośpiechu, stresie oraz tych, którzy źle się odżywiają, wymaga pewnej dyscypliny. Trzeba po prostu zmienić dietę, czyli zachować odpowiednie proporcje pomiędzy produktami zakwaszającymi, a tymi o działaniu przeciwnym. To uchroni przed kłopotami ze zdrowiem oraz zapewni świetne samopoczucie na długie lata.

Jedzenie na indeksie

Istnieją grupy produktów zakwaszających i odkwaszających. Te pierwsze zawierają sporo chloru, fosforu i siarki. Są to głównie: jaja, ryby, przetwory zbożowe oraz mięso i wędliny. Z kolei żywność o działaniu zasadotwórczym ma więcej wapnia, potasu, sodu i magnezu. Do tej grupy należą: mleko, twarogi, mleczne napoje fermentowane oraz większość warzyw i owoców (choć i wśród nich są wyjątki np. soja, groch, borówki i żurawina zakwaszają organizm). Z kolei masło, oleje, oliwa czy margaryna to produkty neutralne.

Dieta ci pomoże

Oto proste reguły, które pomogą ci zachować idealną równowagę.

Jedz jak najwięcej produktów odkwaszających i ograniczaj ilość tych o właściwościach zakwaszających. Zadbaj, by w menu znalazło się 80% produktów alkalizujących i tylko 20% zakwaszających. Nie musisz się jednak obawiać, że stosując taką dietę nabawisz się zasadowicy. Produkty zakwaszające mają bardzo silne działanie, by je zneutralizować trzeba jeść sporo tych o przeciwnym działaniu.

Pij co najmniej 2 litry (8-10 szklanek) płynów. Dobrze nawodniony organizm łatwiej pozbędzie się nadmiaru niepotrzebnych substancji. Najlepsze będą wody mineralne zawierające sporo magnezu i wapnia, a także soki warzywne i owocowe.

Unikaj soli (jedz nie więcej niż pół łyżeczki dziennie). Sól zatrzymuje wodę w ciele i utrudnia utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej.

Przykładowy jadłospis

Dzień 1

Śniadanie: koktajl ziołowy ze szklanki jogurtu naturalnego, łyżki koperku i natki, kromka pieczywa pełnoziarnistego posmarowana masłem z pomidorem i 2-3 listkami sałaty.

koktajl ziołowy ze szklanki jogurtu naturalnego, łyżki koperku i natki, kromka pieczywa pełnoziarnistego posmarowana masłem z pomidorem i 2-3 listkami sałaty. Obiad : tale rz zupy jarzynowej gotowanej na wywarze warzywnym, plaster chudego gotowanego schabu z surówką z marchewki i jabłka.

tale rz zupy jarzynowej gotowanej na wywarze warzywnym, plaster chudego gotowanego schabu z surówką z marchewki i jabłka. Kolacja: sałatka z tuńczyka z puszki w sosie własnym (50 g), 4-5 listków sałaty, pomidora, 2 łyżek natki.

Dzień 2

Śniadanie: owocowe muesli z 2 łyżek płatków zbożowych, brzoskwinia, garści malin i borówek, szklanka mleka.

owocowe muesli z 2 łyżek płatków zbożowych, brzoskwinia, garści malin i borówek, szklanka mleka. Obiad: zupa krem z brokułów, dorsz pieczony w folii (100 g), surówka z selera, marchewki i jabłka z 2 łyżkami kefiru.

zupa krem z brokułów, dorsz pieczony w folii (100 g), surówka z selera, marchewki i jabłka z 2 łyżkami kefiru. Kolacja : misecz ka twarogu z pomidorami, 2-3 łyżkami jogurtu naturalnego, ząbkiem czosnku i 2 łyżkami natki.

Produkty zakwaszające

pieczywo

makaron jajeczny

kasze

mięso (wieprzowina, wątroba wieprzowa, wołowina, cielęcina)

ryby (dorsz, śledzie)

jaja kurze

płatki owsiane

słodycze

Produkty lekko odkwaszające

ziemniaki

buraki

cytryny

czarne porzeczki

pomidory

wiśnie

marchew

twarogi

jogurt, kefir, maślanka

Produkty silnie odkwaszające