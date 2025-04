Źródła:1. NIH, National Cancer Institute 2. „Curcumin Regulates Cancer Progression: Focus on ncRNAs and Molecular Signaling Pathways”, 12.04.2021 https://doi.org/10.33893. „Potential therapeutic effects of curcumin, the anti-inflammatory agent, against neurodegenerative, cardiovascular, pulmonary, metabolic, autoimmune and neoplastic diseases” 2009, doi: 10.1016/j.biocel.2008.06.010.