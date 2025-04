Kurkuma stosowana jest od tysiącleci. Ludzie jadają ją w pewnych częściach świata regularnie i w każdym wieku nie tylko ze względu na zdrowotne właściwości kurkumy. Naukowcy jednak mówią otwarcie: działanie kurkumy w ciąży nie zostało przebadane u ludzi, dlatego nie wiemy, jak zadziała w ilości uznawanej za leczniczą.

Nie prowadzono badań, których celem byłoby ustalenie bezpieczeństwa stosowania kurkumy w ludzkiej ciąży. Dlatego nie wiemy, jak może wpłynąć na jej przebieg i rozwój ludzkiego płodu, nie została tym samym określona bezpieczna ilość kurkumy w ciąży. Przyjmuje się natomiast, że stosowanie jej w kuchni w ilościach zwykle wykorzystywanych do nadawania potrawom i napojom smaku, aromatu i koloru, w postaci świeżej i sproszkowanej, jest dla kobiet w ciąży i płodów bezpieczne.

Używanie kurkumy w ciąży może zmniejszać stan zapalny, który przydarza się 20-30% ciężarnych, wywołując krwawienie dziąseł. Kurkuma w badaniach prowadzonych na dorosłych osobach niebędących w ciąży wykazały, że stosowanie kurkuminy zmniejsza stan zapalny, zmniejsza powstawanie płytki nazębnej i działa bakteriobójczo, może łagodzić zapalenie dziąseł w ciąży. Jednocześnie podkreślili, że należy wtedy pamiętać o stosowaniu małej ilości kurkumy czy produktów z kurkuminą oraz skonsultować się z lekarzem.

Co wiadomo o działaniu kurkumy w ciąży?

Choć nie badano wpływu kurkumy i kurkuminy na ciąże u kobiet, prowadzono takie badania na zwierzętach. Nie można ich wyników przełożyć bezpośrednio na ludzi, ale naukowcy twierdzą, że kurkuma w ciąży ludzkiej nie musi, ale może zadziałać podobnie – stąd ostrożność zalecana przez specjalistów w przypadku kobiet spodziewających się dziecka.

Kurkuma w ciąży w zwiększonej dawce może:

nieznacznie zmniejszyć masę urodzeniową dziecka,

zakłócać rozwój płodu,

utrudniać implantację zarodka.

Trzeba jednak wspomnieć o wynikach badań, które u zwierząt wykazały korzystne działanie na ciążę. Stwierdzono, że kurkuma w ciąży może:

zmniejszać ryzyko stanu przedrzucawkowego,

obniżać ryzyko zbyt wolnego wzrostu płodu,

obniżać skurczowe ciśnienie krwi.

Wszystkie te korzystne działania były wynikiem przeciwzapalnych właściwości kurkumy.

Na wszelki wypadek ciężarnym odradza się stosowanie suplementów z kurkumą, gdyż mogą zawierać więcej kurkuminy, niż potrawy przyprawione kurkumą.

Kurkumina to aktywny składnik kurkumy o silnym działaniu antyoksydacyjnym. W większej dawce może zadziałać podobnie do estrogenu, wywołując skurcze macicy lub krwawienie z dróg rodnych, co może przyczynić się do poronienia lub przedwczesnego porodu.

Kurkuma w pierwszym trymestrze ciąży

Jadanie potraw z kurkuminą oraz spożywanie napojów z kurkuminą, zwłaszcza okazjonalne, jest dozwolone także w pierwszym trymestrze ciąży. Jednak kobiety, które narażone były na częste poronienia, dla własnego spokoju ducha powinny podczas kolejnej ciąży zrezygnować z jedzenia kurkumy, aby mieć pewność, że eliminują wszystkie czynniki, które poronieniu mogą sprzyjać choćby w niewielkim stopniu.

Ze względu na możliwe działanie utrudniające zagnieżdżenie się zarodka i zakłócanie jego rozwoju, w pierwszym trymestrze ciąży szczególnie należy się wystrzegać jadania dużych ilości kurkumy czy suplementów zawierających kurkuminę.

Po zjedzeniu dużej ilości kurkumy może wystąpić biegunka, ból głowy, wysypka. Jednak objawy te wywołują naprawdę duże dawki. Szkodliwość kurkumy jedzonej w umiarkowanych ilościach jest minimalna. Za dawkę prozdrowotną, medyczną, uznaje się 1 g kurkuminy na każde 10 kg masy ciała. Dawka wywołująca skutki uboczne to 3 g na 10 kg masy ciała lub więcej.

Dawki medycznej nie powinny stosować ciężarne. W żadnej porcji żadnej potrawy nie znajdzie się kilka gramów kurkuminy, dlatego kulinarne stosowanie kurkumy w ciąży uznaje się za bezpieczne.

Z czym nie wolno łączyć kurkumy?

Kurkuma nasila działanie leków przeciwzakrzepowych, np. warfaryny oraz leków przeciwcukrzycowych, np. metforminy. Oba te leki czasami stosowane są w ciąży, choć warfaryna nie jest stosowana w 1. trymestrze ciąży i w czasie ostatnich 4. tygodni ciąży. Ciężarna poddana leczeniu tymi lekami powinna szczególnie uważać na to, aby nie przesadzić z ilością kurkumy w swojej diecie lub całkowicie z niej zrezygnować.

