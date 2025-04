Kurki w ciąży mają wiele zalet zdrowotnych. Jedz śmiało kurki w ciąży, ale dokładnie je wcześniej umyj i ugotuj. Musisz mieć też 100% pewności, że to kurki, a nie inne podobne do kurek jadalne grzyby.

Reklama

Spis treści:

Jedzenie kurek i innych grzybów w ciąży jest dozwolone pod jednym podstawowym warunkiem: musisz mieć 100% pewności, że to jadalne kurki. Nie kupuj tych grzybów z nieznanych źródeł lub od sprzedawców, których nie znasz. Kurki choć specyficzne, są podobne do innych leśnych grzybów, które są niejadalne. Wprawne oko rozpozna, które grzyby to kurki, jednak potrzeba do tego doświadczenia.

Poza tym, by cieszyć się smakiem kurek w ciąży, trzeba spełnić 3 inne warunki:

kurki muszą być dokładnie oczyszczone ,

, kurki muszą być mocno ugotowane lub uduszone ,

, nie powinno się przekraczać porcji 250 g grzybów leśnych na tydzień.

Jeśli wszystkie 4 warunki są spełnione, śmiało jedz kurki w ciąży.

Oczyszczanie kurek w ciąży

Jeśli jesteś w ciąży, musisz też dokładnie myć i czyścić kurki z piasku, ziemi i ściółki. To podobna zasada, co jedzenie jagód w ciąży. Przykładaj się do tego bardzo mocno, gdyż w glebie i ściółce są obecne bakterie i potencjalnie groźne pasożyty. Przeczytaj o tym jak skutecznie czyścić grzyby.

Przygotowanie kurek w ciąży

Kurki w ciąży nie mogą być jedzone na surowo. Przed zjedzeniem, musisz dokładnie ugotować, usmażyć lub udusić kurki. Nie powinny być nawet półsurowe. Potraktuj je wysoką temperaturą, by poprawić ich strawność i pozbyć się wszelkich potencjalnych patogenów. Korzystaj z różnych przepisów na kurki, jednak zawsze poddawaj je działaniu temperatury wystarczająco długo.

Nie każda forma jedzenia kurek jest bezpieczna do spożycia w ciąży. Kurki w ciąży w formie przeciwwskazanej to:

nalewka z kurek,

marynowane kurki,

kurki w solance,

jedzenie proszku z kurek bez gotowania (popularna metoda na zwalczanie pasożytów).

Kurki w ciąży, o ile są dobrze przygotowane, mają dużo zdrowotnych zalet. Właściwości zdrowotne kurek są szerokie i obejmują działanie przeciwzapalne, wspomaganie układu odpornościowego, a także poprawę ciśnienia krwi. Kurki w ciąży warto wprowadzać do diety, podobnie jak truskawki w ciąży, szparagi w ciąży, czy czereśnie w ciąży.

Kurki mają dla kobiet w ciąży szczególne zalety:

Dzięki wysokiej zawartości potasu doskonale radzą sobie z przeciwdziałaniem nadciśnieniu ciążowemu groźnemu dla płodu.

groźnemu dla płodu. 100 g kurek dostarcza ok. 3,5 mg żelaza . To sporo, a kobiety w ciąży mają zwiększone zapotrzebowanie na ten minerał.

. To sporo, a kobiety w ciąży mają zwiększone zapotrzebowanie na ten minerał. Kurki zawierają trochę witamin z grupy B, w tym folianów wspierających płodność i rozwój układu nerwowego dziecka.

dziecka. Kurki są świetnym źródłem miedzi, dbającej o rozwój układu nerwowego płodu , wydajną produkcję energii w mitochondriach i zachowanie zdrowia przyszłej mamy.

, wydajną produkcję energii w mitochondriach i zachowanie zdrowia przyszłej mamy. Kurki są źródłem witaminy D2, która wspomaga budowę mocnych i zdrowych kości. Może też zmniejszać ryzyko demineralizacji kości kobiety w ciąży, co przytrafia się czasem przy niedoborach witaminy D.

Kurki mogą być obecne w diecie kobiet z cukrzycą ciążową. Nie ma do tego przeciwwskazań. Kurki mają niski indeks glikemiczny, nie dostarczają wielu cukrów przyswajalnych, a do tego są źródłem błonnika. Dodatek kurek do posiłku nie podbije glukozy po posiłku, a może zadziałać nawet odwrotnie i spowolnić wchłanianie cukrów z innych produktów.

Choć kurki w ciąży są zdrowe, nie powinno się przesadzać z ich ilością. WHO zaleca jedzenie maksymalnie 250 g grzybów leśnych w tygodniu. Kobiety w ciąży powinny trzymać się tych limitów. Wynikają one głównie z możliwości kumulowania metali ciężkich (rtęci i kadmu) przez leśne grzyby. Wszystko zależy jednak od miejsca zbioru kurek, jeśli pochodzą one z dziewiczych, czystych, niezanieczyszczonych terenów, limit ten można potraktować z większym luzem.

Reklama

Czytaj także:

Sery w ciąży - które są zakazane, a które możesz jeść

Sushi w ciąży wcale nie jest surowo zabronione. Jakie rodzaje sushi można jeść w ciąży?

Czego nie jeść w ciąży - 10 zakazanych produktów