To nieprawda, że wszystkie owoce i warzywa w ramach jednego gatunku mają tyle samo witamin i składników odżywczych. Nieraz różnią się od siebie tak bardzo, że możemy odczuć to na własnym zdrowiu! Zobacz, jak dokonywać lepszych wybór przy wyborze sałaty, arbuzów, pomidorów, buraków i marchwi. Na zdrowie!

Reklama

1. Sałata

Najzdrowsza jej odmiana to tak naprawdę nie ta zielona, a fioletowa i czerwona! Zdziwiona? Dla wielu ta informacja jest szokiem. Otóż ciemna barwa liści sałaty jest dowodem na wysoką zawartości antocyjanów, które pełnią ważną rolę w naszym organizmie - zwalczają wolne rodniki, które powodują mnóstwo chorób. Jeśli chodzi o smak, wybieraj ostrzejsze odmiany - dojrzałą rukolę, gorzką cykorię lub ciemnozielone liście szpinaku.

7 najpopularniejszych odmian sałaty

2. Pomidory

Jeśli nie możesz zdecydować się na jego kolor, zapamiętaj: zawsze wybieraj ten o ciemniejszym odcieniu. Intensywność barwy w przypadku tego warzywa świadczy o poziomie likopenu - im ciemniejszy pomidor, tym go więcej. Likopen wykazuje silne działanie przeciwnowotworowe, zatem jest szczególnie zalecany osobom palącym. Najwięcej tej substancji znajdziesz w pomidorkach koktajlowych.

3. Buraki

Im bardziej czerwone, tym lepiej. Dodatkowo zwróć uwagę na to, czy są sprzedawane wraz z łodygą i liśćmi - to właśnie one są bogatsze w składniki odżywcze niż sam burak! Jaki z tego wniosek? W sezonie wiosenni-letnim często jedz botwinę - na pewno wyjdzie ci na zdrowie!

Pstrąg z botwinką

Sałatka z botwinką i fetą

Różowy chłodnik z botwinki

4. Marchew

Kupuj przede wszystkim tę, która ma ciemniejszy kolor. Dobrym wyborem również będzie młoda marchew wraz z natką. Pamiętaj, że jeśli chodzi o składniki odżywcze, zdrowsze jest jedzenie tego warzywa po ugotowaniu. Choć po obróbce termicznej wzrasta jej poziom IG (co może być niekorzystne na diecie odchudzającej), w ten sposób dostarczasz organizmowi 3 razy więcej beta-karotenu.

5. Arbuz

Przede wszystkim nie kupuj go całego, a w połówkach! W przeciwnym wypadku kupujesz... kota w worku. Im ciemniejszy ma miąższ, tym więcej zawiera likopenu. A ten - tak, jak w przypadku pomidora - niszczy wolne rodniki. Jeśli jednak kupisz go w całości, pozostaw go na kilka dni - dojrzeje.

Czy arbuz tuczy?

Reklama

Dowiedz się więcej o zdrowym odżywianiu:

6 warzyw, które wyleczą problemy ze skórą

4 przepisy na domowe mleko roślinne

8 hitów spożywczych, które masz pod ręką