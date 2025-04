Fot. Fotolia

Reklama

Kupowanie makaronu

„Kupując makaron należy zwrócić uwagę na jego skład, cenę i wygląd. Powinien być jednobarwny, cały, niepokruszony i niepołamany” – mówi Agnieszka Landa, właścicielka warszawskiej restauracji Włoska Knajpa – „To znaki świadczące o jego jakości. Makaron jajeczny ponadto nie powinien mieć jaskrawo-żółtej barwy. Wskazuje to na dodanie jednego z barwników – beta-karotenu lub kurkumy.”

Rodzaje makaronu – jaki makaron wybrać?

We Włoszech istnieje ponad 350 rodzajów makaronu. Do każdego z nich w zależności od kształtu dobiera się odpowiedni sos (gładki sos najlepiej smakuje z długimi makaronami, cięższe łączy się

z zaginanymi).

Tak więc spaghetti zazwyczaj serwuje się z sosem bolońskim, linguine (płaskie spaghetti) podaje się z owocami morza. Do zup pasują farfalline (kokardki) i ditalini (krótkie rurki). Tagliatelle

i fettuccine (wstążki różnej szerokości) podawane są zazwyczaj z sosami na bazie sera lub pomidorów, a penne i fusili (świderki) z sosami śmietanowymi. Do zapiekania warto wykorzystać lasagne, cannelloni (duże rurki) bądź conchiglioni (duże muszle).

Zobacz także: Jaki rodzaj makaronu najczęściej kupują Polacy?

Reklama

Jak właściwie ugotować makaron?

Do ugotowania idealnego makaronu (al dente) należy zagotować 1l wody na każde 100g pasty. Po zagotowaniu wody, a przed wrzuceniem makaronu, do garnka trzeba dodać sól (1 łyżeczka gruboziarnistej na każdy litr wody).

Do wody nie dodajemy oliwy! To częsty błąd – uniemożliwia wchłanianie sosu, a przez to potrawa traci na smaku. Dodawać można ją tylko do gotujących się płatów lasagne.

Sklejaniu zapobiegniemy, co kilka minut mieszając makaron.

Czas gotowania makaronu zależy od jego składu i rodzaju. Typowy włoski makaron z mąki pszennej gotuje się około 8-12 minut, a z mąki z pełnego ziarna 12-15 minut. Świeży makaron potrzebuje znacznie mniej czasu – zazwyczaj 3-5 minut.

Tuż przed końcem gotowania do garnka można dodać szklankę zimnej wody, aby przerwać wrzenie.

Makaron należy odcedzić, ale odradza się przelewanie go wodą – w ten sposób wypłukuje się skrobię, która nadaje mu sprężystość i smak.

Jeżeli mamy więcej czasu, zamiast kupować makaronu, warto przygotować własny. Domowy makaron jest nie tylko smaczniejszy, ale również zdrowszy. Zobacz przepis na domowy makaron!

Źródło: Restauracja Włoska Knajpa