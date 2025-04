Powszechnie znany i lubiany. Używany do smażenia, pieczenia i gotowania. Zdrowy zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Tłoczony z pięknych żółtawo złotych roślin, które rozpościerają się kwitnącym kwieciem na polach w maju. Olej rzepakowy – kulinarne bogactwo Polski i całej Europy. Co w sobie skrywa?​

Tłoczony z podwójnie ulepszonych odmian rzepaku olej, to kwintesencja zdrowia zawarta w drogocennym płynie. Już od dawna ludzie raczyli się jego właściwościami. Stosowany w przemyśle oraz gastronomii jest uznawany za jeden z najzdrowszych olejów na świecie. Warto nadmienić, że Polska jest trzecim krajem pod względem jego uprawy w Europie (900 tys hektarów pól). Świadczy to o tym jak cenny produkt i ukryte w nim bogactwo mamy w swoich rękach.

Olej rzepakowy to bogate źródło kwasów tłuszczowych nienasyconych: omega-6 i omega-3. Stanowią one blisko 30 % składu oleju. Dodatkowym plusem jest stosunek obu kwasów do siebie, który wynosi 2:1 i jest idealny z punktu widzenia żywieniowego. Olej rzepakowy zawiera najmniej spośród wszystkich olejów roślinnych niekorzystnych z punktu widzenia żywieniowego nasyconych kwasów tłuszczowych. Jest to bardzo istotny czynnik w żywieniu najmłodszych. Olej rzepakowy to idealne źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega 3. Wpływają one na prawidłową gospodarkę lipidową organizmu. Przeciwdziałają rozwojowi, jak i wspomagają leczenie chorób układu krążenia przede wszystkim poprzez wpływ na utrzymanie prawidłowego stężenia cholesterolu we krwi. Warto wspomnieć, że są one również niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju dzieci oraz odpowiedniej pracy układu nerwowego i narządu wzroku.

Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na atrakcyjność oleju rzepakowego stanowią obecne w nim witaminy: E i K oraz prowitamina A. Witamina K przyczynia się do prawidłowego krzepnięcia krwi i pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Jest to bardzo ważny składnik naszej diety. Wspomniana witamina E bierze udział w niezastąpionej w ochronie naszego DNA. Dostarcza antyoksydantów, które usuwają z naszego organizmu nadmiar wolnych rodników wpływających niekorzystnie na nasze zdrowie. Warto nadmienić, że witamina E wpływa również korzystnie na naszą skórę. Dobroczynnie ją odżywia i nawilża.

Olej rzepakowy to kwintesencja zdrowia zamknięta w butelce. Wytwarzany w procesie tłoczenia roślin jest w pełni bezpieczny dla naszego zdrowia. Idealnie sprawdza się w kuchni oraz kosmetyce. Co najważniejsze może być używany podczas obróbki termicznej potraw oraz na zimno jako dodatek do sałat. Uniwersalny, zdrowy i dostępny. Nic tylko korzystać z jego dobrodziejstw.

