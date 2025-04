Kukurydza to jedno z popularniejszych zbóż na świecie. Choć w Polsce jedzona jest głównie w formie konserwowej lub latem gotowana z kolbą, na świecie kukurydzę przygotowuje się na różne sposoby. W Afryce z mąki kukurydzianej robi się placki, Meksykanie wytwarzają z kukurydzy słynne nachosy i tacos, Włosi mają polentę, a cały zachodni świat zajada się w kinie popcornem. To dobrze, bo kukurydza jest przy okazji zdrowa. Poznaj bliżej wartości odżywcze i właściwości kukurydzy.

Wartości odżywcze kukurydzy są podobne do różnych zbóż, choć świeża kukurydza ma znacznie mniej kalorii, niż np. żyto, pszenica czy owies. Po ususzeniu, wartości odżywcze i kaloryczność kukurydzy stają się jednak bardzo podobne do suchych zbóż i to do tej grupy zalicza się kukurydzę. Oto dokładne wartości odżywcze 100 g świeżej kukurydzy.

Kukurydza - makroskładniki

Kukurydza – witaminy

Kukurydza – minerały

Kukurydza – inne cenne związki

Oprócz witamin i minerałów kukurydza zawiera też wiele innych prozdrowotnych związków, w tym antyoksydantów. Warte wymienienia cząstki obecne w kukurydzy to:

Luteina – karotenoid znany ze swoich właściwości ochronnych dla oczu;

– karotenoid znany ze swoich właściwości ochronnych dla oczu; Kwas fitynowy – element, który może zaburzać wchłanianie niektórych minerałów, jeśli jest jedzony w nadmiarze;

– element, który może zaburzać wchłanianie niektórych minerałów, jeśli jest jedzony w nadmiarze; Zeaksantyna – cząstka z grupy karotenoidów, znana z właściwości poprawiających wzrok;

– cząstka z grupy karotenoidów, znana z właściwości poprawiających wzrok; Kwas ferulowy – organiczny kwas będący antyoksydantem. W kukurydzy znajdziesz go więcej niż w innych pokrewnych zbożach.

Co cennego jest w kukurydzy?

Kukurydza jest przede wszystkim źródłem węglowodanów, czyli źródłem energii. Docenią ją wszyscy sportowcy poszukujący smacznej dawki „węgli". W zależności od sposobu jej przygotowania indeks glikemiczny kukurydzy waha się pomiędzy niskim, średnim, a wysokim. Choć kukurydza to głównie cukry, jest w niej też trochę białka.

Kukurydza wzbogaca też dietę w potas i magnez. Jest dobrym pokarmowym źródłem tych mikroelementów. Główną witaminą w kukurydzy jest witamina A, jej pochodne odpowiadają za charakterystyczną żółtą barwę kukurydzy.

Kukurydza jest dobra na oczy

Kukurydza zawiera wiele karotenoidów, przede wszystkim luteinę i zeaksantynę. Zawdzięcza im swój charakterystyczny żółty kolor, ale też prozdrowotne właściwości. Luteina chroni oczy przed szkodliwym działaniem światła niebieskiego, a zeaksantyna znana jest z ogólnej poprawy zdrowia oczu. Wysokie stężenia karotenoidów we krwi są powiązane ze zmniejszonym ryzykiem katarakty i zniszczenia tkanek oka. Kukurydza to superfood dla wszystkich, którzy na co dzień pracują przy komputerze.

Kukurydza na poprawę trawienia

Jeśli dobrze pogryziesz kukurydzę lub korzystasz z przetworów kukurydzianych, skorzystasz z prozdrowotnych właściwości kukurydzy dla zdrowia układu pokarmowego. 100 g kukurydzy dostarcza ok. 2 g błonnika. To wsparcie trawienia, jakiego oczekuje się od produktów zbożowych.

Kukurydza przeciwdziała chorobom serca

Kukurydza to produkt, który doskonale wpisuje się w zasady diety śródziemnomorskiej: najzdrowszej diety dla serca. Kukurydza nie ma wielu funkcjonalnych cząsteczek, wspierających bezpośrednio pracę tego narządu. Mimo wszystko dostarcza po prostu dobrej jakości węglowodanów, a do tego magnezu i potasu: naturalnych elektrolitów zapewniających właściwe przewodnictwo sercowe.

Kukurydza jest dobra na uchyłki jelita

Kiedyś sądzono, że kukurydza jest przeciwwskazana w diecie przeciw uchyłkom jelita. Dziś wiadomo, że kukurydza (ale też popcorn) mogą występować w jadłospisie osób ze zdiagnozowanymi uchyłkami. Ba, jedno z badań nad właściwościami kukurydzy w diecie pokazało, że włączenie popcornu do jadłospisu zmniejsza ryzyko rozwinięcia uchyłków.

Kukurydza na dietę bezglutenową

Kukurydza nie zawiera glutenu. To jedno z niewielu zbóż, które bezkarnie mogą jeść osoby z celiakią i innymi wskazaniami do ograniczenia glutenu w diecie. W diecie bezglutenowej kukurydza naprawdę jest bezcenna. Można zrobić z niej bezglutenowy chleb, bezglutenową tortillę, pozwala też na jedzenie bezglutenowego makaronu.

Widzisz już dokładnie, że kukurydza jest zdrowa. Najzdrowsza jest kukurydza gotowana i kukurydza konserwowa. W zdrowej diecie może pojawiać się popcorn i mąka kukurydziana (choć uwaga, bo ma dość wysoki IG). Płatki kukurydziane też mogą być zdrowym elementem jadłospisu, jednak ich wadą jest wysoka zawartość soli.

Jak z wszystkimi produktami, trzeba jednak zachować umiar w jedzeniu kukurydzy. To, że kukurydza ma pozytywne właściwości zdrowotne, nie oznacza, że nie zaszkodzi w nadmiarze. Traktuj kukurydzę jako naturalny, zdrowy element diety. Nie przesadzaj jednak z porcjami kukurydzy.

Czy kukurydza w puszce jest zdrowa?



Kukurydza konserwowa, czyli kukurydza w puszce, też jest zdrowa. Jedzenie w puszkach wzbudza trochę kontrowersji przez możliwość uwalniania się substancji zwanej BPA, która faktycznie jest szkodliwa. Może to stanowić realny problem zdrowotny, jeśli będziesz odżywiać się wyłącznie jedzeniem z puszek. Nie rezygnuj z puszkowanej kukurydzy, jeśli nie masz alternatywy w postaci kukurydzy świeżej. Wybieraj taką bez dodatku cukru i z małą ilością soli. Lepiej zjeść kukurydzę z puszki niż całkiem z niej zrezygnować!

