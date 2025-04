Przeciwwskazania do jedzenia kukurydzy nie są częste. Zastanawiasz się, kto nie powinien jeść kukurydzy? Sprawdź, czy przeciwwskazania do jedzenia kukurydzy nie dotyczą ciebie lub kogoś z członków twojej rodziny. Kukurydza jest zdrowa, ale szkodzi i prowadzi do efektów ubocznych, jeśli jedzą ją osoby, którym kukurydza jest przeciwwskazana.

Reklama

Spis treści:

Alergia na kukurydzę występuje rzadko i jest dość ciężka do rozpoznania, bo kukurydza jest szeroko obecna w wielu produktach spożywczych. Uczulające mogą być ziarna kukurydzy, mąka kukurydziana i jej przetwory, ale też pyłki kukurydziane. Alergia na kukurydzę jest oczywiście przeciwwskazaniem do jej jedzenia.

Efekty uboczne jedzenia kukurydzy przy alergii



Objawy alergii na kukurydzę obejmują np. wysypkę, wykwity skórne, pokrzywkę, ale są też mniej specyficzne i mogą objawiać się jako: migreny, senność, zawroty głowy. Objawy alergii na pyłki kukurydzy ograniczają się do kataru siennego, łzawienia oczu i kichania.

Kukurydza jest bardzo dobrym źródłem potasu w diecie. Świeża kukurydza dostarcza ok. 270 mg potasu na 100 g. Mąka kukurydziana ma 142 mg potasu na 100 g. To zaleta dla osób zdrowych i próbujących odżywiać się zgodnie z zaleceniami diety DASH. Dla wszystkich tych, którym polecono stosowanie diety ubogopotasowej, to jednak duża wada.

Kukurydzy nie powinny jeść więc osoby, które mają wysokie stężenie potasu we krwi, ale szczególnie osoby z niewydolnością nerek, które nie mają sprawnych mechanizmów wydalania potasu z krwi.

Efekty uboczne jedzenia kukurydzy przy wysokim potasie

Kukurydza może doprowadzić do toksycznie wysokich stężeń potasu: hiperkalcemii. Ten stan może być nawet zagrożeniem życia, bo wpływa na rozregulowanie pracy serca.

Zastanawiasz się, czy kukurydza jest keto? Odpowiedź jest prosta: raczej nie. Kukurydza dostarcza wiele węglowodanów, a indeks glikemiczny kukurydzy jest średni i równy 55. Jej jedzenie wyprowadzi cię ze stanu ketozy. Jeśli stosujesz dietę ketogeniczną, nie jedz kukurydzy, mąki kukurydzianej, chrupek kukurydzianych i innych wyrobów z kukurydzy.

Komu polecana jest dieta keto i kogo dotyczy ta sytuacja? Z czysto zdrowotnego punktu widzenia, dieta ketogeniczna jest polecana bardzo rzadko, np. jako alternatywna terapia leczenie niektórych typów nowotworów, lub przy lekoopornych padaczkach u dzieci. Jeśli stosujesz dietę ketogeniczną z innych przyczyn, kukurydza nie wyrządzi ci żadnej krzywdy, jednak miej świadomość, że wyprowadzi cię z ketozy.

Efekty uboczne jedzenia kukurydzy przy diecie keto

Jedynym efektem ubocznym zjedzenia kukurydzy, jeśli stosujesz dietę ketogeniczną, będzie prawdopodobnie wyprowadzenie cię ze stanu ketozy. Nie zadziała tak jednak kilka ziaren kukurydzy, musisz zjeść pełną porcję dostarczającą minimum kilkudziesięciu gramów przyswajalnych węglowodanów.

fot. Kto nie powinien jeść kukurydzy?/ Adobe Stock, rh2100

Ziarna kukurydzy, jeśli nie zostaną przez ciebie dobrze pogryzione, mogą zostać wydalone bez trawienia. Otoczka ziaren jest bowiem zbyt twarda dla enzymów trawiennych. Oznacza to więc, że ziarna kukurydzy mogą trafić do twoich jelit w niezmienionej formie i w niezmienionej formie je opuścić. Nie jest to problem, jeśli jelita są zdrowe. Jeśli występują jednak uchyłki jelit (wypchane „kieszonki” w jelitach), ziarno kukurydzy może utknąć w uchyłku.

Dieta w uchyłkowatości jelita grubego nakazuje rezygnacji z jedzenia świeżej kukurydzy i kukurydzy w ziarnach z puszki. Można stosować jednak mąkę kukurydzianą, jeść kukurydziane chrupki lub inne wyroby z dodatkiem mąki kukurydzianej.

Efekt uboczny jedzenia kukurydzy przy uchyłkach

Ziarno kukurydzy, które utknie w uchyłku jelita, może doprowadzić do jego zapalenia. W zależności od momentu wykrycia tego problemu i powagi stanu chorego, konieczne mogą być leki, albo nawet operacja.

Z tego samego powodu, jak przy uchyłkach jelita grubego, należy zrezygnować z jedzenia kukurydzy przed planowaną kolonoskopią. Trzeba stosować wtedy dietę lekkostrawną, ubogobłonnikową. Ziarna kukurydzy bywają nietrawione, więc nie spełniają tych założeń.

Efekt uboczny jedzenia kukurydzy przed kolonoskopią

Jeśli zjesz kukurydzę przed kolonoskopią odpowiednio wcześnie, być może twój organizm poradzi sobie z jej wydaleniem. Nie przejmuj się, jeśli zjadłaś kukurydzę przez przypadek. Nie jedz jej jednak celowo. Kukurydza w jelitach podczas kolonoskopii może uniemożliwić dokładne badanie.

Reklama

Czytaj także:

Kto nie może jeść borówek? Jakie są przeciwwskazania do jedzenia borówek amerykańskich?

Komu szkodzą pomidory? Nie jedz ich, jeśli dotyczy cię któreś z 6 przeciwwskazań

Nie każdy może bezpiecznie jeść czereśnie. Te 6 przeciwwskazań pojawia się częściej, niż myślisz

Kto nie powinien jeść kaszy jaglanej? Przeciwwskazaniem jest m. in. niedoczynność tarczycy