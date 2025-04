fot. Fotolia

Owoce i warzywa przez cały rok są dla człowieka nieocenionym źródłem witamin, składników mineralnych i błonnika. Ze względu na różnorodność pór roku w naszym klimacie występuje sezonowość produktów spożywczych i zależnie od tego cyklu inne owoce i warzywa powinniśmy spożywać latem, a inne zimą.

Owoce wychładzające



Późną jesienią i zimą powinniśmy zrezygnować lub przynajmniej ograniczyć w codziennej diecie owoce południowe.

Są to na przykład banany, cytrusy (cytryny, pomarańcze, mandarynki, grejpfruty), kiwi, mango, melony i inne pochodzące z krajów tropikalnych.

Owoce i warzywa dojrzewające w tamtejszych warunkach klimatycznych różnią się składem chemicznym i enzymatycznym od naszych rodzimych owoców. Ponieważ tam, gdzie rosną, jest gorąco, wykazują silne działanie schładzające organizm, a ten efekt zimą jest dla nas niekorzystny. Zostawmy je zatem na letnie upały.

Warzywa niewskazane zimą



Niewskazane są pochodzące z upraw szklarniowych lub hydroponicznych pomidory, sałata, szpinak, ogórki. Wychładzają organizm i są pozbawione wartości odżywczych. Zawierają sporo pestycydów, metali ciężkich, są wodniste i niesmaczne.

Lepiej spożywać warzywa okopowe i kapustne w postaci ugotowanej – działają rozgrzewająco.

Jakie są skutki wychładzania organizmu?



Przede wszystkim jest nam zimno i po prostu marzniemy. To może osłabić naszą odporność i zwiększyć ryzyko przeziębienia.

Kiedy jesteśmy wychłodzeni, mamy mało energii, ponieważ nasz organizm musi jej sporo zużyć na ponowne ogrzanie. Objawia się to zmęczeniem, sennością i spadkiem nastroju. Pogarsza się również praca układu pokarmowego i jakość trawienia.

W takim razie co jeść?



Zdecydowanie wybierajmy rodzime owoce, które przechowywane są aż do wiosny, takie jak gruszki i jabłka oraz przetwory w postaci soków, musów i dżemów niskosłodzonych z naszych owoców sezonowych takich jak: aronia, maliny, jeżyny, jagody, wiśnie, brzoskwinie. Będą działały na nas rozgrzewająco i podniosą naszą odporność dzięki dużej zawartości bioflawonoidów.

Zamiast pomidorów polecam zrobiony latem do słoików przecier pomidorowy.

Do dyspozycji mamy wszystkie warzywa okopowe: marchew, buraki, pietruszkę, seler , także pory, cebulę, rzepę , kapustne (kapusty, brukselkę, kalafior, brokuł), dyniowate (dynia, cukinia, patisony) oraz mrożone warzywa i owoce z sezonu letniego.

Wprowadzamy też więcej ziaren (dynia, słonecznik, orzechy) i suszone owoce (jabłka, śliwki, gruszki, morele, brzoskwinie, rodzynki) i suche nasiona roślin strączkowych.

Skąd wziąć witaminę C w zimie?



Skoro cytrusy powinniśmy ograniczyć, a przetwory owocowe są w większości pozbawione witaminy C (ulega rozkładowi w wysokiej temperaturze), musimy znaleźć inne jej źródła.

Najlepsze są kiszonki (głównie kapusta, ogórki), które Polacy cenią za wyjątkowy smak i wysoką trwałość – można je stosunkowo długo przechowywać bez strat wartości odżywczych. Są wytwarzane z surowca dojrzewającego naturalnie (nie w szklarniach), a więc dobrej jakości i pełnowartościowego, poza tym są fantastycznym tanim i naturalnym probiotykiem.

