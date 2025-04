fot. Fotolia

Cukier trzcinowy wcale nie jest zdrowy

Choć dietetycy walczą z tą opinią od lat, mit o tym, że cukier trzcinowy to zdrowe źródło energii, ciągle cieszy się popularnością. Tymczasem cukier buraczany i trzcinowy to ta sama sacharoza, tylko z innych roślin. Cukier trzcinowy ma nawet większy indeks glikemiczny niż buraczany, oba zawierają podobną ilość kalorii. "Cukier brązowy wyróżnia się zawartością minerałów, ale są to ilości śladowe, dla organizmu to taki sam cukier jak biały czy rafinowany. W wyniku jego rozkładu powstaje glukoza i fruktoza, które powodują wzrost cukru we krwi" – tłumaczy Beata Straszewska z centrum wiedzy o stewii Stewiarnia.pl.

Coraz więcej zastrzeżeń pada również pod adresem syropu z agawy, przedstawianego do tej pory jako zdrowa alternatywa cukru.

Choć fruktoza nie podnosi poziomu cukru we krwi tak jak glukoza, spożywanie jej nagminnie i w dużych ilościach może prowadzić do insulinooporności, od której już tylko krok do chorób serca i stanu przedcukrzycowego. Syrop z agawy aż w 70-90% składa się właśnie z fruktozy.

Nie zastępuj cukru sztucznymi słodzikami

Wyeliminowanie cukru z diety to dobra decyzja, zastąpienie go sztucznymi słodzikami – już nie. Sztuczne słodziki, takiej jak sacharyna, sukraloza lub aspartam, chociaż nie dostarczają organizmowi kalorii, to jak pokazują badania, mogą podnosić stężenie glukozy we krwi. Udowodniono również, że zmiany zachodzące we florze bakteryjnej jelit pod wpływem tych substancji mogą być czynnikami powodującymi otyłość i cukrzycę typu 2.

"Lepszą alternatywą cukru są naturalne słodziki – pochodzące z roślin: stewia czy erytrytol. To substancje nie zawierające kalorii, o prawie zerowym indeksie glikemicznym, niepodnoszące poziomu cukru we krwi" – tłumaczy ekspertka.

Zgubny cukier niejedno ma imię. Ilość cukrów w produktach przetworzonych jest niezbitym argumentem za tym, żeby uważnie czytać etykiety. Jakie nazwy powinny budzić nasz niepokój? Oprócz cukru, będzie to glukoza, fruktoza, syrop glukozowo-fruktozowy, maltodekstryna, dekstryna, maltoza. O tym, że produkt zawiera cukier, świadczy też zawartość takich składników jaki melasa, miód, syrop z agawy, syrop klonowy czy karmel.

Czy to prawda, że cukier krzepi i konserwuje?

Tak, ale tylko produkty spożywcze. Cukier jako substancja osmoaktywna zapobiega rozwojowi drobnoustrojów i psuciu się produktów. W przypadku ludzkiego organizmu to działanie zgubne – wysoki poziom cukru we krwi powoduje degenerację włókien kolagenowych, co prowadzi do utraty sprężystości skóry. Dieta bogata w cukier to prosta droga do starzenia się skóry i zmarszczek.

Jesteś głodny? Nie sięgaj po słodkie produkty!

Produkty z dużą zawartością cukru dostarczają organizmowi energii szybko, ale poczucie sytości ustępuje już po kilku chwilach. Organizm broni się przed wzrostem glukozy we krwi wyrzutem insuliny, głód powraca, a wraz z nim chęć sięgnięcia po kolejne słodycze. Co więcej, według badań przeprowadzonych na Uniwersytecie Yale, produkty z fruktozą dają mniejsze uczucie sytości niż żywność zawierająca glukozę.

Głód na dłużej zaspokoją produkty bogate w węglowodany złożone i błonnik – uwalniają one glukozę stopniowo i dłużej, nie powodując gwałtownych skoków cukru we krwi.

