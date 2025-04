Przeważnie są to słodkości, które bardzo szybko podnoszą poziom cukru we krwi. Niestety na krótko i dlatego po chwili znowu jesteśmy głodni. Zawarty w nich cukier szybko przenika do krwi, skutkiem czego jest zwiększenie wydzielania insuliny, która bardzo szybko obniża jego poziom. Ten nagły wzrost, a potem spadek cukru powoduje senność i ochotę na „leniuchowanie”. Co zatem powinniśmy zjeść, gdy między głównymi posiłkami poczujemy się głodni?

W walce z nadwagą, złym samopoczuciem i nagłymi atakami głodu pomoże nam dobra przegryzka. Głównym jej zadaniem jest zaspokojenie apetytu, uczucie sytości i podtrzymanie tempa metabolizmu. Po zjedzeniu pożywnej przekąski poziom glukozy we krwi jest constans, a organizm nie odkłada zapasów w postaci tkanki tłuszczowej. Stosując się do tego zalecenia unikniemy wielu powikłań zdrowotnych, takich jak miażdżyca, cukrzyca czy otyłość.

Smacznie i zdrowo



Jakie produkty w takim razie wybrać, aby zaspokoić głód i nie przytyć?

Bardzo zdrowym nawykiem jest sięganie po produkty zawierające białko (kefiry, jogurty, maślanki). Jeżeli chcesz nadać smak produktom nabiałowym, możesz dodać do nich swoje ulubione owoce lub zioła.

Jeżeli jesteś łakomczuchem słodyczy, to czekoladę zastąp:

suszonymi owocami: rodzynkami, morelami, jabłkami, daktylami,

orzechami, zawierającymi w swoim składzie kwasy jedno- i wielonienasycone; orzechy obniżają zły cholesterol we krwi oraz działają przeciwzakrzepowo; są jednak wysokokaloryczne, dlatego dzienna porcja nie powinna przekraczać 30g,

warzywami, są niskokaloryczne dlatego można je spożywać w dużych ilościach,

sezonowe owoce, bardzo zdrowe jednak nie należy przesadzać ze spożywaną ilością, ponieważ zawierają sporą ilość cukrów prostych.

Zdrowe przegryzki pozwalają zachować szczupłą sylwetkę oraz zaspokoić poczucie głodu. Przekąski bogate w beta-karoten przyspieszają regenerację komórek i poprawiają ogólny wygląd skóry. Te bogate w błonnik pomagają w usuwaniu toksyn z przewodu pokarmowego. Natomiast produkty mające w składzie witaminę E opóźniają starzenie oraz odżywiają włosy.

Trzeba przyznać rację, że podczas konsumpcji słodyczy towarzyszy nam poczucie odprężenia i szczęścia. Jednak za każdym razem, kiedy będziemy chcieli sięgnąć po batonik pamiętajmy, iż zdrowe jedzenie ma zdecydowanie więcej zalet. Wystarczy tylko trochę więcej samodyscypliny, a osiągniemy sukces.