Najmniej kalorii ma mleko 0,5% tłuszczu, bo tylko 39 kcal w 100 ml. Na kaloryczność mleka wpływa przede wszystkim zawartość tłuszczu. Im więcej tłuszczu w mleku, tym więcej kalorii (kilokalorii, kcal) w 100 ml. Najbardziej kaloryczne jest mleko owcze (107 kcal w 100 ml).

Reklama

Które mleko ma najmniej kalorii?

Tłuszcz jest składnikiem pokarmowym, który w największym stopniu decyduje o kaloryczności mleka. Jeden gram tłuszczu to 9 kcal, zaś gram białek czy węglowodanów to 4 kcal. Im mniejsza, procentowa zawartość tłuszczu, tym mniejsza wartość kaloryczna w 100 ml.

Szklanka mleka 0,5% tłuszczu to 78 kcal, podczas gdy szklanka mleka 3,5% tłuszczu to już 128 kcal. Jednak nie tylko kalorie mają znaczenie. Mleko jest dobrym źródłem białka, wapnia, witaminy B2 oraz witamin A i D. Dwie ostatnie witaminy to tzw. witaminy tłuszczorozpuszczalne, których zawartość w odtłuszczonym mleku 0,5% jest znacząco obniżona (witamina A) lub zerowa (witamina D).

Z tego powodu najkorzystniej jest wybierać mleko 2%, o średniej zawartości tłuszczu, które ma optymalną wartość odżywczą.

Kaloryczność mleka

Mleko 0,5% tłuszczu 39 kcal w 100 ml, 78 kcal w szklance (200 ml)

Mleko 1,5% tłuszczu 47 kcal w 100 ml, 94 kcal w szklance (200 ml)

Mleko 2% tłuszczu 51 kcal w 100 ml, 102 kcal w szklance (200 ml)

Mleko 3,2% tłuszczu 61 kcal w 100 ml, 122 kcal w szklance (200 ml)

Mleko 3,5% tłuszczu 64 kcal w 100 ml, 128 kcal w szklance (200 ml)

Spośród mlek od innych gatunków zwierząt mniej kaloryczne jest mleko kozie od owczego. Mleko owcze jest jednym z najtłustszych rodzajów mleka, zawiera 7 g tłuszczu w 100 ml.

Mleko kozie 68 kcal w 100 ml, 136 kcal w szklance (200 ml)

Mleko owcze 107 kcal w 100 ml, 214 kcal w szklance (200 ml)

Czy mleko bez laktozy ma mniej kalorii?

Mleko bez laktozy nie różni się kalorycznością od zwykłego mleka. Ten rodzaj przeznaczony jest dla osób z nietolerancją laktozy. Cukier mleczny (dwucukier laktoza) na etapie produkcji został rozłożony przez enzym laktazę do pojedynczych cząsteczek: galaktozy i glukozy. Rozłożenie laktozy nie zmienia jednak ogólnej zawartości cukru w mleku, a jedynie zmienia ich formę chemiczną.

Ile kalorii ma mleko w proszku i mleko zagęszczone?

Najbardziej kaloryczne jest mleko w proszku, bo to najsilniejsza koncentracja mleka.

Mleko w proszku odtłuszczone 355 kcal w 100 g

Mleko w proszku pełne 479 kcal w 100 g

W przypadku mleka zagęszczonego bardzo duże znaczenie ma dosładzanie. Mleko smakowe sprzedawane w tubce może zawierać nawet 16 łyżeczek cukru w opakowaniu.

Mleko zagęszczone, niesłodzone 132 kcal w 100 ml, 264 kcal w szklance (200 ml)

Mleko zagęszczone, słodzone 323 kcal w 100 ml, 484,5 kcal w tubce (150 g) i 16 łyżeczek cukru

Sprawdzając wartość odżywczą mleka pamiętaj, że producent podaje kaloryczność mleka na 100 ml. Jednorazowo zaś zazwyczaj pijesz więcej, minimum jedną szklankę. Weź to pod uwagę kontrolując kaloryczność swojej diety.

Reklama

Przeczytaj także:

Obszerna tabela kalorii i wartości odżywczych (produkty A-H)

Nieznane rodzaje mleka roślinnego. Zobacz, które wybrać!

Złote mleko na gorąco: wzmacnia i rozgrzewa! Bonus: wspiera regenerację po treningu