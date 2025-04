Przeciwwskazania do jedzenia pomidorów nie są rzadkie. Lista przypadłości, w których lepiej unikać pomidorów, jest dość długa. Choć pomidory są niskokaloryczne, a indeks glikemiczny pomidorów jest niewielki, to ich kwaśny odczyn prowadzi do wielu efektów ubocznych. Sprawdź, czy należysz do grupy osób, którym pomidory szkodzą.

Reklama

Spis treści:

Dieta w refluksie pokarmowym powinna być lekka, miękka i opierać się na zasadowych produktach. Nie myl tego z dietą na zakwaszenie organizmu (która notabene nie ma podstaw naukowych). Przy refluksie unika się kwasowych, kwaśnych substancji. Pomidory mają sporo kwasów organicznych, dlatego mogą wzmagać objawy zgagi. Lista warzyw i owoców polecanych w refluksie nie obejmuje pomidorów, ale są pewne metody na złagodzenie ich kwasowości i wprowadzenie pomidorów do jadłospisu.

Przede wszystkim sprawdź, czy pomidory powodują u ciebie objawy refluksu. Jeśli refluks jest łagodny i pojawia się u ciebie tylko po ciężkich i tłustych posiłkach, być może nie musisz wcale rezygnować z wyrobów pomidorowych.

Zwróć też uwagę na porcję pomidorów. Jeden malinowy pomidor na kanapce nie spowoduje tyle objawów refluksu, co szklanka soku pomidorowego.

Kwasowe właściwości pomidorów można częściowo łagodzić, dodając do wyrobów pomidorowych nabiał, np.jedząc pomidory z mozzarellą, zupę pomidorową ze śmietaną, lub sos z pieczonych pomidorów z serem ricotta. W ten sam sposób postępuje się przy przygotowaniu truskawek w refluksie.

Jedną z podstawowych zasad diety ubogopotasowej jest właśnie eliminacja pomidorów i przetworów pomidorowych. Niestety przy wysokim potasie trzeba zrezygnować z wielu sezonowych owoców i warzyw. Nadmiar potasu we krwi to przeciwwskazanie do jedzenia truskawek, przeciwwskazanie do jedzenia borówek, przeciwwskazanie do jedzenia czereśni, a nawet przeciwwskazanie do jedzenia fasolki szparagowej.

W praktyce z pomidorów muszą zrezygnować więc wszystkie osoby, które mają niewydolności nerek: to najczęstszy powód konieczności stosowania diety ubogopotasowej. Dla reszty społeczeństwa dużo potasu w pomidorach jest zaletą.

Alergie na pomidory są dość częste. Mogą objawiać się klasycznie, jak wszystkie inne alergie pokarmowe: wysypką, katarem siennym, puchnięciem języka. Uczulenie na pomidory daje jednak też inne, bardzo charakterystyczne objawy:

swędzenie języka i ust,

zaczerwienienie w okolicach ust,

charakterystyczne zaczerwienienie wokół brwi i oczu.

Pomidory należą do warzyw psiankowatych. Strategia żywieniowa, zwana protokołem autoimmunologicznym (AIP), stosowana w łagodzeniu objawów: reumatoidalnego zapalenia stawów, Hashimoto, tocznia i innych autoimmunologicznych chorób, nakazuje ograniczenia wszystkich warzyw psiankowatych. Oznacza to konieczność rezygnacji z jedzenia pomidorów.

Czy to, że masz chorobę Hashimoto oznacza, że pomidory ci szkodzą? Nie! Chodzi tu o konkretny typ diety, który czasem zaleca się pacjentom z tymi dolegliwościami. Pełne przestrzeganie zaleceń diety AIP wymaga rezygnacji z pomidorów, ale jeśli nie przestrzegasz innych zasad diety AIP, zupełnie nie przejmuj się pomidorami. Sama strategia AIP nie jest szeroko zalecana i stosowana przez lekarzy i dietetyków klinicznych, bo bazuje na anegdotycznych dowodach, nie do końca w 100% na naukowym podejściu.

Pomidory są bogate w histaminę i są też wyzwalaczami histaminy z komórek. Dieta antyhistaminowa to konieczność wykluczenia pomidorów z jadłospisu. Najwięcej histaminy mają przetwory pomidorowe, to ich szczególnie trzeba unikać w nietolerancji histaminy. Chodzi o:

pomidory w puszce,

passatę pomidorową,

koncentrat pomidorowy,

suszone pomidory,

sok pomidorowy,

ketchup.

Świeże pomidory są często dobrze tolerowane i mogą pojawiać się w jadłospisie od czasu do czasu.

Jedna z zasad diety w uchyłkach jelita grubego to konieczność unikania owoców i warzyw z małymi pestkami. Pestki z pomidorów mogą utknąć w uchyłku i doprowadzić do jego zapalenia, a to bardzo groźne.

Możesz jeść pomidory przy uchyłkowatości jelita, ale muszą być to pomidory pozbawione pestek, np. przeciery. Świeże pomidory też możesz jeść, ale zawsze wyciągnij pestki pomidorowe. Przy uchyłkach najlepiej jedz też pomidory bez skórki.

fot. Efekty uboczne pomidorów mogą pojawić się po kontakcie ze skórą/ Adobe Stock, glebchik

Nawet jeśli jedzenie pomidorów nie jest ci przeciwwskazane, mogą dotknąć cię efekty uboczne jedzenia pomidorów. Oto jakie niepożądane działania może przynieść objadanie się pomidorami, ale też ich krojenie.

Dermatoza - reakcja skórna na sok z pomidorów

Jeśli po krojeniu pomidorów szczypią, swędzą lub puchną ci ręce, nie jesteś jedyna. Sok pomidorowy zawiera kwasy organiczne i może podrażniać skórę, w podatnych miejscach. Zazwyczaj efekt dotyczy dłoni lub ust. Sok z pomidorów może pogarszać stan zmian skórnych, np. tych dotkniętych AZS. Szczypanie odczujesz też na aftach jamy ustnej, po zjedzeniu pomidorów.

Biegunka - reakcja na nietolerancję pomidorów

Nietolerancja pomidorów może objawiać się biegunką po ich spożyciu. To efekt uboczny jedzenia pomidorów bardzo osobniczy, ciężko stwierdzić, dlaczego akurat ciebie dotyka. Może być związany z IBS.

Likopenodermia - efekt uboczny jedzenia pomidorów

Likopen to najzdrowsza cząstka odpowiedzialna za właściwości prozdrowotne pomidorów. Zbyt duże stężenie likopenu we krwi może powodować jednak przypadłość zwaną likopenodermią.

Objawia się ona żółtym lub wręcz pomarańczowym zabarwieniem skóry. Najczęściej obserwowanym na wewnętrznych częściach dłoni. Zazwyczaj nie występuje przez jedzenie pomidorów, ale po długotrwałym przyjmowaniu suplementów z likopenem. Likopenodermia jest na szczęście odwracalna: wystarczy na jakiś czas zrezygnować lub obniżyć dzienną dawkę pomidorów.

Podrażnienia układu pokarmowego - efekt uboczny jedzenia pomidorów

Pomidory i wyroby pomidorowe mają kwaśny odczyn. Nie przeszkadza to zdrowym osobom, jednak jeśli masz już podrażnione śluzówki, pomidory mogą wywoływać u ciebie efekty uboczne w postaci: zgagi, refluksu, bólów żołądka. Przetworów pomidorowych nie powinno się też podawać przez to też w zapaleniach żołądka, są przeciwwskazane, podobnie jak np. kiszonki przy wrzodach żołądka.

Źródła:

Comas-Basté O, Sánchez-Pérez S, Veciana-Nogués MT, Latorre-Moratalla M, Vidal-Carou MDC. Histamine Intolerance: The Current State of the Art. Biomolecules. 2020 Aug 14;10(8):1181. doi: 10.3390/biom10081181. PMID: 32824107; PMCID: PMC7463562.

Imran M, Ghorat F, Ul-Haq I, Ur-Rehman H, Aslam F, Heydari M, Shariati MA, Okuskhanova E, Yessimbekov Z, Thiruvengadam M, Hashempur MH, Rebezov M. Lycopene as a Natural Antioxidant Used to Prevent Human Health Disorders. Antioxidants (Basel). 2020 Aug 4;9(8):706. doi: 10.3390/antiox9080706. PMID: 32759751; PMCID: PMC7464847.

Reklama

Czytaj także:

Woda brzozowa jest zdrowa, ale nie dla każdego. Kto nie powinien pić soku z brzozy? Oto przeciwwskazania

Chrzan jest zdrowy, ale nie każdy powinien go jeść. Na co szkodzi chrzan?

Pokrzywy są zdrowe, ale nie dla każdego. Jakie są przeciwwskazania do jedzenia i picia pokrzyw?