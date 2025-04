Czekolada – smaczna i niebezpieczna

Pierwsza tabliczka czekolady została wyprodukowana w 1846 roku w Anglii i od tamtej pory każdy wie, a przynajmniej domyśla się tego, jak smakuje. Jest obiektem pożądania lub… nienawiści, kiedy pośrednio odpowiada za dodatkowe kilogramy, których wcale sobie nie życzyliśmy.

Czekolada potrafi uzależniać, a przy tym jest popularnym afrodyzjakiem – zwłaszcza pitna wzbogacona chilli, czyli podawana tak, jak tradycyjnie pili ją Indianie.

Kto nie powinien jeść czekolady?

Powszechnie wiadomo, że czekolady nie można podawać psom ani kotom – zawiera ona substancję o nazwie teobromina, która w wątrobie czworonoga ulega przetworzeniu do toksycznych produktów. Może to doprowadzić do śmiertelnego zatrucia. Z podobnych względów czekolady nie należy podawać także królikom, koniom ani papugom.

A co z ludźmi? Koniecznie przeczytaj kto nie może jeść czekolady:

Osoby z alergią na kakao lub mleko , także te z nietolerancją laktozy

, także te z nietolerancją laktozy Uzależnieni od czekolady (teobromina może działać silnie uzależniająco)

(teobromina może działać silnie uzależniająco) Osoby cierpiące na schorzenia nerek i pęcherza (niebezpieczeństwo kamieni nerkowych)

i pęcherza (niebezpieczeństwo kamieni nerkowych) Osoby z rozpoznaną chorobą wrzodową

Podczas ataków migreny

Okresowo: przy zespole jelita drażliwego

Pamiętaj, że powyższe zalecenia dotyczą czekolady gorzkiej, mlecznej oraz kuwertury. Czekolada biała nie jest bowiem prawdziwą czekoladą – nie zawiera kakao, a jedynie tłuszcz kakaowy, cukier i mleko w proszku.

Jeśli nie masz przeciwwskazań do jedzenia czekolady, staraj się wybierać czystą czekoladę gorzką lub z całymi orzechami. Mleczne czekolady nadziewane zazwyczaj zawierają mnóstwo konserwantów i dodatkowego cukru i tłuszczu.

