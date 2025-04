Awokado jest jednym z bardziej zachwalanych i modnych produktów spożywczych. Pomaga m.in. w regulacji cholesterolu i odchudzaniu. Mało kto zdaje sobie sprawę z przeciwwskazań do jedzenia awokado. Okazuje się, że nie każdy może korzystać z szerokich właściwości awokado. Niektórym ten owoc może wręcz szkodzić.

Awokado to wyjątkowy i cenny pod względem wartości odżywczej owoc. Jest uważane często za kaloryczny owoc (ilość 100 g dostarcza 160 kcal). Faktycznie awokado ma sporą zawartość tłuszczów, ale są one bardzo zdrowe. Około 85% kalorii dostarczają kwasy tłuszczowe (14,7 g tłuszczu w 100 g).

W 100 g awokado znajdziesz:

2 g białka,

14,7 g tłuszczu,

8,53 g węglowodanów,

6,7 g błonnika.

Do najważniejszych związków z awokado, które wykazują pozytywne działanie zdrowotne, należą:

fitosterole – odpowiadające za przeciwdziałanie stanom zapalnym w organizmie,

– odpowiadające za przeciwdziałanie stanom zapalnym w organizmie, nienasycone kwasy tłuszczowe (kwas oleinowy, kwas linolowy oraz ich estry) – mają działanie wspomagające układ odpornościowy, zapobiegają utracie wody przez komórki,

(kwas oleinowy, kwas linolowy oraz ich estry) – mają działanie wspomagające układ odpornościowy, zapobiegają utracie wody przez komórki, witaminy i składniki mineralne : witamina K, potas (awokado ma więcej potasu niż średni banan!), kwas foliowy, witamina B6, witamina C, miedź,

: witamina K, potas (awokado ma więcej potasu niż średni banan!), kwas foliowy, witamina B6, witamina C, miedź, błonnik pokarmowy – według badań błonnik obecny w tych owocach obniża poziom tzw. złego cholesterolu (LDL) we krwi i podwyższa poziom dobrego cholesterolu (HDL), redukując przy tym ryzyko chorób serca.

Wszystkie przeciwwskazania do jedzenia awokado wynikają z jego charakterystycznych właściwości:

awokado ma dużo (zdrowego) tłuszczu ,

, awokado (jak każdy owoc) zawiera substancje alergizujące ,

, awokado jest kaloryczne ,

, uprawa awokado wzbudza kontrowersje ekologiczne ,

, awokado może wchodzić w interakcje z lekami.

Jest kilka grup ludzi, które powinny zachować szczególną ostrożność przy jedzeniu awokado. Niektóre muszą całkiem z niego zrezygnować, innym wystarczą ograniczenia w ilości.

Uczuleni na lateks nie mogą jeść awokado

Jeśli wiesz, że masz uczulenie na lateks, awokado także może cię uczulać. Taki typ alergii jest zwany alergią krzyżową. Alergeny te mają podobną strukturę, i organizm czasami reaguje alergicznie na inny produkt niż ten, który faktycznie go uczula. Innym, bardzo popularnym przykładem alergii krzyżowej jest alergia na pyłki brzozy i jabłko.

Jeśli się odchudzasz, nie przesadzaj z ilością zjadanego awokado

Awokado to bardzo zdrowy produkt, bogaty w prozdrowotne kwasy tłuszczowe. Awokado jest stałym elementem zdrowej diety śródziemnomorskiej i diety na cholesterol. Niestety, nawet najzdrowsze kwasy tłuszczowe są kaloryczne. 1 g tłuszczu dostarcza 9 kcal, to najwięcej w porównaniu do innych makroskładników.

Jeśli się odchudzasz, miej świadomość, że awokado jest kaloryczne. 1 sztuka awokado to zazwyczaj od 200 do 300 kcal. Nie musisz całkowicie go wykluczać, ale do sałatki z awokado nie dodawaj już tłuszczu, chleb posmaruj jego niewielką ilością, nie zjadaj dużej miski guacamole na kolację, a koktajl z awokado przygotuj raczej z 1/4 owocu. Zachowuj po prostu umiar.

Zamiast dodawać awokado do swojej diety, stosuj je jako zamiennik innych kalorycznych produktów, które nie są tak zdrowe, np. masła i żółtego sera.

Uważaj na awokado, jeśli często masz problemy żołądkowe

Osoby z nadwrażliwym żołądkiem, mogą odczuwać nudności po spożyciu awokado. Jeśli często towarzyszy ci ból brzucha po posiłkach, obserwuj reakcję swojego organizmu po zjedzeniu awokado i w razie potrzeby eliminuj je z diety.

Dzieci z alergiami pokarmowymi czasem źle reagują na awokado

Wymioty i biegunki po awokado zdarzają się też czasem u dzieci. Szczególnie u alergików, u których występują żołądkowe objawy alergii. Jeśli dziecko źle się czuje po zjedzeniu ryżu, płatków, lub ma dolegliwości po mleku, obserwuj uważnie jego reakcję po awokado.

Bardzo ostrożnie podchodź też do pierwszego (i drugiego) doświadczenia dziecka z awokado. Alergie na awokado są stosunkowo rzadkie, ale też mogą się przytrafić.

Uważaj na awokado, jeśli przyjmujesz leki zmniejszające krzepliwość

Doustne leki przeciwzakrzepowe, w tym najbardziej popularna warfaryna, to antagoniści witaminy K. Wykazano interakcje pomiędzy awokado a warfaryną. Awokado zmniejsza działanie leku i potencjalnie naraża na wystąpienie zakrzepów i zatorów. Powód takiej interakcji nie jest do końca znany, ale najprawdopodobniej ma to związek z zawartością witaminy K w awokado.

Zachowuj odpowiedni odstęp (ok. 2-3 godziny powinny być wystarczające) pomiędzy zjedzeniem awokado a przyjęciem tego leku. Najlepiej skonsultuj się w tej sprawie z lekarzem.

Nie jedz awokado, jeśli bardzo dbasz o środowisko

Nie bez powodu awokado zyskało przydomek „owoc diabła". Ogromny popyt na awokado, jego rosnące ceny i nagła moda, sprowadziły wiele problemów na kraje, w których uprawia się awokado.

Problem uprawy awokado jest złożony i wielopoziomowy. Uprawa tego tłustego owocu zużywa niesamowicie duże ilości wody w porównaniu do innych warzyw i owoców. Przyczynia się to do zużywania zasobów naturalnych. Dieta bogata w awokado jest zdrowa dla jednostek i organizmu, ale nie wpisuje się w ramy diety planetarnej.

Dodatkowo biznesem związanym z awokado interesują się gangi i świat przestępczy. Rodzi to konflikty i potyczki. Problem jest zauważalny szczególnie w Meksyku. Przez to wiele osób uważa jedzenie awokado za nieetyczne.

fot. Kto nie powinien jeść awokado? / Adobe Stock, Drobot Dean

U większości ludzi owoc nie powoduje skutków ubocznych i jest dobrze tolerowany. Jedzenie awokado czasami wywołuje dolegliwości żołądkowo-jelitowe takie jak:

nudności,

ból żołądka,

dyskomfort w brzuchu,

biegunka,

wzdęcia,

przelewanie w brzuchu.

Inne możliwe skutki uboczne po spożyciu tego owocu to objawy alergii u osób uczulonych: swędzenie oczu i nosa, łzawienie, katar, wysypka, kaszel lub obrzęk – symptomy mogą się różnić w zależności od nasilenia reakcji. Ze względu na sporą ilość kalorii skutkiem ubocznym jedzenia zbyt dużej ilości awokado w perspektywie długoterminowej może być wzrost masy ciała.

Awokado wpływa korzystnie na trawienie i na mikrobiom jelitowy, a jego jedzenie może zapobiegać zaparciom. Jednak z powodu dużej zawartości błonnika i tłuszczu u niektórych osób zjedzenie awokado powoduje uczucie ciężkości, wzdęcia i bóle brzucha. Zwłaszcza dotyczy to ludzi z wrażliwym układem trawiennym i chorobami jelit.

Wiesz już, że niektóre osoby nie powinny wcale jeść awokado, inni muszą spożywać je bardzo ostrożnie. Jeśli nie masz żadnych przeciwwskazań do jedzenia awokado, teoretycznie możesz jeść je bez limitu. Na pewno zdajesz sobie jednak sprawę z tego, że co za dużo to niezdrowo.

Rozsądną dawką wydaje się być 1 awokado dziennie. Pamiętaj jednak, by nie dodawać po prostu awokado do jadłospisu. Musisz znaleźć mu miejsce i wymienić je z jakimiś produktami. Najlepiej pozbądź się produktów będących źródłem mało zdrowych nasyconych kwasów tłuszczowych i w ich miejsce zjadaj awokado. Wtedy osiągniesz największe korzyści zdrowotne, a jednocześnie nie zmienisz profilu swojej diety na niskowęglowodanową.

Czy można jeść awokado codziennie? Teoretycznie tak, jednak warto robić też w diecie miejsce na inne zdrowe składniki. Jeśli bardzo lubisz awokado, twoja dieta jest ogólnie urozmaicona i ma właściwe proporcje makroskładników, możesz jeść awokado nawet codziennie.

Zdecydowana większość osób może czerpać korzyści z jedzenia awokado. Okazuje się jednak, że nawet najzdrowsze produkty spożywcze mają przeciwwskazania. Wcześniej informowałyśmy też o tym, że płatki owsiane mogą szkodzić, analizowałyśmy szkodliwość imbiru i ustaliłyśmy, czy (i kiedy) orzechy brazylijskie są szkodliwe.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie: 13.12.2021 r.

