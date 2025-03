3 przepisy na kruszonkę bez masła. Idealna do ciast, babeczek i innych deserów

Kruszonka bez masła niekoniecznie jest mniej kaloryczna, gdyż zastosowanie np. oleju nie odejmuje jej kalorii. Z pewnością jest za to zdrowsza, gdyż może dostarczyć zdrowszych kwasów tłuszczowych bez dodatku cholesterolu. Nasze babcie czasami używały do kruszonki smalcu zamiast masła. To wcale nie jest taki zły pomysł. Sprawdź nasze 3 wersje kruszonki z zamiennikami masła.