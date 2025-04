Szukasz zdrowej „nutelli” z dobrym składem, bez oleju palmowego, którą z czystym sumieniem podasz swoim dzieciom i rodzinie? Możesz zrobić krem czekoladowy w domu, np. nutellę ze śliwek, ale to niejedyna opcja. Wiele świetnych produktów znajdziesz też w sklepach. Oto 9 kremów czekoladowych bez oleju palmowego, które koniecznie musisz przetestować. Nie mają zbędnych dodatków i zachwycają naturalnością składu. Z czystym sumieniem wrzuć je do sklepowego lub wirtualnego koszyka na zakupy.

Kremy czekoladowe do smarowania, zwane też "nutellami", są popularnym bywalcem spiżarni Polaków. Uwielbiają je dzieci i dorośli. Niestety, większość najpopularniejszych i najtańszych kremów czekoladowo-orzechowych, składa się głównie ze słabej jakości tłuszczu i cukru. Mało w nich zdrowych orzechów i cennego kakao. Chcesz podać swojej rodzinie ich ukochany krem czekoladowy, ale nie chcesz dawać im samego cukru i oleju palmowego? Skorzystaj z poleceń najlepszych kremów czekoladowych wyselekcjonowanych przez dietetyczkę. Przeglądnęłam oferty popularnych sklepów i wybrałam najlepsze kremy orzechowo-kakaowe bez oleju palmowego w składzie.

Wybierając produkty, dopuszczałam w nich dodatek zwyczajnego cukru, w końcu krem czekoladowy to słodycz. Omijałam kremy ze zbędnymi dodatkami i dyskwalifikowałam te, które na liście składników miały olej palmowy. Wykreślałam od razu z zestawienia produkty z barwnikami, zbędnymi konserwantami i niewielką zawartością kakao i orzechów. Sięgając po wszystkie wymienione artykuły, możesz mieć pewność, że jesz coś wartościowego.

Produkty z poniższego rankingu to odpowiedni wybór dla zdrowych osób, które po słodycze sięgają okazjonalnie i umieją znaleźć balans i miejsce dla zdrowej porcji kremu czekoladowego w swojej diecie. Pamiętaj, że choć mają dobry skład, to słodycze (źródło prostych węglowodanów), które nie powinny stanowić podstawy diety, a jej urozmaicenie.

Krem czekoladowo-orzechowy VANAVITA bez oleju palmowego

Krem z orzechów laskowych i kakao marki VANAVITA na pewno spełni twoje oczekiwania, jeśli szukasz zdrowszego zamiennika najpopularniejszego kremu czekoladowego, który najwierniej odwzoruje jego smak. Miałam okazję przyglądnąć się nie tylko składowi tego kremu, ale też go przetestować i zdecydowanie go polecam! Ma doskonałą konsystencję i głęboki, orzechowy smak. Pasuje do kanapek, naleśników i nie tylko. Na pierwszym miejscu składu są orzechy laskowe i jest naprawdę sporo - to duży plus. Potem lista składników przedstawia cukier trzcinowy, kakao i masło kakaowe. To doskonały wybór dla osób, które cenią sobie dobrą jakość wybieranych słodyczy i balans w diecie.

Skład: 64% bio orzechy laskowe, 20% bio cukier trzcinowy, 6% bio kakao, 6% bio masło kakaowe, 4% bio masa kakaowa.

64% bio orzechy laskowe, 20% bio cukier trzcinowy, 6% bio kakao, 6% bio masło kakaowe, 4% bio masa kakaowa. Kalorie: 615 kcal

615 kcal Cukry: 22 g

22 g Tłuszcz: 49 g

49 g Zawartość kakao: 6%

6% Zawartość orzechów: 64%

fot. Krem czekoladowo-orzechowy z dobrym składem VANAVITA/ Archiwum prywatne

Sorella chocopasta - pasta o smaku czekoladowym bez oleju palmowego

Wyrób marki Sorella to bardzo interesująca propozycja kremu czekoladowego, bazująca na... ciecierzycy! To wegańska czekoladowa pasta występująca w kilku wersjach smakowych, np. z wiśniami lub pomarańczą. Choć w jej składzie jest cukier, to jeden z bardziej niskokalorycznych kremów czekoladowych z naszego zestawienia. Ma nawet 2,5-razy mniej kalorii, niż najbardziej popularny produkt tego typu.

Skład: ciecierzyca gotowana 33%, woda, cukier, olej rzepakowy, napój sojowy w proszku, woda, kakao, białko sojowe, błonnik sojowy, błonnik marchwiowy, błonnik bambusowy, przyprawy, sól, aromaty.

ciecierzyca gotowana 33%, woda, cukier, olej rzepakowy, napój sojowy w proszku, woda, kakao, białko sojowe, błonnik sojowy, błonnik marchwiowy, błonnik bambusowy, przyprawy, sól, aromaty. Kalorie: 270 kcal

270 kcal Cukry: 20 g

20 g Tłuszcz: 17 g

17 g Zawartość kakao: 4%

4% Zawartość orzechów: brak

fot. Pasta czekoladowa Sorella z ciecierzycą/ Archiwum prywatne

Miód z orzechami i kakao Miodziś - Pasieki Rodziny Sadowskich

Wyrób Pasieki Rodziny Sadowskich jest ciekawą alternatywą dla klasycznych tłuszczowo-cukrowych kremów orzechowych. Miodziś to po prostu miks miodu z orzechami laskowymi i kakao - doskonały skład. Świetny, jeśli chcesz włączyć do diety dobrej jakości miód, a kochasz czekoladę. Tekstura miodu z pastą orzechową jest trochę inna niż większości kremów czekoladowych - bardziej zwarta i twardsza. Nie przeszkadza to jednak w wykorzystaniu czekoladowego miodu jako pasty na kanapkę lub np. dodatku do domowych naleśników. Miodziś czekoladowo-orzechowy pokochają wszystkie dzieci, ale sprawdzi się też w diecie aktywnych dorosłych, np. jako element przedtreningowej przekąski lub przy ładowaniu węglowodanami.

Skład: 80% miód nektarowy wielokwiatowy, 15% orzechy laskowe, 5% kakao o obniżonej zawartości tłuszczu.

80% miód nektarowy wielokwiatowy, 15% orzechy laskowe, 5% kakao o obniżonej zawartości tłuszczu. Kalorie: 387 kcal

387 kcal Cukry: 62 g

62 g Tłuszcz: 10 g

10 g Zawartość kakao: 5%

5% Zawartość orzechów: 15%

fot. Miodziś - miód z orzechami i kakao - Pasieki Rodziny Sadowskich/ Archiwum prywatne

ElCrem - krem orzechowo-kakaowy z dobrym składem bez oleju palmowego

ElCrem to propozycja, która może przypaść ci do gustu jeśli szukasz dobrego kremu czekoladowego bez zbędnych dodatków, który kupisz stacjonarnie w supermarketach. Skład jest prosty, jak obiecuje na etykiecie producent, ale na pierwszym miejscu składu jest cukier - miej tego świadomość!

Skład: cukier, orzechy laskowe 17%, olej shea, olej rzepakowy, kakao naturalne 9%, mleko w proszku, inulina z cykorii, serwatka, emulgator (lecytyna z rzepaku).

cukier, orzechy laskowe 17%, olej shea, olej rzepakowy, kakao naturalne 9%, mleko w proszku, inulina z cykorii, serwatka, emulgator (lecytyna z rzepaku). Kalorie: 524 kcal

524 kcal Cukry: 48 g

48 g Tłuszcz: 32 g

32 g Zawartość kakao: 9%

9% Zawartość orzechów: 17%

fot. ElCream krem orzechowo-kakaowy bez oleju palmowego/ Archiwum prywatne

Krem kakaowy Gandola Crema al cacao dark bez oleju palmowego

To mocno czekoladowy krem kakaowy bez zbędnych dodatków. W składzie jest bardzo dużo kakao, ale cukier zajmuje pierwsze miejsce na liście składników - to jego jest tu najwięcej. Używaj go niewiele, jeśli nie chcesz negatywnych efektów nadmiernej konsumpcji cukru.

Skład: brązowy cukier trzcinowy, odtłuszczone kakao 19%, olej słonecznikowy, mąka sojowa, orzechy laskowe, masło kokosowe, lektyna sojowa.

brązowy cukier trzcinowy, odtłuszczone kakao 19%, olej słonecznikowy, mąka sojowa, orzechy laskowe, masło kokosowe, lektyna sojowa. Kalorie: 496 kcal

496 kcal Cukry: 50 g

50 g Tłuszcz: 25 g

25 g Zawartość kakao: 19%

19% Zawartość orzechów: ?

fot. Crema al cacao dark Gandola/ Archiwum prywatne

Krem orzechowo-kakaowy super fudigo bez oleju palmowego

To klasyczny krem orzechowy bez oleju palmowego. Dawka tłuszczu jest zapewniona dzięki olejowi słonecznikowemu. Orzechowy posmak zapewnia pasta orzechowa i mniej spotykana w podobnych wyrobach pasta kokosowa, a słodycz uzyskana jest dzięki syropowi ryżowemu. Receptura kremu jest przyjazna na diecie wegańskiej.

Skład: syrop ryżowy, cukier trzcinowy, olej słonecznikowy, pasta kokosowa, pasta orzechowa 12%, kakao 5%, guma arabska, emulgator (lecytyna sojowa).

syrop ryżowy, cukier trzcinowy, olej słonecznikowy, pasta kokosowa, pasta orzechowa 12%, kakao 5%, guma arabska, emulgator (lecytyna sojowa). Kalorie : 541 kcal

: 541 kcal Cukry: 26 g

26 g Tłuszcz: 32 g

32 g Zawartość kakao : 5%

: 5% Zawartość orzechów: 12%

fot. Krem orzechowo-kakaowy super fudigo/ Archiwum prywatne

Nocciolata krem z orzechów laskowych i kakao z dobrym składem bez oleju palmowego

Nocciolata to jeden z popularniejszych wśród Polaków czekoladowych kremów z dobrym składem. Liczni konsumenci doceniają wysoką zawartość pasty z orzechów laskowych i brak oleju palmowego, który zastąpiono tu olejem słonecznikowym. Występuje też w wersji bez kakao, mocniej orzechowej.

Skład: cukier trzcinowy, pasta z orzechów laskowych 18,5%, olej słonecznikowy, odtłuszczone mleko w proszku, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 6,5%, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna sojowa, ekstrakt z wanilii.

cukier trzcinowy, pasta z orzechów laskowych 18,5%, olej słonecznikowy, odtłuszczone mleko w proszku, kakao o obniżonej zawartości tłuszczu 6,5%, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna sojowa, ekstrakt z wanilii. Kalorie: 544 kcal

544 kcal Cukry : 51 g

: 51 g Tłuszcz: 32 g

32 g Zawartość kakao: 6,5%

6,5% Zawartość orzechów: 18,5%

fot. Nocciolata krem z orzechów laskowych i kakao/ Archiwum prywatne

Wegański krem orzechowo-czekoladowy bio up bez oleju palmowego

Krem orzechowo-czekoladowy BIO UP też spełnia kryteria rankingu. Nie zawiera w końcu oleju palmowego i ma relatywnie prosty skład. Mimo wszystko pasta z orzechów i kakao to tylko nieco ponad 20% składu wegańskiego kremu. Większość masy stanowi cukier i olej słonecznikowy.

Skład: cukier trzcinowy, olej słonecznikowy, pasta z orzechów laskowych 13%, kakao w proszku 8,5%, mąka ryżowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna słonecznikowa.

cukier trzcinowy, olej słonecznikowy, pasta z orzechów laskowych 13%, kakao w proszku 8,5%, mąka ryżowa, tłuszcz kakaowy, emulgator: lecytyna słonecznikowa. Kalorie: 522 kcal

522 kcal Cukry: 52 g

52 g Tłuszcz: 29 g

29 g Zawartość kakao: 8,5%

8,5% Zawartość orzechów: 13%

fot. Wegański krem orzechowo-czekoladowy bio up/ Archiwum prywatne

Belgian cocoa hazelnut - krem czekoladowy bez oleju palmowego

Receptura kremu czekoladowego Belgian cocoa hazelnut także nie zawiera oleju palmowego. Słodycz paście czekoladowej zapewnia maltodekstryna i cukier. Kremowy smak gwarantują oleje: rzepakowy, masło kakaowe i olej słonecznikowy. To bardziej pożądany rozkład składników w tym wyrobie. Mimo akceptowalnego składu zwróć uwagę na to, że oleje i słodziki stanowią znaczną większość masy wyrobu. Nie jest to pasta składająca się w większości z orzechów i kakao, ale okazjonalnie może wylądować w twoim koszyku.

Skład: olej roślinny w różnych proporcjach (rzepakowy, masło kakaowe, słonecznikowy), maltodekstryna, cukier, orzechy laskowe 13%, odtłuszczone mleko w proszku, kakao 9%, inulina, emulgator, naturalny aromat waniliowy, aromat naturalny.

olej roślinny w różnych proporcjach (rzepakowy, masło kakaowe, słonecznikowy), maltodekstryna, cukier, orzechy laskowe 13%, odtłuszczone mleko w proszku, kakao 9%, inulina, emulgator, naturalny aromat waniliowy, aromat naturalny. Kalorie: 553 kcal

553 kcal Cukry: 22 g

22 g Tłuszcz: 37 g

37 g Zawartość kakao: 9%

9% Zawartość orzechów: 13%

fot. Belgian cocoa hazelnut/ Archiwum prywatne

