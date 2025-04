Kreatyna sprzyja mięśniom, alkohol – nie. Każdy, kto na poważnie traktuje treningi, zwłaszcza siłowe, albo przyjmuje kreatynę przed startem w zawodach, nie powinien w tym czasie sięgać po alkohol. Łączenie ich jest jak malowanie pokoju na biało brudnym pędzlem – niby używasz nowej, białej farby, ale brudny pędzel sprawia, że już taka biała na ścinę nie trafia. Efekt? Mizerny.

Spis treści:

Kreatyna to suplement, który pomaga zwiększyć siłę i masę mięśni – dzięki niej gromadzą więcej energii i wody. Alkohol natomiast działa przeciwnie, sprzyjając odwodnieniu organizmu, czyli odbiera mięśniom wodę. Przyjmowanie kreatyny i regularne raczenie się alkoholem jest bez sensu, gdyż wypite napoje wyskokowe pogorszą lub zniwelują efekty działania kreatyny. W dodatku nadużywanie alkoholu może szkodzić wątrobie i nerkom, a to są też narządy, które produkują i używają kreatynę.

Skoro interesuje cię stosowanie kreatyny, pewnie trenujesz i zależy ci na tym, aby te treningi dawały jak najlepsze rezultaty. Niestety alkohol sabotuje te efekty. Po pierwsze, pogarsza pracę i koordynację mięśni. Nawet wtedy, gdy już wytrzeźwiejesz. Po drugie, pewne badania wykazały, że alkohol może spowalniać transport wapnia do mięśni. Jest on niezbędny do ich pracy, zatem aby mięśnie pracowały wydajnie, nie warto im alkoholem odcinać dostaw wapnia.

Najgorszym pomysłem jest wypicie napoju alkoholowego bezpośrednio po treningu – pierwsza godzina po nim to czas najintensywniejszego budowania mięśni, dlatego kreatynę często przyjmuje się właśnie zaraz po treningu. Wypad do baru po siłowni może osłabić lub zniwelować działanie kreatyny.

Kreatyna a piwo

Okazjonalnie wypite piwo w czasie przyjmowania kreatyny nie spowoduje jakichś poważnych skutków. Po pierwsze, piwo w porównaniu z mocniejszymi alkoholami to napój o mniejszej zawartości alkoholu. Z tego względu jego ilość w organizmie będzie niższa i w mniejszym stopniu zakłóci działanie kreatyny.

Oczywiście kilka litrów piwa to dawka alkoholu równa mniejszej porcji wysokoprocentowych trunków i ma podobne do nich destrukcyjne działanie na efekty kreatyny.

fot. Kreatyna a alkohol w weekend/ Adobe Stock, Longfin Media

Kreatyna a whisky

Whisky to mocny alkohol, więc z każdą jego porcją ilość alkoholu we krwi znacząco rośnie, a wraz z nią spada skuteczność kreatyny. Mimo to naukowcy twierdzą, że okazjonalne, czyli rzadkie, spożywanie whisky, czy innego alkoholu, nie zrujnuje efektów regularnie przyjmowanej kreatyny.

Do końca jeszcze tego nie wiadomo, ale nauce znane są wyniki badań, które wykazały, że mieszanie kreatyny i alkoholu (nie w szklance, ale w organizmie) może wzmagać szkodliwe działanie alkoholu na wątrobę. Badania przeprowadzono na myszach, więc do ostatecznych wniosków dotyczących ludzi jeszcze daleko, ale wykluczyć takiego działania kreatyny i alkoholu u ludzi nie można.

Zakładamy, że chodzi po prostu o okazjonalne spożywanie alkoholu. W takiej sytuacji wyskokowe napoje nie zrujnują całkowicie efektów przyjmowania kreatyny, którą stosuje się przecież tygodniami. Może nastąpić chwilowe odwodnienie i spadek masy mięśniowej, ale przy odpowiednim nawadnianiu te straty są szybko odrabiane.

Jest impreza, a ty przyjmujesz kreatynę? Masz następujące możliwości:

odmawiasz alkoholu i bawisz się na trzeźwo, ciesząc się, że kreatyna robi swoją robotę;

i bawisz się na trzeźwo, ciesząc się, że kreatyna robi swoją robotę; nie przesadzasz z ilością wypitego alkoholu i pilnujesz, żeby się przy tym dobrze nawadniać – masz wtedy szansę, że wypity alkohol nie wpłynie znacząco na to, nad czym pracujesz łykając kreatynę;

wypitego alkoholu i pilnujesz, żeby się przy tym dobrze nawadniać – masz wtedy szansę, że wypity alkohol nie wpłynie znacząco na to, nad czym pracujesz łykając kreatynę; pijesz, masz kaca i na jakiś czas tracisz część efektów, które przyniosła ci kreatyna.

Najgorsze jest stałe nadużywanie alkoholu, nawet picie małych jego ilości – w takim przypadku po prostu nie warto wydawać pieniędzy na kreatynę, bo i tak wypijany alkohol zniweczy jej działanie.

Niektórzy słyszeli, że kreatyna może wyzwalać agresję, ale to nie jest prawda – kreatyna w żaden sposób nie wpływa na centralny układ nerwowy, czyli na funkcjonowanie mózgu. Zatem przyjmowanie kreatyny nie może być wymówką dla agresywnych zachowań.

Inaczej wygląda sprawa z alkoholem – u wszystkich alkohol wpływa na centralny układ nerwowy, a u niektórych działanie to objawia się rozhamowaniem, wzrostem poziomu agresji i skłonnością do agresywnych zachowań.

Picie alkoholu w czasie przyjmowania kreatyny nie nasila działania alkoholu na mózg, a więc nie jest przyczyną ewentualnych agresywnych zachowań – za takowe winić należy wyłącznie alkohol lub problemy psychiczne agresora.

