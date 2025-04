Klasyczne kopytka i kluski leniwe to nie jest dobry posiłek dla cukrzyków. Czy oznacza to, że diabetycy muszą na zawsze zrezygnować z jedzenia kopytek? Zdecydowanie nie! Trzeba tylko odpowiednio je przerobić, by dostarczały więcej błonnika i białka, a dzięki temu obniży się ich indeks glikemiczny. Oto doskonały przepis na kopytka z bobu dla cukrzyków i dawka wiedzy o wpływie kopytek na poziom cukru we krwi.

Reklama

Spis treści:

Kopytka nie są posiłkiem polecanym dla cukrzyków, osób z insulinoopornością i innych osób stosujących dietę z niskim indeksem glikemicznym. W tradycyjnych kopytkach jest dużo prostych węglowodanów (25,7 g/ 100 g kopytek), mało cennego błonnika (1,5 g/ 100 g kopytek) i wartościowego białka (4,1 g/ 100 g). Z tego powodu kopytka będą miały znaczący wpływ na poziom glukozy po posiłku. Możesz spodziewać się jej szybkiego wzrostu. W cukrzycy warto więc wystrzegać się jedzenia kopytek (i innych mącznych produktów), lub bardzo je ograniczać. Inną opcją jest przygotowania kopytek przyjaznym diabetykom z naszego przepisu, w którym zamiast ziemniaków korzystasz z bobu.

Indeks glikemiczny kopytek

Indeks glikemiczny (IG) tradycyjnych kopytek wynosi 70 i oznacza, że kopytka mają wysoki indeks glikemiczny. Tak samo ładunek glikemiczny porcji kopytek jest wysoki. Niewielka porcja kopytek o masie 200 g dostarcza ok. 50 g węglowodanów i jej ładunek glikemiczny wynosi 35.

Podobny indeks glikemiczny mają kluski leniwe, które też nie są polecane cukrzykom.

Cukrzycy mogą jeść kopytka, jeśli zmodyfikuje się na nie przepis tak, by miał niższy indeks i ładunek glikemiczny. Kopytka z bobu to doskonały obiad dla cukrzyków.

W tej wersji, dla diabetyków, kopytka:

dostarczają więcej błonnika dzięki otrębom i wykorzystaniu bobu, spowalnia to przyswajanie węglowodanów;

dzięki otrębom i wykorzystaniu bobu, spowalnia to przyswajanie węglowodanów; są lepszym źródłem białka (dzięki dodatkowi bobu i twarogu), a przez to łagodniej podwyższają poziom cukru we krwi;

(dzięki dodatkowi bobu i twarogu), a przez to łagodniej podwyższają poziom cukru we krwi; nie mają ziemniaków , co pozwala obniżyć zawartość węglowodanów w potrawie;

, co pozwala obniżyć zawartość węglowodanów w potrawie; są wykonane z razowej mąki, która ma niższy indeks glikemiczny i więcej błonnika.

Modyfikacja klasycznego przepisu na kopytka powoduje, że stają się one przyjazne diecie cukrzycowej. Zamiast bogatych w węglowodany ziemniaków ich bazą jest bób. Indeks glikemiczny bobu jest niższy, a w dodatku jest on źródłem białka i błonnika. Bez obaw o nagłe skoki cukru i insuliny mogą jeść kopytka w tej wersji też osoby z insulinoopornością, a tak naprawdę każdy. Dieta z niskim indeksem glikemicznym to dieta zdrowa dla każdego. Można więc powiedzieć, że poniższy przepis na kopytka dla cukrzyków, to tak naprawdę po prostu przepis na zdrowe kopytka.

Przepis na kopytka z bobu dla cukrzyków

Składniki:

400 g bobu (ugotowanego, bez skórki),

50 g mąki migdałowej lub innej mąki dla cukrzyków,

50 g mąki pszennej pełnoziarnistej (o wysokim typie) + mąka do posypania kopytek,

15 g otrębów pszennych lub babki płesznik,

jajko,

100 g ricotty lub zmielonego twarogu,

pół łyżeczki soli,

pół łyżeczki pieprzu,

dodatki: masło, oliwa z oliwek, świeże zioła, chili, parmezan.

Sposób przygotowania:

Ugotuj bób al dente, obierz go ze skórki i odważ 400 g bobu. Z pozostałych skórek możesz zrobić przyjazne cukrzykom chipsy ze skórek bobu. Rozgnieć bób praską do ziemniaków i wymieszaj z ricottą lub twarogiem oraz jajkiem. Dopraw masę na kopytka solą i pieprzem. Dodaj mąkę migdałową, otręby i mąkę pszenną, a następnie dokładnie wymieszaj. Uformuj plastyczną masę na kopytka, w razie potrzeby dodając więcej lub mniej mąki pszennej pełnoziarnistej. Ulep z ciasta na kopytka dla cukrzyka dużą kulę, a następnie przekształć ją w długi wałek. W razie potrzeby obsyp wałek na kopytka mąką. Podziel ciasto na małe kopytka za pomocą noża. Wrzuć kopytka do garnka z wrzącą, osoloną wodą. Gotuj je do wypłynięcia na powierzchnię, a następnie przez ok. 1 minutę. Wyłów łyżką cedzakową i podawaj z ulubionymi dodatkami.

fot. Kopytka z bobu dla cukrzyków/ Adobe Stock, zaziedanslacuisine

Zastanawiasz się, jak obniżyć indeks glikemiczny kopytek? Oto kilka wskazówek, które pozwolą ci zjeść kopytka (w wersji z bobem: dla cukrzyków lub nawet w wersji tradycyjnej) bez obaw o duży skok glukozy po posiłku.

Nie podawaj kopytek z mącznym sosem na zasmażce. To dodatkowe źródło węglowodanów.

na zasmażce. To dodatkowe źródło węglowodanów. Zamiast bułki tartej z masłem, posyp kopytka świeżo mielonym siemieniem lnianym z oliwą z oliwek , tworzą zdrowszą okrasę do kopytek.

, tworzą zdrowszą okrasę do kopytek. Przed zjedzeniem kopytek, zjedz porcję świeżych warzyw (np. małą sałatkę). Ta strategia obniża skok glukozy po każdym posiłku.

(np. małą sałatkę). Ta strategia obniża skok glukozy po każdym posiłku. Podaj kopytka ze źródłem białka , np. mięsem, pulpetami, tofu, fasolą, twarożkiem lub ricottą.

, np. mięsem, pulpetami, tofu, fasolą, twarożkiem lub ricottą. Zwracaj uwagę na spożytą porcję kopytek i nie przesadzaj z ich ilością . To wielkość porcji ma największy wpływ na ładunek glikemiczny posiłku.

. To wielkość porcji ma największy wpływ na ładunek glikemiczny posiłku. Przy cukrzycy nie jedz kopytek na słodko. Cukier, śmietanka i owoce dodatkowo podbiją ich indeks glikemiczny.

Reklama

Czytaj także:

Truskawki a cukrzyca i insulinooporność. Czy przy problemach z cukrem poleca się jedzenie truskawek?

Słodkie lekarstwo Indian na cukrzycę. Świdośliwa to owoc, który powinien poznać każdy diabetyk

Czereśnie a cukrzyca. Ile czereśni mogą zjeść bezpiecznie diabetycy?