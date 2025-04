To nie pierwsza taka afera. Kilka lat temu ujawniono skandaliczne warunki przygotowywania posiłków w jednej z warszawskich firm cateringowych. Gotowanie, mycie, przechowywanie i ubikacja w jednym – tak to wyglądało. Od tamtej pory firmy cateringowe wyrastają jak grzyby po deszczu, a ich usługi powszechne są już nawet w mniejszych miastach.

Popularna dieta pudełkowa

Dieta pudełkowa dostępna jest w każdym możliwym wariancie od diet odchudzających, przez bezglutenowe, po wegetariańskie i alternatywne (np. paleo). To bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu gotować, albo regularnie wyjeżdżają na delegacje, w to samo miejsce, bez dostępu do kuchni. Niektórzy wybierają ofertę firmy cateringowej także ze względów zdrowotnych. Strony internetowe kuszą pięknymi zdjęciami posiłków, wygodą i indywidualnym dopasowaniem. Niestety, jak wykazała ostatnia kontrola mazowieckiego Sanepidu, nie jest wcale tak kolorowo.

Kontrola Sanepidu

Sanepid skontrolował 45 firm oferujących „dietę pudełkową”, w 20 z nich dostrzeżono nieprawidłowości. Niektóre z nich są naprawdę przerażające. Jakie są główne zarzuty wobec cateringu?

Używanie przeterminowanych produktów.

Nieprawidłowy sposób przechowywania żywności.

Brak kontroli działania urządzeń chłodniczych.

Brak wymaganych informacji o alergenach na etykietach pudełek.

Brak informacji o dostawcach żywności do posiłków cateringowych.

Brudne podłogi, naczynia, blaty.

W skrajnych przypadkach natknięto się na obecność insektów.

Wstrząsające? Owszem! Tym bardziej, że za catering dla jednej osoby zapłacisz w dużym mieście średnio od 50 do 60 zł za dzień, co oznacza miesięczne wydatki na poziomie 1500-1800 zł! Za tą kwotę, gotując samodzielnie, można nakarmić trzy osobową rodzinę. Catering być może jest wygodnym rozwiązaniem, ale nie uczy samodzielnego przygotowywania posiłków. Kiedyś będziesz musiała spróbować gotowania. Czy kontrola Sanepidu zmobilizuje cię do działania?

Na co zwracać uwagę?

Jeśli jednak wciąż rozważasz zamówienie cateringu weź pod uwagę:

Czy firma cateringowa używa samochodu chłodni?

Kiedy przygotowywane są dania na bieżący dzień (powinny być gotowane w nocy)?

Czy firma ma wprowadzony system zapewnienia bezpieczeństwa jakości żywności HCCP?

Sprawdzaj także opinie w Internecie, dzwoń i dopytuj o każdy szczegół. Nie zamawiaj dostaw na długi okres czasu (na miesiąc i więcej). Na początku spróbuj menu tygodniowego, żebyś mogła ocenić jakość. Przyglądaj się daniom, wąchaj, smakuj. Zachowaj ostrożność, kiedy dania są mocno przyprawiane lub dosalane, to może oznaczać, że catering chce ukryć nieświeżość produktów. Stawiaj na firmy, które przygotowują dania, w których widzisz poszczególne składniki np. łosoś grillowany, surówka, kasza. Niepokoić powinny często powtarzające się jednogarnkowce, które mogą być „przeglądem tygodnia”.

Zanim wybierzesz jedną ofertę prześwietl kilka różnych firm, aby porównać podejście do klienta, otwartość i transparentność w udzielaniu wyczerpujących informacji.

