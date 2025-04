Serwatka powstaje w trakcie produkcji serów. To płyn, który oddziela się po ścięciu się masy serowej. Białko serwatkowe, które się w nim znajduje jest białkiem pełnowartościowym. Oznacza to, że zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy, których człowiek sam nie potrafi wytworzyć. Jest ono bardzo często wykorzystywane do produkcji odżywek dla sportowców w formie koncentratu lub izolatu białka serwatkowego. Który produkt wybrać? Przeczytaj nasze zestawienie!

Koncentrat białka serwatkowego (WPC - whey protein concentrate) powstaje poprzez oddzielenie wody od pozostałych składników serwatki. Proces ten przeprowadza się w niskiej temperaturze, by nie spowodować denaturacji (zniszczenia struktury) białka, co zmniejsza jego wartość dla organizmu. W efekcie otrzymuje się biały proszek, który składa się z:

70-80% białka ,

, 3-8% węglowodanów,

2-6% tłuszczu.

Głównym węglowodanem występujących w koncentracie białka serwatkowego jest laktoza. Z tego powodu produkt ten nie nadaje się dla osób z nietolerancją laktozy. Koncentrat wchłania się dość szybko, bo po 1-3 godzin od wypicia porcji produktu.

Odżywka dobrze rozpuszcza się w wodzie lub mleku. Możesz ją kupić zarówno w wersji naturalnej, jak i w wersjach smakowych (np. wanilia, czekolada, ciasteczka itd.). Ceny za kilogram koncentratu zaczynają się od 50 zł.

Producenci zazwyczaj zalecają przyjmowanie od 1 do 3 porcji koncentratu białka serwatkowego:

rano, po przebudzeniu,

przed treningiem (w dni nietreningowe między posiłkami),

po treningu.

Pamiętaj, że to ile porcji odżywki wypijesz zależy od twojego ogólnego zapotrzebowania na białko.

Jaką funkcję pełni białko? Źródła w żywności i zapotrzebowanie

Izolat białka serwatkowego (WPI - whey protin isolate) w porównaniu z koncentratem jest bardziej oczyszczony z węglowodanów i tłuszczu. W związku z tym zawiera dużo więcej białka (85-90%). Ze względu na znikomą ilość laktozy odżywka ta może być stosowana przez osoby z nietolerancją laktozy.

Stosowanie i dawkowanie jest podobne do koncentratu (1-3 porcji, różne wersje smakowe), ale izolat wchłania się szybciej, bo już po kilkudziesięciu minutach. Izolat białek serwatkowych rozpuszcza się lepiej niż koncentrat, ale ma wyższą cenę. Za kilogram produktu zapłacisz średnio o 20-40% więcej.

Białko serwatkowe - czy jest potrzebne aktywnej kobiecie?

fot. Adobe Stock

Zarówno izolat jak i koncentrat białek serwatkowych warto stosować przede wszystkim wtedy, kiedy zależy ci na rozbudowie masy mięśniowej. Jeśli chcesz schudnąć i spalić tkankę tłuszczową postaw na izolat, który ma mniej węglowodanów i laktozy, a przez to dostarcza mniej kalorii. Jednak jeśli trenujesz rekreacyjnie i odchudzanie nie jest twoim głównym celem, to zwiększone zapotrzebowanie na białko równie skutecznie pokryje koncentrat. Przy okazji wydasz znacznie mniej, bo koncentrat jest tańszy.

Dieta na masę - ile białka jeść, by zwiększyć masę mięśniową?

Izolat, poza redukcją, jest znacznie częściej stosowany przez sportowców profesjonalnych ze względu na skrócony czas wchłaniania białka z przewodu pokarmowego do krwi. Ta właściwość pomaga chronić mięśnie przed tzw. katabolizmem (rozpadem), a także przyspiesza zwiększanie masy mięśniowej. Izolat jest dobrym rozwiązaniem dla osób z nietolerancją laktozy, które nie mogą stosować koncentratu.

Oba rodzaje odżywek są lekkostrawne, ale nie warto przesadzać z ich ilością. Nadmierne spożycie może skończyć się bólami brzucha i biegunką.

Bez względu na to, który rodzaj odżywki wybierzesz – izolat czy koncentrat postaraj się stawiać na produkty z jak najmniejszym dodatkiem sztucznych substancji słodzących, aromatów i barwników. Dobrym rozwiązaniem jest produkt o smaku naturalnym do którego możesz dodać np. niewielką ilość kakao.

Pamiętaj, że zanim zaczniesz stosować odżywkę z białkiem serwatkowym warto ocenić, ile białka zjadasz z produktami spożywczymi. To one powinny stanowić główne źródło tego składnika. Izolat czy koncentrat to tylko uzupełnienie pełnowartościowej diety!

