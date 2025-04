Wydaje ci się, że papryka to samo zdrowe? Nie dla każdego. Okazuje się, że nawet bardzo zdrowa papryka może niektórym zaszkodzić. Przeciwwskazania do jedzenia papryki są co prawda rzadkie, ale występują. Sprawdź, czy należysz do grupy osób, którym papryka przynosi więcej wad, niż korzyści.

Papryka to bardzo zdrowe warzywo (najzdrowsza papryka to ta czerwona), większość osób zdecydowanie skorzysta na włączeniu jej do jadłospisu. Nawet prozdrowotne właściwości papryki mogą odsłonić drugą stronę medalu i spowodować, że papryka jest dla niektórych przeciwwskazana. Oto kilka elementów w papryce, które mogą powodować, że papryka niektórym szkodzi:

zawartość drażniącej i uczulającej kapsaicyny : słodka papryka ma bardzo niewiele kapsaicyny, którą znajdziesz w ostrych papryczkach, ale niektóre słodkie odmiany też zawierają ten alkaloid;

: słodka papryka ma bardzo niewiele kapsaicyny, którą znajdziesz w ostrych papryczkach, ale niektóre słodkie odmiany też zawierają ten alkaloid; ciężka do strawienia skórka : papryka ma skórkę uznawaną za ciężkostrawną, która może być zbyt obciążająca dla układu pokarmowego niektórych osób;

: papryka ma skórkę uznawaną za ciężkostrawną, która może być zbyt obciążająca dla układu pokarmowego niektórych osób; alergeny specyficzne dla papryki : papryka, jak większość owoców i warzyw, też może uczulać;

: papryka, jak większość owoców i warzyw, też może uczulać; wysoka zawartość potasu: zaleta dla nadciśnieniowców, wada dla osób z chorymi nerkami.

Alergia na paprykę nie zdarza się często. Jeśli już wystąpi, najczęściej objawia się wysypką, pokrzywką i katarem siennym. Czasem uczulenie na paprykę powoduje też zaczerwienienie ust, lub wzmożenie objawów AZS.

Choć sama alergia na paprykę nie jest częsta, warzywo to może wchodzić w alergie krzyżowe. Oznacza to tyle, że osoby uczulone na lateks lub niektóre pyłki mogą odczuwać objawy alergii po zjedzeniu papryki. To tak zwana latex fruit allergy. Podobnie reaguje się np. na awokado, dlatego alergia na lateks jest przeciwwskazaniem do jedzenia awokado, ale też do jedzenia papryki.

Papryka reaguje krzyżowo też z:

bylicą,

brzozą,

selerem.

Jeśli masz uczulenie na któryś z tych produktów, papryka też może cię uczulać. Z papryką trzeba mocno uważać, wprowadzając ją do jadłospisu dzieci, które są alergikami.

Nietolerancja papryki objawia się inaczej i ma inny mechanizm, niż alergia na paprykę. Przede wszystkim, nietolerancja nie wywołuje nadmiernej reakcji układu odpornościowego. To po prostu zespół objawów uznawanych za niepożądane, które występują po spożyciu danego produktu. Najczęstsze objawy nietolerancji papryki, to:

bóle brzucha po jej spożyciu,

biegunki po zjedzeniu papryki,

nudności po zjedzeniu papryki.

Objawy nietolerancji papryki są więc ograniczone do wpływu na układ pokarmowy. Jeśli po zjedzeniu papryki czujesz się źle, zrezygnuj z niej.

Papryka ma stosunkowo ciężkostrawną skórkę. Być może sama papryka nie spowoduje, że będziesz się źle czuć, ale już takie objawy da jej skórka.

Osoby, które powinny stosować dietę lekkostrawną, nie mogą jeść papryki ze skórką. Dozwolona jest dla nich za to papryka gotowana, pieczona lub faszerowana papryka, najlepiej po pozbyciu się skórki. To samo dotyczy wszystkich osób z wrzodami żołądka, wrzodami dwunastnicy, stosujących dietę w uchyłkach jelita grubego. Weź też pod uwagę, że w diecie lekkostrawnej nie powinno się korzystać z ostrych przypraw, w tym z ostrej papryki i chili.

Pamiętaj też, że papryka ostra jest przeciwwskazana wszystkim osobom na diecie lekkostrawnej. Nie powinno się jej jeść, jeśli masz uszkodzoną śluzówkę układu pokarmowego:

afty jamy ustnej,

uchyłki jelita,

świeżo wyrwane zęby,

aktywne wrzody,

hemoroidy,

wszystkie inne drobne lub większe uszkodzenia śluzówki układu pokarmowego.

Ostra papryka bardzo podrażni narażone miejsca.

fot. Przeciwwskazania do jedzenia papryki obejmują też paprykę ostrą i chili/Adobe Stock, mettus

Przed planowaną kolonoskopią zaleca się unikanie ciężkostrawnych produktów, warzyw i owoców z małymi pestkami i skórkami. Dieta przed kolonoskopią musi być lekkostrawna i ubogobłonnikowa. Poleca się jedzenie pomidorów bez skórki, bakłażanów bez skórki, obieranie imbiru, ale też ściąganie skórki z papryki. Jedzenie papryki ze skórką przed kolonoskopią jest więc przeciwwskazane, ale jedzenie papryki bez skórki już nie.

Papryka to jedno z warzyw psiankowatych. Według niektórych podejść dietetycznych, warzywa te eliminuje się w chorobach autoimmunologicznych, by poprawić stan pacjentów. To np.:

choroba Hashimoto,

artretyzm,

reumatoidalne zapalenie stawów,

toczeń,

choroby zapalne jelit.

Takie podejście dietetyczne nazywane jest protokołem autoimmunologicznym (dietą AIP). Nie każdy chory na wymienione choroby zyska na wyeliminowaniu papryki (a także ziemniaków, pomidorów i innych warzyw psiankowatych) z jadłospisu! Nie rezygnuj z niej, jeśli masz Hashimoto lub RZS i nie stosujesz diety AIP.

Protokół autoimmunologiczny to ogólnie dość kontrowersyjne podejście żywieniowe bez wielu dowodów naukowych. Jeśli decydujesz się jednak na przejście na dietę AIP, jedną z podstawowych zasad jest właśnie wykluczenie papryki. Nie wierz plotkom, według których papryka to jedno z warzyw rujnujących stawy. Nie ma na to wystarczających dowodów naukowych.

Osoby z wysokim potasem we krwi i zaleceniem diety ubogopotasowej muszą wyeliminować z jadłospisu wiele warzyw i owoców. Przeciwwskazane są truskawki, przeciwwskazany jest bób, ale przeciwwskazana jest też papryka. 100 g czerwonej papryki ma 211 mg potasu. To 1/5 tego, co mogą zjeść osoby z niewydolnością nerek, w której ogranicza się potas.

Przy diecie ubogopotasowej możesz zjeść niewielki kawałek papryki, najlepiej na surowo, bo w papryce jest dużo witaminy C i innych zdrowych cząstek. Nie powinno się jednak jeść jej w dużych ilościach, np. w postaci zupy krem z papryki. W wysokim potasie lepiej unikać też stosowania papryki w proszku, która jest skoncentrowanym źródłem minerałów.

fot. Większość przeciwwskazań do jedzenia papryki dotyczy też papryki w proszku/ Adobe Stock, BillionPhotos.com

