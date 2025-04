Przeciwwskazania do jedzenia malin nie są częste, ale jeśli wystąpią, potrafią utrudnić życie. Właściwości malin czynią je bardzo zdrowymi owocami, ale są osoby, którym maliny realnie szkodzą. Sprawdź, czy nie należysz do grupy osób, które mogą odczuć szkodliwe efekty uboczne jedzenia malin.

Maliny to owoc bogaty w potas. 100 g malin zawiera 151 mg potasu. Nie mogą więc ich jeść wszystkie osoby, które mają polecenie zastosowania diety ubogopotasowej. To głównie duża grupa osób, która ma problemy z nerkami i cierpi np. na niewydolność nerek.

Tak wysoka zawartość potasu w malinach jest zaletą dla zdrowych osób i wszystkich walczących z nadciśnieniem. Jednak nie dla tych, którzy muszą ten minerał ograniczać. Z tego samego powodu wysoki potas należy do przeciwwskazań do jedzenia truskawek, przeciwwskazań do jedzenia borówek amerykańskich i przeciwwskazań do jedzenia czereśni.

Alergia na maliny jest nieczęsta, a w porównaniu np. z alergią na truskawki, wręcz rzadka. Jeśli masz jednak skłonność do alergii pokarmowych lub jesteś uczulona na owoce pestkowe, bądź ostrożna ze spożyciem malin. Maliny mogą wywołać gwałtowne alergie, a nawet wstrząs anafilaktyczny. Objawy alergii na maliny to:

puchnięcie, szczególnie w obrębie jamy ustnej,

wysypki,

katar sienny,

uderzenia gorąca.

Jeśli miałaś dużą przerwę w jedzeniu malin, uważaj, zanim ponownie ich spróbujesz. Szczególnie jeśli masz zamiar jeść maliny w ciąży.

Maliny mają mniej glukozy, niż porzeczki i truskawki. Mimo wszystko osoby z dużą wrażliwością na fruktozę będą odczuwały po większej porcji malin nieciekawe objawy, szczególnie ze strony układu pokarmowego. 100 g malin to ok. 3,3 g fruktozy. Jeśli masz nietolerancję fruktozy, najlepiej wiesz, na jaką ilość owoców możesz sobie pozwolić.

Dieta w uchyłkach jelita grubego surowo zabrania jedzenia owoców o drobnych pestkach. Mogą utknąć w uchyłku, czyli tzw. kieszonce w rozciągniętym jelicie, i spowodować jego zapalenie.

Możesz pić soki z malin, jeść przecier z malin, syrop malinowy i dżem z malin, ale tylko, jeśli są pozbawione pestek. Pestki malin możesz łatwo usunąć, przecierając owoce na sitku z drobnymi oczkami.

Masz nadwrażliwość na histaminę? Duża szansa, że jedzenie malin będzie powodować u ciebie objawy nietolerancji histaminy. Możesz sprawdzić to, jedząc małą porcję malin i obserwując swoje objawy. Nie objadaj się jednak nimi, twoja tolerancja malin jest ograniczona. Należą one do owoców wyzwalających wydzielanie histaminy, nie są polecane w diecie antyhistaminowej.

Hormonozależne, wrażliwe na estrogeny nowotwory, wymagają ostrożnego dietetycznego podejścia. Trzeba wykluczyć wszelkie spożywcze substancje, które mają powinowactwo do estrogenów. Do takich pokarmów należą też maliny. Do nowotworów, w których trzeba ostrożnie podchodzić do jedzenia malin, należą:

nowotwory macicy,

nowotwory piersi,

nowotwory jajników.

Według niektórych źródeł nie powinno się jeść też malin przy endometriozie z tego samego powodu. Nie jest to jednak ostateczne przeciwwskazanie, bo maliny mają też wiele pomocnych w endometriozie cech. Z drugiej strony maliny znajdują się na wielu listach produktów polecanych w endometriozie.

Maliny należą do najbogatszych pokarmowych źródeł błonnika. Są w TOP 3 owoców pod względem zawartości błonnika. To z jednej strony duża zaleta, dla osób zmagających się z zaparciami z poleceniem zastosowania diety bogatoresztkowej.

Z drugiej strony, jest też spora grupa osób, która musi ograniczać błonnik w diecie. Jeśli wiesz, że musisz limitować błonnik, czyli jesteś na diecie ubogoresztkowej, nie stawiaj raczej na maliny jako owoc stale występujący w twojej diecie. Są zdrowe, ale innych owoców będziesz mogła zjeść znacznie więcej, a przyjmiesz taką samą dawkę błonnika. To spore ograniczenie.

Interakcje z lekami malin przyjmowanych doustnie są nieczęste. Owoce możesz jeść śmiało. Zwróć jednak uwagę na herbatę z liści malin i jej interakcje. Nie powinno się jej pić przy przyjmowaniu leków regulujących krzepliwość krwi.

