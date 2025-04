Czym właściwie jest kombucha?

Kombucha, zwana inaczej herbacianym grzybem lub grzybkiem japońskim, to całkowicie naturalny produkt, który - wbrew potocznej nazwie - nie przypomina jednak ani pieczarek, ani borowików. To elastyczna, galaretowata masa, koloru kremowego, przyjmująca kształt naczynia, w którym się znajduje.

Reklama

Z biologicznego punktu widzenia jest to połączenie specjalnych drożdży i bakterii, które żyją obok siebie w idealnej harmonii. Kolonia (matka) dodana do posłodzonej herbaty fermentuje, w wyniku czego powstaje orzeźwiający, lekko musujący napój o jabłkowym smaku, unikalnym składzie i właściwościach. Zawiera dużo kwasów organicznych, żelazo, magnez, sód, potas, wapń, miedź, cynk oraz witaminy: C i z grupy B, a także kofeinę i alkohol.

Jak działa napój z kombuchy?

Sfermentowaną herbatę uważa się eliksir młodości. Kombucha to uniwersalny lek na łuszczycę, nadciśnienie i wysoki cholesterol. Stosuje się ją w dietach oczyszczających i odchudzających. Sfermentowana herbata usuwa toksyny z organizmu, reguluje trawienie, przyspiesza metabolizm i spalanie tłuszczów.

Dodatkowo napar z kombuchy przywraca równowagę kwasowo-zasadową, a także dodaje sił, poprawia koncentrację i korzystnie wpływa na stan skóry i włosów. Wzmacnia także układ nerwowy, a nawet łagodzi objawy migreny.

Brzmi dobrze? Sęk w tym, że sfermentowana herbata nie doczekała się zbyt wielu badań, które potwierdzałyby jej właściwości. Nieliczne eksperymenty dowodzą jednak, że kombucha naprawdę może korzystnie wpływać zdrowie. Dlatego warto wypróbować jej działanie.

Uwaga! Przedawkowanie sfermentowanego napoju może wywołać zakwaszenie organizmu, nudności, wymioty i bóle głowy, a u niektórych osób także reakcje alergiczne.

Gdzie możesz kupić kombuchę?

Gotowy napój znajdziesz w sklepach ze zdrową żywnością ok. 7 zł za 500 ml. Można go także zrobić samemu. Wystarczy kupić grzybek herbaciany (matkę) wraz ze starterem, który posłuży jako zaczyn do przygotowania napoju. Po 10 dniach napój będzie gotowy.

Kto nie powinien korzystać z kombuchy?

Nie wszyscy mogą skorzystać z właściwości kombuchy. Lepiej jej unikać przy:

grzybicy – drożdże zawarte w napoju mogą sprzyjać rozwojowi infekcji.

– drożdże zawarte w napoju mogą sprzyjać rozwojowi infekcji. cukrzycy – podczas fermentacji powstaje alkohol, który może zakłócać działanie insuliny i leków przeciwcukrzycowych.

– podczas fermentacji powstaje alkohol, który może zakłócać działanie insuliny i leków przeciwcukrzycowych. drażliwym jelicie – napój ma działanie rozwalniające, zawiera też kofeinę, która nasila żołądkowe dolegliwości.

– napój ma działanie rozwalniające, zawiera też kofeinę, która nasila żołądkowe dolegliwości. chorobach nerek – ma kwasu szczawiowego, który sprzyja tworzeniu się kamieni.

Uwaga! Ze względu na zawartość alkoholu i kofeiny kombuchy nie wolno podawać małym dzieciom oraz kobietom w ciąży i karmiącym.

Jak stosować napar z kombuchy?

Na początek pij 1-2 łyżek napoju 3 razy dziennie. Stopniowo zwiększaj dawkę do 120 ml. Popijaj to szklanką przegotowanej wody.

Dowiedz się więcej:

10 składników, które uwolnią cię od zmęczenia

5 rad jak sprawdzić, czy jesteś dobrze nawodniona

15 produktów, które najsilniej zakwaszają organizm

Reklama

Na podstawie tekstu Agnieszki Leciejewskiej/Vita