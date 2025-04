1. Kolor czerwony

Co go wyróżnia? Grupa czerwona wyróżnia się wysoką zawartością witaminy C, która ulega zniszczeniu w wyniku palenia tytoniu.

Dla kogo?

Reklama

Dla palaczy - w szczególności mężczyzn. Zawarty w pomidorach, arbuzach, grapefruitach, papryce i papryczce chilli barwnik likopen oraz obecny w truskawkach kwas elagowy to silne antyoksydanty. Wymiatają z organizmu wolne rodniki, zmniejszają ryzyko nowotworów płuc oraz raka prostaty.

Warto wiedzieć! Paprykę i truskawki jedz na surowo, bo gotowanie niszczy cenne substancje. Pomidory przeciwnie - ogrzewane zyskują. Zawarty tuż pod skórką likopen jest uwalniany podczas rozdrabniania i gotowania. Przeciery, sosy i keczupy są zdrowsze niż surowe produkty. Dodając do nich łyżeczkę tłuszczu zwiększysz przyswajalność likopenu.

Ile jeść? Pół małej papryki (50 g), szklanka truskawek, 2 szklanki soku pomidorowego lub 2-3 łyżki przecieru pomidorowego każdego dnia.

2. Kolor fioletowy

Co go wyróżnia? Grupa fioletowa poprawia kondycję naczyń krwionośnych, Zapobiega miażdżycy i chorobom układu krążenia.

Dla kogo?

Dla nerwusów - produkty z tej grupy polecane są zwłaszcza uczniom oraz osobom żyjącym w ciągłym stresie. Jagody, borówki, bakłażan, jeżyny, buraki, ciemne winogrona, oliwki, figi to bogate źródło antocyjanów, które zwiększają ukrwienie, odżywienie i dotlenienie mózgu. To zaś poprawia pamięć i koncentrację oraz zmniejsza ryzyko choroby Alzheimera i związanej z wiekiem utraty pamięci.

Warto wiedzieć! Fioletowe barwniki są słabo przyswajalne. Przechowywanie i gotowanie obniża ich zawartość. Dlatego winogrona, figi czy jagody, borówki amerykańskie jedz na surowo, skrapiając je sokiem z cytryny. Zawarta w nim witamina C chroni barwniki przed zniszczeniem, ułatwia ich przyswajanie. Buraki gotuj lub piecz ze skórką. Nie obcinaj przedtem resztek naci ani korzenia, by nie wyciekał sok.

Ile jeść? Organizm nie potrafi magazynować antocyjanów, dlatego trzeba je dostarczać codziennie, jedząc pół szklanki fioletowych owoców i warzyw każdego dnia.

3. Kolor zielony

Co go wyróżnia? Grupa zielona zawiera luteinę i zeaksantyny. Substancje te wzmacniają siatkówkę oka i zapobiegają utracie wzroku!

Dla kogo?

Dla osób na detoksie - zielone warzywa to podstawa diet odchudzających i oczyszczających. Sałata, kapusta, brukselka, szpinak, jarmuż, kapusta włoska, fenkuł, natka pietruszki, szczypiorek, koperek, zielona fasolka to bogate źródła chlorofilu. Ten zaś wspomaga trawienie, ułatwia oczyszczanie organizmu z toksyn, stymuluje pracę wątroby i jelit.

Warto wiedzieć! Długotrwałe działanie wysokiej temperatury niszczy chlorofil. Dlatego dodawaj koperek lub natkę pietruszki dopiero przed podaniem na stół. Szpinak, jarmuż, brukselka i brokuły nie tracą właściwości pod wpływem gotowania. Aby zachowały barwę, wrzuć je do wrzątku i gotuj 4-5 minut na małym ogniu, bez przykrywki. Do gotowania szpinaku i szczawiu dodaj mleko - zmniejszy to ilość kwasu szczawiowego, który obniża przyswajanie chlorofilu.

Ile jeść? 2-3 szklanki zielonych warzyw i owoców dziennie.

4. Kolor pomarańczowy i żółty

Co go wyróżnia? Żółto-pomarańczowa grupa korzystnie wpływa na wzrok, pomaga regulować gospodarkę wodną w organizmie i zapobiega obrzękom.

Dla kogo?

Dla osób mających problem ze stawami - marchewkę, dynię, papaję, paprykę, mandarynki, pomarańcze, kukurydzę, fasolkę szparagową warto polecić osobom, które mają kłopoty ze stawami. Zawarty w nich beta-karoten poprawia elastyczność stawów, zapobiega zwyrodnieniom. Poprawia stan skóry, włosów i paznokci.

Warto wiedzieć! Po obraniu warzyw i owoców z tej grupy jak najszybciej dodaj odrobinę tłuszczu (około łyżeczki), który zabezpieczy prozdrowotne barwniki przed zniszczeniem. W kuchni używaj narzędzi nierdzewnych, najlepiej ze stali, by nie tracić cennych barwników.

Ile jeść? Barwniki z tej grupy są magazynowane w organizmie. Wystarczy więc codziennie wypić 2 szklanki soku marchewkowego lub zjeść szklankę żółtych lub pomarańczowych warzyw i owoców.

Dowiedz się więcej:

Jakie jedzenie lubi twój organizm?

6 produktów, które zawsze powodują zgagę

Jaki wpływ ma chleb na twoje zdrowie?

Reklama

na podstawie artykułu Agnieszki Leciejewskiej zamieszczonego w magazynie Vita