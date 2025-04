9 pomysłów na lekkie kolację bez chleba. Wcale nie musisz rezygnować z pysznych kanapek

Kolacje bez chleba to dla niektórych przyjemna odmiana, a dla innych konieczność. Można sięgać po wiele różnych produktów, które zastąpią kromki pieczywa lub węglowodanowy wkład w posiłek, ale unikając glutenu, trzeba zwęzić wybór do produktów bez glutenu. Możliwości i tak jest sporo, bo do dyspozycji są między innymi: tortille, warzywa, kasze, pieczywo chrupkie, jaja, ryż.