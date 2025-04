4 przepisy na dietetyczną kolację walentynkową dla dwojga

1. On dla niej: spaghetti z łososiem i koperkiem

Reklama

Składniki:

500 g razowego makaronu spaghetti

300 g surowego świeżego łososia

3 łyżki cebuli

50 ml oliwy

50 ml białego wina

łyżeczka kaparów

łyżka posiekanego koperku

łyżka octu balsamicznego

4 garście rukoli

łyżka skórki otartej z cytryny

starty parmezan

Sposób przygotowania: ugotuj spaghetti. W tym czasie podsmaż posiekaną w kostkę cebulę i dodaj pokrojonego łososia, by się ściął. Podlej białym winem, dodaj skórkę z cytryny, kapary, sól, pieprz i koperek. Wymieszaj 2 łyżki oliwy z łyżką octu balsamicznego i polej rukolę. Połącz spaghetti z łososiem. Podawaj z rukolą, całość posyp parmezanem.

2. Ona dla niego: laap neua

Składniki:

400 g mięsa wołowego (najlepiej polędwicy) lub 2 piersi z kaczki

czerwona papryczka chili pokrojona w cieniutkie paseczki

3 małe szalotki, pokrojone w drobną kostkę

1/4 pęczka dymki (3 dymki)

5 łyżek liści mięty, pociętych nożyczkami

2 1/2 łyżki sosu rybnego

1/2 pęczka kolendry, pociętej nożyczkami

2 łyżeczki ksylitolu

2 limonki

Sposób przygotowania: wrzuć na patelnię surowy ryż. Praż przez ok. 10 minut, aż się zezłoci. Kiedy przestygnie, zmiażdż wszystko w moździerzu na proszek. To rodzaj azjatyckiej zasmażki. Połóż piersi z kaczki (skórą do dołu) lub wołowinę na zimny wok i smaż 3 minuty z jednej strony i 2 minuty z drugiej. Tłuszcz musi się wytopić. Mięso powinno być wysmażone z zewnątrz, ale nie w środku – kiedy ostygnie, posiekaj je jak najdrobniej. Rozgrzej wok, aż zacznie lekko dymić, wrzuć mięso i zdejmij z ognia. Dodaj zioła, sos rybny, sok z limonek, ksylitol i 2 łyżki sproszkowanego ryżu. Wymieszaj całość, dopraw, dodając więcej sosu rybnego lub soku z limonki. Podawaj z ryżem i warzywami.

Poznaj więcej dietetycznych przepisów:

4 dietetyczne przepisy na dania z kaszą jaglaną

5 pomysłów na dietetyczne dania z jarmużem

5 przepisów na dietetyczny chleb bezglutenowy

3. Ona dla niego: czekoladowa tarta z bitą śmietaną

Spód:

25 dag mąki kukurydzianej

12,5 dag mąki ziemniaczanej

5 dag brązowego cukru pudru

szczypta soli

2 łyżki zmielonego siemienia lnianego

3/4 łyżeczki sody

100 ml mleka kokosowego

100 ml oleju rzepakowego

75 ml śmietanki sojowej

Sposób przygotowania: połącz wszystkie suche składniki, dodaj olej i mieszaj, by mąka roztarła się z tłuszczem. Wlej mleko, rozmieszaj, dodaj śmietankę i znów rozmieszaj. Wstaw do lodówki na ok. godzinę. Podziel ciasto na 2 części, lekko rozwałkuj i włóż w silikonową tortownicę, pozostawiając około 1 cm brzegu. Nakłuj ciasto widelcem i włóż do piekarnika rozgrzanego do 180°C na ok. 20 minut. Wyjmij i przestudź.

Krem czekoladowy:

2 kostki tofu

8 łyżek cukru pudru

8 łyżek kakao

35 ml wody różanej

5 dag orzechów włoskich

szklanka wiśni odcedzonych z kompotu

Sposób przygotowania: zmiksuj tofu na idealnie gładką masę, dodaj cukier i miksuj przez chwilę. Gdy składniki się połączą, dodaj kakao, wodę różaną i znów miksuj na jednolitą masę. Posiekaj drobno orzechy i podpraż je na suchej patelni.

Bita śmietana:

1/2 puszki schłodzonego mleka kokosowego

2 łyżki cukru pudru

1/2 tabliczki gorzkiej czekolady do dekoracji

Sposób przygotowania: ubij schłodzone mleko z 2 łyżkami cukru. Nałóż do upieczonego i schłodzonego spodu trochę kremu czekoladowego, ułóż na nim wiśnie i podprażone orzechy, przykryj resztą kremu. Posmaruj po wierzchu bitą śmietaną i posyp wiórkami utartej gorzkiej czekolady.

4. On dla niej: grillowane papryki z kremem z topinambura

Składniki:

2 czerwone papryki

25 dag korzenia topinambura

ok. 75 ml oliwy

1/2 łyżeczki czarnego mielonego pieprzu

liście jarmużu ugotowane na parze

kilka kaparów jabłkowych

zielony pieprz do dekoracji

sól do smaku

świeże zioła do dekoracji

olej do smarowania blachy

Sposób przygotowania: pokrój każdą paprykę na 4 części, ułóż na blasze wysmarowanej olejem i grilluj w piekarniku, aż będzie miękka a skórka trochę przypalona. Wyjmij paprykę i zamknij w plastikowym woreczku, by skórka zmiękła i dała się ściągnąć. Oczyść korzeń topinambura i gotuj na parze do miękkości (możesz w tym samym garnku ugotować też liście jarmużu, które posłużą ci jako dekoracja). Topinambur ostudź i zmiksuj z dodatkiem oliwy, soli i czarnego pieprzu na gładki krem. Ułóż na talerzu obrane ze skórki płaty papryki i posmaruj je gotowym kremem. Na wierzch układaj pokrojone wzdłuż kapary jabłkowe. Posyp przystawkę zielonym pieprzem i udekoruj ziołami. Do dekoracji ułóż też jarmuż i skrop oliwą.

Poznaj więcej dietetycznych przepisów:

4 dietetyczne przepisy na dania z kaszą jaglaną

5 pomysłów na dietetyczne dania z jarmużem

5 przepisów na dietetyczny chleb bezglutenowy

Reklama

na podstawie opracowania Magdaleny Łuków/Vita