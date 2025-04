Koktajle ze szpinakiem są zdrowe, pyszne i pełne witamin. Można przypisać im też właściwości wspierające odchudzanie, a nawet oczyszczające organizm. Poznaj najlepsze przepisy na zielone smoothies ze szpinakiem i rozkoszuj się słodkim smakiem szpinakowych koktajli na drugie śniadanie, podwieczorek lub w śniadaniowym smoothie bowl.

Spis treści:

Koktajle ze szpinakiem pozwalają na przemycenie większych ilości tych zdrowych liści do jadłospisu. Do jednego koktajlu ze szpinakiem możesz dodać 10 g, ale nawet 100 g szpinaku, jeśli lubisz jego smak. Właściwości koktajli ze szpinakiem pokrywają się z właściwościami zdrowotnymi szpinaku i są to:

uzupełnianie organizmu w cenny kwas foliowy;

dodatkowa dawka krwiotwórczego żelaza ;

; porcja błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego - dla zdrowia jelit i wsparcia różnorodności bakterii jelitowych;

właściwości obniżające cholesterol dzięki zawartości błonnika rozpuszczalnego i różnych przeciwutleniaczy;

dzięki zawartości błonnika rozpuszczalnego i różnych przeciwutleniaczy; wspieranie urody (stanu skóry, włosów i paznokci) poprzez dostarczanie deficytowych składników: żelaza, magnezu, witaminy z grupy B;

(stanu skóry, włosów i paznokci) poprzez dostarczanie deficytowych składników: żelaza, magnezu, witaminy z grupy B; ochrona komórek przed uszkodzeniami;

przed uszkodzeniami; obniżanie ciśnienia krwi dzięki wysokiej zawartości potasu i niskiej zawartości sodu w koktajlach ze szpinakiem.

Odchudzające właściwości koktajli ze szpinakiem?

Koktajle ze szpinakiem to jedne z częściej przygotowywanych koktajli na odchudzanie. Fakt, smoothie z dodatkiem szpinaku może być wartościowe, niskokaloryczne i wspierać proces chudnięcia. Pamiętaj jednak, że odchudzanie wymaga wytworzenia deficytu kalorycznego. Koktajle odchudzające ze szpinakiem będą najskuteczniejsze, jeśli wypijesz zielony koktajl zamiast słodyczy lub kalorycznej przekąski.

Oczyszczające właściwości koktajli ze szpinakiem?

Pijesz koktajle ze szpinakiem z nadzieją na oczyszczenie organizmu? Możesz się rozczarować. Kuracja sokowa ani picie zielonych smoothie nie spowodują, że organizm wydajniej tracił będzie toksyny. Biochemia organizmu jest trochę bardziej skomplikowana, ale oczywiście koktajle ze szpinakiem nie przeszkadzają w naturalnym oczyszczaniu.

Jeśli jako „oczyszczające działanie koktajlu ze szpinakiem” rozumiesz te cechy:

wsparcie wypróżniania,

dawkę witamin,

zdrowy posiłek zamiast mniej zdrowej przekąski,

zbudowanie zdrowego nawyku,

porcję warzyw i płynów,

to zdecydowanie koktajl ze szpinakiem możesz nazwać "oczyszczającym". Nawet jeśli realnie nie ma on specjalnych właściwości usuwających toksyny z organizmu, a po prostu wspiera naturalne funkcjonowanie nerek, wątroby i płuc - najwydajniej czyszczących codziennie twój organizm organów.

Jak skomponować idealny przepis na koktajl ze szpinakiem? Oto niezawodna receptura, która pozwoli ci na opracowanie nieskończonej ilości przepisów. Potrzebujesz:

szpinaku - najlepiej świeżego, młodego, oczyszczonego;

- najlepiej świeżego, młodego, oczyszczonego; płynnej bazy : mleka, kefiru, maślanki, wody, wody kokosowej, napoju roślinnego;

: mleka, kefiru, maślanki, wody, wody kokosowej, napoju roślinnego; owoców : dowolnych owoców przełamujących smak szpinaku;

: dowolnych owoców przełamujących smak szpinaku; dodatkowych superfoods: liofilizowanych malin, nasion chia, cynamonu, imbiru, siemienia lnianego lub naturalnych olejów.

Korzystaj z powyższego schematu i dostosuj proporcje składników do własnych upodobań, a smoothies ze szpinakiem zawsze będą smaczne i zdrowe.

Koktajl ze szpinakiem z i mango

Składniki:

½ mango,

1 średni banan,

szklanka napoju (mleka) z nerkowców,

2 garści szpinaku baby,

łyżeczka mielonego siemienia lnianego,

łyżeczka suszonych jagód goji lub czarnej porzeczki (owoce suszone powinny być niedosładzane),

5 cm imbiru.

Sposób przygotowania:

Banana pokrój w plasterki, mango w kostkę. Zetrzyj imbir. Wszystkie składniki poza suszonymi owocami wrzuć do blendera kielichowego. Zmiksuj na gładkie smoothie. Podawaj posypane suszonymi jagodami goji lub suszoną, czarną porzeczką.

fot. Koktajl ze szpinakiem i mango/ Adobe Stock, vanillaechoes

Koktajl ze szpinakiem i gruszką

Składniki:

gruszka,

30 g szpinaku typu baby,

200 ml mleka lub mleka bez laktozy,

szczypta imbiru w proszku,

1/4 awokado.

Sposób przygotowania:

Wydrąż z gruszki gniazda nasienne i pokrój owoc na kilka mniejszych kawałków. Włóż do blendera gruszkę, szpinak i awokado. Dodaj imbir i wlej mleko. Blenduj do otrzymania koktajlu o jednolitej, gładkiej konsystencji.

fot. Koktajl ze szpinakiem i gruszką/ Adobe Stock, Elle Penner

Niskokaloryczny i oczyszczający koktajl ze szpinakiem

Postaw na ten koktajl ze szpinakiem, jeśli zależy ci na tym, by koktajl był prawdziwie niskokaloryczny i wręcz odchudzający. To dawka błonnika bez zbędnych kalorii.

Składniki:

2 łodygi selera naciowego,

garść szpinaku,

sok z 1/2 cytryny,

zielone jabłko,

200 ml wody mineralnej gazowanej lub niegazowanej,

łyżeczka błonnika witalnego

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z selera naciowego. Dodaj sok z cytryny. Włóż do blendera oczyszczone liście szpinaku, kawałki jabłka i sok z cytryny. Dosyp błonnik witalny i wlej sok z selera naciowego. Dopełnij porcję koktajlu ze szpinakiem wodą i zblenduj na gładką masę.

fot. Koktajl ze szpinakiem oczyszczający i odchudzający/ Adobe Stock, Chinara

Koktajl ze szpinakiem i jabłkiem

Składniki:

3 garście szpinaku,

1jabłko,

1 pomarańcza,

kilka listków mięty,

opcjonalnie: pół banana

Sposób przygotowania:

Wyciśnij sok z jabłka i pomarańczy. Do pojemnika blendera włóż szpinak, miętę oraz banana, jeżeli chcesz, aby koktajl był słodszy. Dolej sok z jabłka i pomarańczy. Całość zmiksuj.

fot. Koktajl ze szpinakiem i jabłkiem / iStock by Getty Images, egal

Koktajl ze szpinakiem na śniadanie

Składniki:

garść szpinaku,

5 łyżek płatków jaglanych, żytnich lub orkiszowych,

kilka orzechów (np. orzechów włoskich, pekan, migdałów),

2 gruszki,

szklanka mleka migdałowego (lub inne mleko roślinne bez cukru).

Sposób przygotowania:

Gruszki umyj, obierz i pokrój na kawałki, usuwając gniazda nasienne. Do pojemnika blendera włóż gruszki i pozostałe składniki koktajlu. Całość zmiksuj.

fot. Koktajl ze szpinakiem na śniadanie / iStock by Getty Images, Kanawa_Studio

Koktajl ze szpinakiem i bananem

Składniki:

200 ml wody kokosowej,

duża garść szpinaku,

pół cytryny,

banan.

Sposób przygotowania:

Obierz banana, szpinak oczyść. Zblenduj na gładki koktajl: szpinak, banana, sok z cytryny, dopełnij wodą kokosową.

fot. Koktajl ze szpinakiem i bananem/ Adobe Stock, Anna_ok

Koktajl ze szpinakiem i kiwi

Składniki:

1 pomarańcza,

1 kiwi,

2 garści szpinaku baby,

łyżeczka miodu,

szklanka napoju (mleka) owsianego.

Sposób przygotowania:

Kiwi obierz i pokrój w plasterki. Pomarańczę podziel na cząstki. Składniki na koktajl włóż do blendera kielichowego i zmiksuj.

fot. Koktajl ze szpinakiem i kiwi/ Adobe Stock, CHZU

Koktajl ze szpinakiem i truskawkami

Składniki:

50 g świeżego szpinaku,

150 g mrożonych truskawek,

łyżeczka nasion chia,

200 ml kefiru.

Sposób przygotowania:

Szpinak oczyść. Do blendera kielichowego włóż truskawki, szpinak, chia i kefir. Włącz blender kielichowy i miksuj do uzyskania gładkiej konsystencji.

fot. Koktajl ze szpinakiem i truskawkami/ Adobe Stock, Luna Vandoone

Koktajl czekoladowy ze szpinakiem

Składniki:

1 szklanka napoju (mleka) kokosowego,

1 duży banan,

2 łyżeczki gorzkiego kakao,

2 garści szpinaku baby,

½ szklanki mrożonych malin,

szczypta cynamonu.

Sposób przygotowania:

Banana pokrój w plasterki. Wszystkie składniki umieść w blenderze kielichowym i zmiksuj na gładki koktajl.

fot. Koktajl ze szpinakiem i czekoladą/ Adobe Stock, Sonia

Koktajl ze szpinakiem i ogórkiem

Składniki:

30 g szpinaki,

30 g jarmużu,

ogórek gruntowy,

pół awokado,

100 ml gazowanej wody,

jabłko.

Sposób przygotowania:

Szpinak i jarmuż oczyść. Awokado obierz ze skórki, pokrój ogórka i jabłko. Wszystkie składniki przełóż do blendera, dodaj gazowaną wodą.

fot. Koktajl ze szpinakiem i ogórkiem/ Adobe Stock, baibaz

Treść artykułu opublikowana pierwotnie: 05.02.2018

