Koktajle warzywne to błyskawiczny sposób na zdrową przekąskę albo na szybkie śniadanie. Ich zaletą jest to, że każdy może eksperymentować ze składnikami, które przez cały rok są dostępne w sklepach, i ciągle znajdować własne ulubione smaki. Czasami wystarczy do warzyw dodać sok z cytryny albo limonki, albo dodać garstkę mrożonych owoców, aby uzyskać całkiem nowy i bardziej orzeźwiający smak.

Wybór warzyw, z jakich można robić koktajle, jest naprawdę ogromny! Mogą to być warzywa świeże, mrożone, gotowane, liściaste, korzeniowe, zielone, kolorowe… Warto pamiętać, że większość warzyw korzeniowych najlepiej blenduje się po ugotowaniu – konsystencja warzywnego koktajlu jest wtedy gładsza. Jednak można je blendować i na surowo, ale wtedy trzeba liczyć się z tym, że w koktajlu będą wyczuwalne drobinki.

Poniżej podajemy, do jakich rodzajów koktajli warzywnych, jakie warzywa nadają się najlepiej.

Zielone koktajle warzywne:

warzywa liściaste – sałata, jarmuż, szpinak, nać selera,

ogórki,

zielone papryki,

awokado,

zielony groszek,

seler naciowy,

cukinia.

Żółte i pomarańczowe koktajle warzywne:

kalafior,

gotowane bataty,

gotowana dynia,

czerwona fasola z puszki,

marchew gotowana lub sok z marchwii,

awokado,

cukinia.

Czerwone smoothie warzywne: burak – najlepiej smakuje z bananem, owocami jagodowymi.

Jasne! Jednak nie warto upierać się przy piciu tylko jednego ich rodzaju, np. zielonych smoothie. Najlepiej jest sięgać po różnokolorowe koktajle. Chodzi o to, aby korzystać z bardzo różnych warzyw, bo każde z nich dostarcza nieco innych ważnych dla zdrowia składników.

Przesada nigdy nie jest dobra. Znany jest przypadek kobiety, która miesiącami, dzień w dzień, spożywała zielone smoothie z surową kapustą bok choy i to w dużych ilościach. Skutek? Wylądowała w szpitalu z niedoczynnością tarczycy. Jaki z tego wniosek? Jedynie taki, że przesadziła z ilością surowej bok choy, która zawiera enzym spowalniający pracę tarczycy. Gdyby korzystała z tego surowego warzywa w mniejszych ilościach i rzadziej, nie narobiłaby sobie kłopotu.

Dlaczego koktajle warzywne są zdrowe?

Dlatego, że dostarczają mnóstwa ważnych składników, do których należą:

witaminy (m.in. B, C, A, K1, kwas foliowy, niacyna),

mikroelementy (np. potas, wapń),

węglowodany złożone,

błonnik.

Są przy tym niskokaloryczne, działają ochronnie na układ krążenia, dostarczają energii, wspomagają prawidłową pracę jelit i ich florę bakteryjną, nawadniają, nie powodują gwałtownego wzrostu poziomu cukru we krwi.

Najłatwiej wrzucić składniki do kielicha blendera i je zmiksować, w razie potrzeby dodając więcej wody lub soku. Do miksowania można też użyć blendera ręcznego, wtedy warto mieć pod ręką wysokie naczynie do blendowania, żeby nie rozchlapać napoju.

Ilość dodawanego płynu warto tak regulować, aby otrzymać koktajl o pożądanej konsystencji – niezbyt rzadki, ale i nie za gęsty, idealnie dopasowany do własnych upodobań.

Sposób przygotowania zawsze jest ten sam, dlatego nie podajemy go przy każdym przepisie: wrzucić składniki do kielicha blendera lub wysokiego pojemnika i włączyć blender. Szykując warzywny koktajl z surowych warzyw, warto miksować dłużej, aby twarde cząstki były jak najmniejsze, choć i tak nie uda się zmiksować ich na gładką masę – to udaje się wyłącznie z gotowanymi warzywami.

Proporcje, w jakich użyjesz warzyw, owoców czy produktów mlecznych, zależą głównie od twojego smaku. Wszystkie koktajle możesz doprawiać pieprzem, solą, ale także innymi przyprawami. Nie bój się eksperymentować, łączyć ze sobą najróżniejsze warzywa i owoce, naprawdę bardzo trudno jest zepsuć koktajl warzywny!

Zazwyczaj koktajle owocowo-warzywne najlepiej smakują, jeśli użyje się tych składników w proporcjach 60/40 na korzyść owoców. Taki smoothie jest po prostu słodszy. Można jednak dowolnie żonglować proporcjami.

Koktajl warzywny z brzoskwinią:

szklanka liści sałaty,

dwie brzoskwinie,

sok z cytryny,

woda.

fot. Koktajle owocowo-warzywne/ Adobe Stock, samael334

Koktajl warzywny z kiwi i grejpfrutem:

szklanka szpinaku,

kiwi,

pół grejpfruta,

łyżeczka siemienia lnianego.

Czy koktajle warzywne odchudzają? Nie, nie mają takich właściwości, ale są niskokaloryczne i wspomagają pracę jelit, co ma znaczenie w czasie odchudzania. Można więc powiedzieć, że odchudzanie wspomagają. Sprawdź też: Koktajle na odchudzanie.

Koktajl botwinkowy:

ugotowana botwinka,

jogurt naturalny,

koperek,

siemię lniane.

fot. Koktajle warzywne na odchudzanie/ Adobe Stock, marcin jucha

Koktajl pomidorowo-jogurtowy:

3 obrane ze skórki pomidory,

jeden obrany ogórek,

jogurt naturalny,

świeża bazylia,

świeża mięta.

Koktajl z buraka:

sok z buraków lub ugotowany i obrany średni burak,

łyżka mrożonych czerwonych owoców (jagody, maliny, wiśnie, itp),

sok z cytryny,

kisiel z łyżki siemienia lnianego.

fot. Koktajle warzywne oczyszczające/ Adobe Stock, nblxer

Koktajl szpinakowy:

2-3 szklanki szpinaku,

pól banana,

sok z cytryny,

wiórki kokosowe,

woda do uzyskania pożądanej przez nas konsystencji.

Koktajl miętowo-bananowy:

szklanka liści sałaty,

szklanka liści mięty,

2 banany,

woda.

fot. Koktajle warzywne zielone/ Adobe Stock, irina

Koktajl ogórkowy:

2 ogórki,

kefir,

świeża bazylia,

świeża mięta.

Koktajl selerowo-bananowy:

2 szklanki liści selera,

banan,

kilka truskawek,

woda do rozrzedzenia.

fot.: Koktajle warzywne na śniadanie/ Adobe Stock, mizina

Koktajl marchwiowo-jogurtowy:

2 marchwie,

pół selera,

łyżka siemienia lnianego,

łyżka pestek słonecznika,

łyżka maku,

jogurt naturalny.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 22.06.2012 r. przez Katarzynę Rochowicz.

