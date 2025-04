Koktajl z truskawkami może smakować egzotycznie. Wystarczy dodać nietypowe składniki i przyprawy

Koktajl z truskawkami może mieć kaloryczność od ok. 100 do nawet ponad 700 kcal. Wszystko zależy od tego, czy ma być przekąską czy sycącym posiłkiem, np. śniadaniem w upalny dzień. Nie zawsze musi to być nudny smoothie z bananem i truskawkami, bo te ostatnie świetnie smakują z takimi dodatkami jak seler naciowy, pomidory czy ogórek. Dobrym pomysłem jest też użycie ziół i przypraw, które nadadzą koktajlowi truskawkowemu oryginalny smak.