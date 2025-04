Pij koktajle z pokrzywą dla zdrowia i urody. Najlepsze są świeże liście pokrzywy zebrane, zanim roślina zakwitnie. Można też zebrać pokrzywę i ususzyć i dodawać je do koktajli cały rok. W ten sposób choć część cennego działania pokrzywy uda się rozciągnąć także na jesień i zimę i cały rok pić zdrowe zielone smoothie.

Reklama

Spis treści:

To, jakie koktajl z pokrzywą będzie miał właściwości, zależy od wszystkich użytych do jego przygotowania składników. Tak naprawdę koktajl będzie do pewnego stopnia sumą ich właściwości. Niewątpliwie jednak na pierwszy plan wysuwa się sama pokrzywa zwyczajna, która jest prawdziwym superfoods. W dodatku można ją pozyskać za darmo.

Liście pokrzywy działają:

moczopędne i przeciwobrzękowo,

przeciwzapalnie,

przeciwbakteryjnie,

hamują przerost gruczołu krokowego,

zwiększają ilość hemoglobiny i czerwonych krwinek (działanie przeciwanemiczne),

działają lekko przeciwkrwotocznie,

stymulują układ odpornościowy,

pomagają stabilizować poziom glukozy we krwi,

sprzyjają wzmacnianiu się kości.

Co pokrzywa dodaje do koktajlu?

Liście pokrzywy używane do robienia smoothie zawierają wiele cennych składników:

barwniki roślinne: chlorofil, beta-karoten, ksantofil,

witaminy: B, C, K,

flawonoidy: kwercetyna, astralagina,

kwas kawowy,

skopoletynę (pochodna kumarynowa),

histaminę,

acetylocholinę,

serotoninę,

kwasy: mrówkowy, chinowy, bursztynowy,

zdrowe tłuszcze: kwas linolenowy i palmitynowy,

mikroelementy: krzem, żelazo, magnez i wapń.

Liście pokrzywy są też w smoothie źródłem błonnika i niewielkiej ilości energii – 100 g liści dostarcza jedynie 42 kcal.

Pamiętaj, że na bazie koktajlu z pokrzywy można przygotować tzw. smoothie bowl. Wtedy warto dać więcej pokrzywy, albo dodać też do koktajlu liście mniszka lekarskiego – całość powinna być dość gęsta. Na wierzch można wysypać przeróżne dodatki: owoce jagodowe, nasiona, orzechy. Tak powstanie cały wartościowy i odżywczy posiłek.

Poniżej podajemy składniki na koktajle z pokrzywą. Jeśli przygotowanie napoju odbiega od standardu: „wrzuć i zblenduj”, podajemy instrukcję przygotowania. Jeśli smoothie szykuje się w najzwyklejszy sposób, nie podajemy już poszczególnych kroków jego szykowania.

Pamiętaj, że zawsze możesz wymienić płynną bazę koktajlu na inną. Zamieniać można mleko na jogurt, kefir czy maślankę, i odwrotnie, albo napoje mleczne zamienić na napoje roślinne. Wtedy wartości makroskładników i kcal mogą się zmienić. My podajemy kaloryczność koktajli z pokrzywy dla składników zawartych w przepisach.

Koktajl z pokrzywy i truskawek

Składniki:

szklanka pokrojonych truskawek,

¾ szklanki maślanki naturalnej,

6 liści pokrzywy,

3 listki mięty.

Sposób przygotowania:

Liście pokrzywy sparz, osusz i drobno posiekaj. Posiekaj surowe listki mięty. Wlej maślankę do kielicha blendera, dodaj umyte i pozbawione szypułek truskawki. Zblenduj na gładką masę, a następnie wmieszaj łyżką posiekaną pokrzywę i miętę. Dzięki temu koktajl zachowa apetyczny różowy kolor. Możesz na etapie blendowania dodać łyżeczkę lub łyżkę miodu – pamiętaj, aby kaloryczność miodu dodać do kaloryczności koktajlu.

Wartości odżywcze koktajlu z pokrzywy i truskawek:

węglowodany – ok. 20 g,

białko – ok. 7 g,

tłuszcz – ok. 1,6-3,2 g,

kalorie – około 110 kcal.

fot. Koktajl z pokrzywy i truskawek/ Adobe Stock, Daniel Vincek

Koktajl z pokrzywy i kiwi

Składniki:

1 obrane kiwi,

sok z 1 cytryny,

1 obrane i wydrążone jabłko,

2 łyżki jogurtu naturalnego,

20 liści pokrzywy,

kawałek imbiru o wielkości 1 cm3.

Wartości odżywcze koktajlu z pokrzywy i kiwi:

węglowodany – ok. 42-53 g,

białko – ok. 5-7 g,

tłuszcz – ok. 2-4 g,

kalorie – około 175-230 kcal.

Koktajl z pokrzywy i mięty

Składniki:

szklanka „mleka” migdałowego,

10 liści pokrzywy,

12 listków mięty,

łyżka siekanego koperku,

łyżka nasion chia.

Wartości odżywcze koktajlu z pokrzywy i mięty:

węglowodany – ok. 7,1-9,2 g,

białko – ok. 3,7-5,2 g,

tłuszcz – ok. 6,1-9,2 g,

kalorie – około 101-126 kcal.

fot. Koktajl z pokrzywy i kiwi/ Adobe Stock, BigDreamStudio

Koktajl z pokrzywy i banana

Składniki:

1 obrany banan,

30 liści pokrzywy,

łyżka soku z cytryny,

łyżka siemienia lnianego,

łyżka jogurtu greckiego,

¾ szklanki soku jabłkowego,

łyżeczka miodu.

Wartości odżywcze koktajlu z pokrzywy i banana:

węglowodany – ok. 60 g,

białko – ok. 6,5-9 g,

tłuszcz – ok. 5,5-7,4 g,

kalorie – około 290-325 kcal.

fot. Koktajl z pokrzywy i banana/ Adobe Stock, Serhii

Koktajl z pokrzywy i pomarańczy

Składniki:

szklanka świeżo wyciśniętego soku z pomarańczy,

1 ugotowana marchewka,

10-20 listków pokrzywy,

łyżeczka siemienia lnianego,

łyżeczka nasion chia.

Sposób przygotowania:

Liście pokrzywy sparz, osusz i drobno posiekaj. Do kielicha blendera wlej sok z pomarańczy, dodaj marchewkę i zblenduj. Wmieszaj łyżką posiekaną pokrzywę (oczywiście możesz ją też zblendować bez wcześniejszego parzenia, ale wtedy koktajl będzie bardziej bury). Nalej do szklanki i posyp nasionami.

Wartości odżywcze koktajlu z pokrzywy i pomarańczy:

węglowodany – ok. 30 g,

białko – ok. 5 g,

tłuszcz – ok. 7 g,

kalorie – około 180 kcal.

fot. Koktajl z pokrzywy i pomarańczy/ Adobe Stock, gitusik

Reklama

Czytaj także:

Przeciwwskazania do jedzenia i picia pokrzywy

Pokrzywa na odchudzanie – czy to ma sens?

Czy można stosować pokrzywę w ciąży?