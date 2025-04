Koktajle z kiwi są niskokaloryczne – jedno kiwi to z reguły niecałe 60 kcal i mnóstwo cennych składników: witamin i mikroelementów. Najbardziej jednak w takich smoothie pociągający jest ich słodko-kwaśny smak oraz przyjemnie chrupiące pesteczki. To pyszny sposób na nawodnienie organizmu i dostarczenie mu nieprzesadnej dawki energii.

Chyba najsmaczniejsze, a na pewno najbardziej apetyczne są zielone smoothie z kiwi. Oczywiście z kiwi można też łączyć zarówno czerwone owoce, jak i warzywa, ale wtedy trzeba liczyć się z tym, że nawet jeśli smak wyjdzie obłędny, to kolor takiego koktajlu nie będzie już tak apetyczny.

Bardzo dobrze wychodzi połączenie kiwi z:

bananem,

awokado,

truskawkami,

mango,

marakują,

jabłkiem,

ananasem,

pomarańczą.

Z mniej oczywistych dodatków, warto wymienić:

wanilię,

imbir,

napój z migdałów,

miętę,

jagody,

maliny,

marchew.

Wszystkie te dodatki łączy jedno – słodki lub słodkawy smak, który idealnie komponuje się z cierpko-kwaśnym kiwi.

Czy można łączyć kiwi z mlekiem?

Koktajl z kiwi z mlekiem? Nie jest to dobry pomysł! Kiwi zawiera aktynidynę – enzym, który rozkłada białka mleka. Przez to napój może stać się nieprzyjemnie gorzki.

Z tego samego powodu kiwi lepiej też nie łączyć z jogurtem, kefirem czy maślanką. Dlatego koktajle z kiwi robi się zwykle na bazie wody lub soków owocowych. Można też używać „mleka” roślinnego.

Dlaczego warto pić koktajle z kiwi?

Smoothie z kiwi zwykle apetycznie wyglądają i są bardzo zdrowe. Samo kiwi to prawdziwa bomba witaminowa. Zawiera mnóstwo witaminy C oraz witaminy: A, K i E. Dostarcza też kwasu foliowego oraz potasu i magnezu, niezbędnych do prawidłowej pracy mięśni, w tym serca.

Do prozdrowotnych właściwości kiwi należy:

obniżanie poziomu złego cholesterolu – dzięki zawartości polifenoli,

obniżanie podwyższonego ciśnienia krwi – dzięki zawartości potasu,

poprawa nastroju – kiwi dostarcza serotoniny!

obniżanie ryzyka zachorowania na niektóre nowotwory, np. jamy ustnej,

wspomaganie pracy jelit,

może poprawiać jakość snu – to znowu działanie serotoniny.

Składnik koktajlu z kiwi, który wspiera jelita

Wiesz, że warto dostarczać jelitom probiotyków, ale mleko i jego przetwory źle łączą się z kiwi, dlatego warto sięgać po coś innego. Proponujemy kapustę kiszoną. Jakkolwiek to dziwnie dla ciebie brzmi, to kapusta kiszona może być składnikiem koktajli i warto ją dodawać, bo dostarcza bakterii probiotycznych, podobnie jak ogórki kiszone i inne kiszonki (np. buraki kiszone).

Jednak według nas to właśnie kapusta kiszona najlepiej komponuje się z kiwi. Wystarczy do koktajlu z kiwi dodać 1-2 łyżki tego cennego warzywa, by zrobić z niego napój przyjazny jelitom – zawierający probiotyki i prebiotyki (korzystne bakterie i substancje, którymi one się odżywiają, np. błonnik).

Przykładem takiego koktajlu jest nasz koktajl z pietruszką i kiwi.

Ten koktajl z kiwi dostarcza mnóstwa przeciwutleniaczy o działaniu przeciwzapalnym. Doskonały dla każdego, kto chce dbać o zdrowie. Jeśli liczysz każdą kalorię, możesz zrezygnować z banana. Miód wystarczająco go osłodzi.

Składniki:

pół szklanki soku z pomarańczy,

½ szklanki wody,

garść szpinaku,

3 małe kiwi lub 2 większe,

½ bardzo dojrzałego banana,

1 łyżeczka miodu.

fot. Koktajl ze szpinaku i kiwi/ Adobe Stock, leksIv

To naprawdę świetne połączenie smaków słodkiego i kwaśnego. Banan nadaje też koktajlowi z kiwi kremowej konsystencji i go przyjemnie zagęszcza. I jeszcze jedno: kiwi na noc to może być dobry pomysł dla tych, co mają problemy ze snem. Składniki na jedną porcję.

Składniki:

2 obrane kiwi,

obrany banan,

100 ml soku jabłkowego,

listek mięty do dekoracji.

fot. Koktajl z kiwi i banana/ Adobe Stock, O.B.

Bardzo odświeżający w smaku i lekko słodki koktajl z kiwi. Użycie wody kokosowej sprawia, że napój zawiera jeszcze więcej cennych dla zdrowia składników i przeciwutleniaczy. Jednak przygotowany na samej wodzie ten koktajl z kiwi i tak jest wartościową warzywno-owocową przekąską.

Składniki:

szklanka wody lub wody kokosowej,

1 łodyga selera naciowego,

2 kiwi,

1 obrane i wydrążone zielone jabłko,

pół szklanki posiekanych kawałków ananasa,

1 cm kawałek imbiru bez skórki,

5 listków mięty.

fot. Koktajl z selera naciowego i kiwi/ Adobe Stock, New Africa

Megazielony koktajl pełen składników odżywczych. Jest też smaczny i pożywny, dzięki dodatkowi awokado, które dostarcza zdrowych kwasów tłuszczowych. Syci na dłużej! Składniki na jedną porcję.

Składniki:

2 obrane kiwi,

pół obranego awokado,

garstka szpinaku,

sok z jednej limonki,

pół szklanki wody,

garść szpinaku,

łyżeczka nasion chia do posypania.

fot. Koktajl z awokado, kiwi i szpinaku/ Adobe Stock, catto32

Składniki:

szklanka soku jabłkowego,

1 obrane i wydrążone jabłko,

3 obrane kiwi,

szczypta cynamonu,

kilka kropli aromatu waniliowego.

fot. Koktajl z kiwi i jabłka/ Adobe Stock, noirchocolate

Kolejny zielony koktajl owocowo-warzywny. Dzięki zawartości jarmużu zawiera masę antyoksydantów i trochę białka. Idealny jako potreningowy napój po wysiłku typu kardio.

Składniki:

obrane kiwi,

pół szklanki posiekanego jarmużu,

obrany banan,

pół zielonego jabłka,

niewielki kawałek selera naciowego,

sok z 1 pomarańczy i w razie potrzeby nieco wody.

fot. Koktajl z jarmużu, banana i kiwi/ Adobe Stock, vanillaechoes

Prosty koktajl w intensywnie zielonym kolorze i "zielonym smaku". Dzięki dodatkowi oliwy skuteczniej dostarcza cennych witamin.

Składniki:

szklanka soku ananasowego lub wody,

3 obrane kiwi,

pół pęczka pietruszki,

łyżka kapusty kiszonej,

sok z 1/2 limonki,

łyżeczka oliwy.

fot. Koktajl z pietruszką i kiwi/ Adobe Stock, Sa Scha

Pyszny, lekko kremowy koktajl, który spokojnie spełni funkcję wartościowej przekąski. Jest sycący i odżywczy, spokojnie możesz szykować go na szybkie śniadanie.

Składniki:

szklanka mleka migdałowego,

3 łyżki gęstego „mleka” kokosowego,

pół obranego mango i posiekanego na kawałki,

2 obrane kiwi,

pół banana,

5 migdałów,

łyżeczka nasion chia.

fot. Koktajl z mango, kiwi i banana/ Adobe Stock, strelov

Nie od dzisiaj wiadomo, że grejpfruty są cennym składnikiem diety odchudzającej. Dlatego warto dodawać je także do koktajli. Oryginalnego smaku dodadzą takiemu smoothie przyprawy. Składniki na jedną porcję.

Składniki:

2 obrane kiwi,

cały obrany ze skórki grejpfrut (razem z albedo),

otarta skórka z jednej wyszorowanej limonki,

łyżka siemienia lnianego,

szczypta ostrej papryki,

kawałek imbiru przeciśnięty przez praskę,

ewentualnie odrobina wody.

fot. Koktajl z kiwi odchudzający/ Adobe Stock, ozgur

Koktajl jest lekko kwaskowy w smaku i bardzo odświeżający. Najlepiej przygotować go ze schłodzonych warzyw i owoców. Nawadnia i dostarcza błonnika, a więc wspomaga walkę z zaparciami. Składniki na jedną porcję.

Składniki:

2 obrane kiwi,

ogórek szklarniowy ze skórką,

¼ szklanki natki pietruszki,

2-3 listki mięty,

łyżka płatków owsianych,

„mleko” migdałowe do uzyskania pożądanej konsystencji.

fot. Koktajl z kiwi na zaparcia/ Adobe Stock, kvladimirv

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 23.02.2023.

