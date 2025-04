Koktajl z aronią na żylaki świetnie wzmacnia żyły, a do tego doskonale smakuje. Aronia rozrzedza krew i zapobiega zakrzepom, bardzo groźnemu powikłaniu żylaków. Do przygotowania koktajlu potrzebujesz jedynie 4 składników. Duża szansa, że masz już je w domu.

Spis treści:

Składniki:

30 g świeżej lub mrożonej aronii,

250 g maślanki lub kefiru,

łyżeczka pszczelego pyłku (opcjonalnie),

100 g czarnej porzeczki lub malin,

jabłko.

Sposób przygotowania:

Jabłko podziel na cząstki, nie obieraj go ze skórki. Włóż do blendera jabłko, aronię i porzeczki lub maliny. Dosyp pyłek pszczeli, jeśli z niego korzystasz. Zalej owoce maślanką lub kefirem. Zmiksuj do uzyskania gładkiej konsystencji.

fot. Koktajl aroniowy dla zdrowia żył/ Adobe Stock, klavdiyav

Koktajl na żylaki działa przede wszystkim dzięki obecności zdrowej aronii, która ma działanie obniżające krzepliwość krwi. Doskonale rozrzedza ona krew i zapobiega komplikacjom żylaków, np. groźnym zakrzepom. Koktajl wzbogacają też inne owoce jagodowe: najzdrowsze czarne porzeczki lub zdrowe maliny. Wybierz takie owoce jagodowe, do których masz lepszy dostęp.

Koktajl na żylaki pij często, szczególnie latem. By najlepiej działał, pij go raz dziennie przez 6 tygodni. Możesz traktować go jako uzupełnianie codziennej diety lub wsparcie żył w szczególnych wyzwaniach:

po całym dniu spędzonych w bezruchu,

przed lotem samolotem,

w szczególnie upalny dzień.

Możesz przygotować koktajl na żylaki w różny sposób, najważniejsze, by korzystać ze zdrowej aronii. Zamiast maślanki możesz skorzystać z mleka bez laktozy, napoju roślinnego lub wody kokosowej.

Jeśli aronia nie jest dla ciebie zbyt cierpka, możesz wsypać jej więcej. Użyj nawet do 70 g aronii do przygotowania porcji koktajlu. Jeśli nie dysponujesz świeżymi i mrożonymi owocami aronii, zamiast nich dodaj sok aroniowy. Upewnij się tylko wcześniej, że nie masz przeciwwskazań do picia soku z aronii.

Po 6 tygodniach aronia na pewno zadziała: ujawni swoje właściwości rozrzedzające krew i przekonasz się o właściwościach obniżających ciśnienie krwi aronii. Jeśli jednocześnie będziesz stosować niskokaloryczną dietę, masz szanse na skorzystanie z właściwości odchudzających aronii.

